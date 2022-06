Chromebooks : c’est le bon moment pour craquer grâce aux soldes d’été de Boulanger

Plus puissants et polyvalents, les Chromebooks ont bien changé ces dernières années. Très abordables, ils ne se destinent plus uniquement aux étudiants. Et avec les soldes d'été de Boulanger, leur prix baisse encore plus.

Système d’exploitation rapide, simples à prendre en main, sûrs et polyvalents, les Chromebooks ont bien évolué en une décennie. Au point de rivaliser sans problème avec les autres machines tournant sous Windows et macOS. Et ce, aussi bien pour les besoins basiques que pour accomplir des tâches professionnelles.

L’autre avantage des Chromebooks est leur tarif accessible par rapport au reste du marché. Une force accentuée pendant les soldes puisque Boulanger baisse le prix de plusieurs appareils. Des ordinateurs portables pour tous les profils, avec par exemple l’Asus C423 qui tombe à 329 euros au lieu de 469 euros.

L’Asus C423 : un Chromebook au meilleur rapport qualité-prix

C’est sur le segment milieu de gamme que se place l’Asus C423. Il illustre parfaitement le but de Google avec les Chromebooks : proposer un ordinateur portable au meilleur rapport qualité-prix.

L’Asus C423 mise sur un design sobre, avec une coque grise en aluminium, un clavier confortable et un grand pavé tactile. Sa charnière lui permet de s’ouvrir à 180°, afin de partager plus simplement son écran avec un collègue par exemple. Sa dalle de 14 pouces offre une définition Full HD.

Vous n’aurez aucun problème à emporter l’Asus C423 partout avec vous, tant il se fait discret dans un sac à dos. Il faut dire qu’il ne pèse qu’un petit 1,3 kg pour 16 mm d’épaisseur.

Côté fiche technique, il propose une expérience utilisateur stable et fluide dans la plupart des tâches grâce à son processeur Celeron N3350, ses 8 Go de mémoire vive et Chrome OS. Vous avez accès à de nombreuses applications grâce à la présence du Google Play Store (YouTube, Deezer, Instagram…), mais aussi à la suite Microsoft Office en web apps si vous n’êtes pas un aficionado des outils Google Drive.

Enfin, sa batterie de 38 Wh assure une dizaine d’heures d’utilisation par charge, de quoi travailler dans le train sans avoir à s’encombrer d’un chargeur. Sans oublier la présence de deux ports de charge USB Type-C qui le rendent compatible avec de multiples câbles d’alimentation. L’Asus C423 embarque également deux ports USB 3.1, un audio jack de 3,5 mm et un lecteur de cartes microSD.

Pendant les soldes, le Chromebook Asus C423 passe à 329 euros chez Boulanger au lieu de 469 euros, soit une baisse de 140 euros.

Le Packard Bell CB314 : l’expérience Chromebook pour les petits budgets

On pourrait penser qu’à seulement 199 euros, le Chromebook Packard Bell CB314 propose des usages fortement limités. Mais ce serait oublier bien vite que pour obtenir la certification Chromebook, il faut respecter un cahier des charges imposé par Google.

Cela signifie que le Packard Bell CB314 démarre rapidement, qu’il se synchronise constamment avec les applis de la suite Google Drive dans le cloud, qu’il offre la possibilité de travailler hors connexion et qu’il se met à jour automatiquement.

Si sa fiche technique ne paye pas de mine, avec un processeur Intel Celeron N4000 et 4 Go de RAM, le Packard Bell CB314 fonctionne de manière fluide grâce à la bonne optimisation de Chrome OS. Vous pouvez accomplir de nombreuses tâches bureautiques, telles que la prise de notes, ou la création de tableurs et présentations.

Son stockage interne eMMC de 64 Go s’accorde avec les 15 Go de stockage en ligne proposés via Google Drive. Mieux, les documents Docs, Sheets et Slides ne sont pas comptabilisés dans cet espace de stockage.

Son écran tactile de 14 pouces permet une navigation facile entre les diverses applications. Là encore, la présence du Google Play Store vous permet de récupérer toutes vos applis préférées. Pour ce qui est de l’autonomie, le Packard Bell CB314 peut tenir une dizaine d’heures loin d’une prise électrique.

Boulanger profite des soldes pour faire tomber le prix du Packard Bell CB314 à 199 euros au lieu de 299 euros. Une remise de 100 euros qui fait de ce Chromebook un choix intéressant pour les étudiants.

Le pack Chromebook HP x360 avec housse et stylet

Celles et ceux qui cherchent une solution clé en main pour travailler et se divertir auront vite fait de se tourner vers le pack Chromebook HP x360 de Boulanger. Déjà parce qu’il embarque une housse de protection et un stylet en plus d’un ordinateur portable. Mais aussi parce que le Chromebook choisi a plus d’un tour dans son sac.

Le HP x360 embarque un écran tactile pivotant à 360° de 14 pouces. Un format qui favorise la prise de notes, même manuscrite grâce au stylet, le dessin ou tout simplement le visionnage confortable d’une série en streaming. D’autant que ce Chromebook est nomade puisqu’il ne pèse que 1,6 kg et mesure 17,9 mm d’épaisseur.

Un processeur Intel Core i3, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, s’invite sous le capot du HP x360. Une fiche technique qui garantit une bonne expérience quotidienne. Dernière force : son autonomie qui atteint 13 heures. De quoi vous offrir une journée de travail sans avoir à vous soucier de la batterie.

Le pack Chromebook + housse + stylet de Boulanger est désormais à prix réduit. Il affiche un tarif de 499 euros chez le revendeur, contre 699 euros habituellement, soit une baisse immédiate de 200 euros.

Pourquoi craquer pour un Chromebook ?

On vous le disait plus tôt, les Chromebooks se doivent de respecter un cahier des charges précis mis en place par Google. Vous êtes donc assurés de profiter constamment d’un ordinateur portable sûr, rapide et intelligent.

Une prouesse permise par Chrome OS, le système d’exploitation développé par Google. Celui-ci est au cœur de l’expérience utilisateur puisque même les composants choisis par les constructeurs, comme Acer ou HP, doivent faire en sorte que Chrome OS fonctionne de manière optimale.

Une stratégie qui donne des caractéristiques intéressantes. Les Chromebooks démarrent en quelques secondes, bénéficient d’un antivirus gratuit déjà intégré et disposent d’une batterie très endurante.

Google oblige, la suite d’applications Drive est parfaitement intégrée aux Chromebooks, qui embarquent nativement Gmail, YouTube, Google Docs, Chrome, etc. Mieux, ces ordinateurs portables ne sont pas fermés aux applications tierces puisque le Google Play Store vous permet de télécharger n’importe quelle application disponible dans son catalogue. Vous pouvez ainsi aussi bien installer Netflix, que Spotify, Adobe Lightroom ou encore VLC. Et la suite Office 365 ? Elle est également disponible via des web apps. Tout est là !

Enfin, les Chromebooks sont des machines extrêmement simples à prendre en main. Et si vous avez le moindre doute, Boulanger lance une page dédiée pour apprendre à bien se servir de son ordinateur.