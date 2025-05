Plus lumineux, plus intelligents : les nouveaux TV Samsung de 2025 sont enfin disponibles

Leader sur le marché des téléviseurs depuis 19 ans, Samsung compte bien conserver son titre avec sa nouvelle gamme 2025 qui prend le virage de l’intelligence artificielle.

La nouvelle gamme de téléviseurs Samsung pour 2025 joue la carte de la pluralité. Le constructeur mise aussi bien sur des dalles Mini Led qu’Oled, affichant des définitions allant de la 4K à la 8K, afin de proposer des téléviseurs pour tous les budgets.

Mais toutes ces références ont bien un point commun : l’intégration de Samsung Vision AI, le nouvel écosystème d’outils intelligents directement intégré dans les téléviseurs. Une innovation encore unique sur le marché, inspirée par ce que fait déjà Samsung du côté des smartphones avec Galaxy AI.

Samsung Vision AI : l’IA s’intensifie dans les TV Samsung

Les téléviseurs Samsung profitent maintenant de leur propre système d’intelligence artificielle avec Samsung Vision AI. Un système qui regroupe plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle donc, dont certaines permettent de débloquer de nouvelles fonctionnalités, tandis que d’autres fonctionnent en transparence en arrière-plan.

Prenez par exemple le désormais célèbre Circle to search. Il trouve un nouveau nom sur les TV Samsung avec Click to search, limitation de la télécommande oblige. Lorsque vous regardez la télévision en direct depuis le tuner TV ou votre box opérateur, une simple pression sur le bouton IA dédié permet alors d’avoir des informations sur le programme en cours, et les acteurs qui y figurent.

Le Live translate (traduction instantanée) trouve également sa place dans le catalogue de Samsung Vision AI. Dès lors que vous regardez un programme de télévision en direct, l’intelligence artificielle embarquée peut automatiquement générer des sous-titres (six langues disponibles au lancement). Une fonctionnalité aussi pratique pour regarder la télévision étrangère que pour générer des sous-titres pour les personnes malentendantes.

Le Live translate // Source : Samsung

Si certaines fonctionnalités de Samsung Vision AI visent à améliorer l’expérience d’utilisation, d’autres sont aussi dédiées à l’amélioration de l’image. Vous en avez assez de basculer d’un mode à l’autre selon le programme que vous regardez avec la télécommande ? Le nouveau mode « Personnalisation de l’IA » permet de faire la bascule automatiquement. Vous n’avez qu’à indiquer vos réglages d’images préférés pour les films ou le sport pour que les téléviseurs Samsung basculent automatiquement en fonction du contexte.

Samsung QN90F : le meilleur compromis des nouveaux téléviseurs Samsung

Parmi toute la gamme de nouveaux téléviseurs, le Samsung Neo QLED 4K QN90F est certainement celui qui représente l’achat le plus intéressant, en raison de rapport équipements/prix.

Il hérite notamment d’une dalle Quantum Mini LED, une technologie d’écran déjà exploitée et perfectionnée par Samsung depuis plusieurs années. À la frontière de l’Oled et du LCD traditionnel, le Quantum Mini LED permet d’obtenir des noirs profonds, des couleurs vives et une haute luminosité. Surtout, le revêtement de la dalle hérite d’un nouveau traitement antireflet d’excellente facture, permettant de regarder la télé dans les meilleures conditions, même en plein jour.

Mais voilà, la qualité des téléviseurs Samsung de 2025 ne se résume pas uniquement à la qualité de la dalle. Le constructeur coréen a également travaillé sur le traitement logiciel de l’image pour garantir une expérience digne du cinéma en toute circonstance. L’intelligence artificielle embarquée sert aussi à améliorer la qualité de l’upscaling des images, ainsi que la justesse des couleurs.

Enfin, le système embarqué Tizen OS est toujours l’un des plus réussis dans l’univers des téléviseurs connectés. Le design est élégant, l’interface est fluide, et le catalogue d’applications est très large. Vous y retrouverez par exemple les quatre applications TV des opérateurs français.

Le Gaming Hub permet de son côté d’affiner les réglages en quelques instants lorsque vous connectez une console selon le type de jeu (FPS, sport, stratégie…). De quoi tirer profit du taux de rafraîchissement de 165 Hz sur l’un des quatre ports HDMI 2.1.

Le Samsung QN90F est décliné en différentes tailles, allant du 43 au 115 pouces (bientôt disponible).

Une gamme étendue, Mini LED ou Oled, 4K et 8K, du 42 au 115 pouces

Pour sa gamme de téléviseurs 2025, Samsung ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Le constructeur utilise différentes technologies de dalles, et des définitions allant de la 4K à la 8K afin de couvrir tous les besoins. Tous profitent de Samsung Vision AI.

Samsung S95F : les stars de l’Oled

Notés 9/10 sur Frandroid, les Samsung S95F sont les meilleurs téléviseurs Oled du constructeur. Ils parviennent à atteindre des pics lumineux records, avec un traitement sans reflet d’une grande qualité. Enfin, son design tout en finesse et son boîtier déporté pour la connectique garantit un écrin à la hauteur des performances du téléviseur. Une nouvelle dimension de 83 pouces fait par ailleurs son entrée en 2025.

Samsung S90F : l’Oled toujours haut de gamme

Les téléviseurs Samsung S90F reprennent une bonne partie des spécificités techniques de la gamme S95F. Parmi les différences, on peut noter un traitement antireflet un peu moins performant, et l’absence de boîtier déporté. Ils ont néanmoins l’avantage d’être disponibles dans de petites diagonales de 42 et 48 pouces.

Samsung S85F : l’Oled le plus accessible

Si vous souhaitez à tout prix profiter d’un écran Oled sans en payer le prix fort, la gamme S85F de Samsung est la plus adaptée. Ici, le constructeur se concentre sur l’essentiel, à savoir la dalle. C’est une bonne porte d’entrée à l’univers de l’Oled.

Samsung QN990F : Mini LED et 8K

Le Samsung QN990F est le téléviseur de la démesure. Équipé d’une dalle Mini LED compatible 8K, il se décline dans des diagonales pouvant atteindre les 98 pouces. Le Samsung QN990F profite même d’un boîtier déporté sans fil, pour une installation aussi facile qu’élégante.

Une version QN900F est également disponible sur le marché. La principale différence réside dans l’absence du boîtier déporté sans fil, du design métallique et du processeur NQ8 AI Gen2.

Samsung QN70F et QN80F : le Mini LED le plus abordable

Le Samsung QN70F est le téléviseur le plus accessible de la nouvelle gamme de TV 2025 du constructeur. Il permet lui aussi de profiter de toutes les innovations de Samsung Vision AI depuis un bel écran Mini LED. Il est toutefois moins lumineux que le Samsung QN90F.

La version QN80F profite de la technologie Quantum Matrix Core, avec un son plus puissant de 30 Watts compatibles Dolby Atmos, entre autres.

Jusqu’à 500 euros de remise

Jusqu’au 25 mai, Samsung permet de cumuler des offres promotionnelles pour atteindre 500 euros de remise, voire le double. D’un côté, vous pouvez en effet prétendre à des offres de remboursement allant de 50 à 500 euros selon les références et la taille de l’écran en remplissant un simple formulaire.

De l’autre côté, Samsung vous permet de doubler la mise grâce à un jeu concours. Il suffit d’envoyer Samsung Vision AI par SMS au 31024 (non surtaxé) pour tenter de remporter un code promo supplémentaire ajoutant de 50 à 500 euros sur le montant du remboursement.