Asus Zenbook 14 OLED : ce laptop puissant avec Intel Core Ultra 5 a droit à 150 € de réduction grâce aux French Days

DĂ©voilĂ© l’an dernier, l’ultrabook Asus Zenbook 14 OLED propulsĂ© par un Intel Core Ultra ne manque pas d’atouts, Ă tel point que nous lui avons donnĂ© une excellente note lors de notre test. C’est pendant les French Days qu’il est encore plus recommandable puisque chez Darty, on le trouve affichĂ© Ă 849,99 euros au lieu de 999,99 euros. Attention, cette promo ne va pas durer !

Les rĂ©cents processeurs Intel Core Ultra, les plus avancĂ©s du constructeur, ont fait irruption sur le marchĂ© en promettant de belles performances avec une dose d’IA en plus. Asus fait partie des premières marques Ă avoir accueilli cette nouvelle gĂ©nĂ©ration de processeurs. Le modèle Zenbook 14 OLED en a notamment profitĂ©, et laissez-nous vous dire qu’il nous a tellement plu que nous l’avons notĂ© 9/10. Si cela vous donne envie de miser sur lui, sachez que pendant les French Days, son prix dĂ©gringole de 150 euros.

Que propose l’Asus Zenbook 14 OLED ?

Une dalle OLED de 14 pouces

Un Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Une bonne autonomie

Auparavant proposĂ© Ă 999,99 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED est aujourd’hui disponible Ă 849,99 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’Asus Zenbook 14 OLED (UX3405). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design sobre et un bel écran OLED qui nous plaît toujours autant

L’Asus Zenbook 14 OLED est un ultrabook qui prĂ©sente des lignes fines et discrètes, comme ses prĂ©dĂ©cesseurs. Et qui dit ultrabook, dit forcĂ©ment poids plume et finesse : avec son 1,2 kg et son Ă©paisseur de 14,9 mm, le Zenbook 14 OLED n’a clairement pas volĂ© sa place dans cette catĂ©gorie de PC portables. Autant dire que ce laptop peut s’emporter très facilement partout avec soi, ce qui est idĂ©al pour les travailleurs nomades ou les Ă©tudiants, par exemple.

Concernant son Ă©cran, qui est Ă©videmment l’une des pièces maĂ®tresses de la bĂŞte, l’Asus Zenbook 14 OLED embarque une dalle OLED de 14 pouces, sans surprise vu son appellation. Un Ă©cran qui promet donc des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs bien vives, en plus d’une belle nettetĂ© grâce Ă sa dĂ©finition de 1 920 x 1 200 pixels. Son taux de rafraĂ®chissement maximal s’établit de son cĂ´tĂ© Ă 120 Hz, soit l’assurance d’une fluiditĂ© exemplaire. CĂ´tĂ© rendu des couleurs, nous avons mesurĂ© lors de notre test une couverture en volume de 169,7% de l’espace sRGB et une couverture de 120,2% de l’espace DCI-P3, comme assurĂ© par la marque. Ce Zenbook nous offre donc une palette de couleurs particulièrement riche.

L’Intel Core Ultra 5, l’autre pièce maĂ®tresse

L’Asus Zenbook 14 OLED marque Ă©videmment des points avec son processeur Intel Core Ultra 5 125H (boost jusqu’à 4,5 GHz), qui fait partie de la dernière gĂ©nĂ©ration de processeurs de la marque avec une nouvelle architecture hybride Meteor Lake qui confère davantage de puissance, notamment sur la partie graphique. La plus grande distinction de cette nouvelle plateforme est qu’elle intègre dĂ©sormais un NPU, un processeur dĂ©diĂ© exclusivement aux calculs de l’intelligence artificielle. Malheureusement, l’IA sur PC n’a pas encore trouvĂ© sa killer app et sa prĂ©sence n’a pour l’instant pas un Ă©norme intĂ©rĂŞt pour le grand public. En revanche, le GPU est Ă la hauteur des Ryzen U et permet de lancer des jeux avec de bons graphismes. Sinon, notez que le Core Ultra 5 est ici Ă©paulĂ© par 16 Go de RAM LPDDR5X pour gĂ©rer efficacement le multitâche et complĂ©tĂ© par un SSD de 512 Go, pour offrir des lancements rapides et des temps de chargement vraiment rĂ©duits.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la nouvelle ère d’Intel est synonyme de davantage d’endurance, et le Zenbook 14 OLED peut tenir durant 15 heures dans une situation classique sans rĂ©glages trop spĂ©cifiques. Et cĂ´tĂ© recharge, celle-ci se fait par le biais d’un simple bloc d’alimentation de 65W en USB-C et le laptop est compatible avec la technologie Power Delivery. Pour ce qui est de la connectique du PC portable, celle-ci se compose d’un port USB-A 3.2, de deux ports USB-C Thunderbolt 4, d’un port HDMI 2.1 et d’un combo jack.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus Zenbook 14 OLED.

Ă€ lire aussi :

Meilleurs PC portables : notre sélection d’ordinateurs portables en 2024

