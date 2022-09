Pourquoi il est malin de choisir un PC portable avec une carte Nvidia pour la rentrée

Vous hésitez entre un PC gaming ou un PC d'étudiant pour la rentrée ? Avec les derniers ordinateurs propulsés par les cartes graphiques Nvidia, la question ne se pose plus : un PC gaming peut aussi servir pour vos études avancées.

On a tendance à voir les PC portables équipés de cartes graphiques Nvidia comme des machines uniquement destinées au jeu vidéo. Aussi, lorsqu’il s’agit d’investir pour sa rentrée ou de convaincre sa famille de passer à la caisse, il est difficile de justifier un tel achat. Mais aujourd’hui, les cartes graphiques Nvidia sont utiles bien au-delà du jeu, et peuvent fournir des performances sur des tâches très importantes dans le milieu étudiant comme professionnel.

Pour la rentrée, une large sélection de laptops équipés de cartes graphiques Nvidia de série 30XX sont en promotion. On vous les présente en fin d’article.

Les GPU Nvidia pour les ingénieurs en herbe

Vous êtes plutôt du genre mathématicien, avec un grand tableau blanc dans votre chambre rempli d’algorithmes et de schémas pour votre prochain projet ? Pour de nombreux logiciels populaires dans le milieu de l’ingénierie ou de la recherche scientifique, l’accélération GPU offerte par les cartes graphiques Nvidia offre un avantage important.

Autodesk et Solidworks en profitent déjà pour accélérer leurs rendus en temps réels des conceptions et modélisations 3D, sans compter les simulations techniques, structurelles et électriques importantes pour les ingénieurs.

La recherche n’est pas en reste. Les cartes graphiques Nvidia permettent de traiter de plus grands volumes de données en moins de temps. Et naturellement, elles sont parfaites pour entraîner des modèles de deep learning. Si vous avez en tête de créer l’intelligence artificielle révolutionnaire de demain, c’est sur un PC propulsé par Nvidia que vous le ferez.

L’avantage créatif avec une carte graphique Nvidia

Si vous avez un profil créatif, un ordinateur équipé d’une carte graphique Nvidia aura un avantage certain pour vous. Il ne faut pas oublier que, de nos jours, peu importe le domaine de création, les ordinateurs sont impliqués.

Avoir une carte graphique Nvidia intégrée à votre PC vous permet plusieurs choses. Dans le domaine du design 3D, c’est l’assurance de pouvoir voir et interagir avec le modèle que vous créez plus rapidement grâce à l’accélération GPU. Il en va de même pour le montage vidéo ou la création photo, où les GPU Nvidia peuvent créer votre rendu plus rapidement.

L’avantage est considérable. Vous passerez largement moins de temps à attendre que votre PC finisse votre encodage sur DaVinci Resolve ou n’applique votre effet sur Adobe Lightroom, ce qui vous permet de passer plus efficacement à une autre création sans perdre de temps.

Et si votre domaine de prédilection est la diffusion (comprenez : Twitch), la question ne se pose même pas. L’encodeur NVENC de Nvidia est de loin le meilleur du marché. Il est privilégié par tous vos streameurs préférés pour sa capacité à encoder un flux efficacement sans nuire à la qualité de l’image. Par ailleurs, OBS/Streamlabs, vMix, Xsplit et consorts sont totalement compatibles avec ce dernier.

Les avantages en jeu de Nvidia

Mais le constructeur ne s’arrête pas là. Nvidia a développé au fil des années des technologies qui font la différence en jeu. La plus connue de toutes est sans conteste le DLSS 2.0, sa technologie de super sampling qui permet de booster les performances graphiques d’un jeu sur toutes sortes de configurations différentes.

Le ray tracing est également un point important pour Nvidia, qui a été le premier constructeur de cartes graphiques à dédier des unités de calcul dédiées à cette pratique dans ses GPU. La technologie de calcul d’optique est aujourd’hui reconnue comme l’avenir des graphismes du jeu vidéo.

Et pour les joueurs les plus compétitifs, Nvidia Reflex et G-Sync viennent chacun optimiser la latence de vos périphériques comme de votre affichage. Le but ? Garantir que si vous loupez un frag, ce n’est pas votre matériel qui est en cause. Mais plutôt ce qui est entre votre chaise et votre écran.

La sélection GPU Nvidia

Si vous souhaitez profiter de ces avantages exclusifs aux configurations équipées d’une carte graphique Nvidia, de nombreuses références sont aujourd’hui en promotion. Retrouvez ici une sélection non exhaustive.

L’Asus TUF à 849,99 euros

L’Asus TUF est absolument parfait pour quelqu’un qui n’a pas les moyens de mettre 4 chiffres dans son prochain ordinateur. Sa RTX 3050 propulsera avec aise les derniers jeux compétitifs et son écran de 15,6 pouces à 165 Hz vous garantit une excellente fluidité de l’image.

Il est affiché en promotion à 849 euros chez Boulanger.

L’Acer Nitro 5 à 1299,99 euros (999,99 euros adhérents Fnac)

La gamme Nitro 5 a toujours été une valeur sûre pour quiconque cherche un PC gamer sans se ruiner. Ce modèle propose d’emblée la RTX 3060, capable de passer les derniers jeux populaires avec aise dans sa définition Full HD. En prime, le profil relativement discret de l’Acer Nitro 5 le rend facile à transporter partout.

Les adhérents Fnac peuvent le découvrir à 999 euros seulement, soit 300 euros de moins que le prix normal. En plus, un mois de Xbox Game Pass est offert. Parfait pour tester les limites de ce PC.

Le Lenovo Legion 5 à 1199,99 euros

Le Lenovo Legion 5 a l’avantage de rester très accessible pour un PC gamer, tout en fournissant une RTX 3070 qui pourra dévorer le dernier jeu AAA sans même froncer les sourcils. Et puisqu’il profite lui aussi d’une dalle 165 Hz compatible G-Sync, vous êtes sûrs d’avoir la meilleure fluidité possible.

Ajoutez à cela son processeur Ryzen 5 5600H à 6 cœurs et 12 threads et ses 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz, qui pourront sérieusement booster ses performances sur de la création et de la recherche.

Comptez 1199 euros pour le Lenovo Legion 5 grâce à une remise de 450 euros.

Le Dell Inspiron 16 Plus à 1499,99 euros

D’accord, on est sur un budget plus imposant, mais ce Dell Inspiron 16 Plus fait très peu de sacrifices. Il s’agit d’un ordinateur qui sait jouer grâce à sa RTX 3050, sans pour autant sacrifier sa finesse. On retrouve également un grand écran de 16 pouces 16:10 en définition 3K, avec un puissant processeur Core i7-11800H pour soutenir vos jeux comme vos travaux de création ou de recherche. Ou quand la puissance n’oublie pas l’élégance.

Comptez 1499 euros pour cette belle machine d’un constructeur réputé.