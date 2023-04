Ces PC portables gamer en promotion sont équipés d’un CPU AMD : quels sont leurs avantages ?

C’est le moment de faire de bonnes affaires ! Durant les jours qui viennent, Rue du Commerce vous propose de découvrir une sélection de PC gamer HP équipés en AMD avec de belles réductions.

Intel ou AMD ? Cette question revient chaque fois qu’il faut monter ou acheter un PC, en particulier si l’on souhaite une machine de jeu. La rivalité entre les deux fondeurs, qui dure depuis maintenant des décennies, reste vivace et souvent à l’avantage d’Intel qui propose à chaque génération les processeurs les plus puissants du marché. Mais plus puissant ne signifie pas forcément plus intéressant.

Depuis désormais quelques années, AMD propose des processeurs aux performances très convaincantes pour le jeu vidéo. Des modèles capables de tenir la comparaison avec la plupart des modèles de la concurrence, tout en bénéficiant d’un positionnement tarifaire beaucoup plus accessible. Un avantage non négligeable, qui peut peser très lourd au moment de choisir un nouveau PC. Moins onéreuses que leurs équivalents Intel, les machines AMD bénéficient en ce moment d’une ristourne supplémentaire chez Rue du Commerce, avec une sélection de PC portables gamers signés HP.

Pourquoi choisir un PC gamer équipé d’un processeur AMD ?

Outre le prix, les processeurs AMD sont intéressants à bien des égards dans le cadre d’une configuration dédiée au jeu. Pour commencer, les CPU AMD sont bien souvent plus efficaces. À performance égale, ils consomment généralement moins d’énergie, ce qui est loin d’être anodin lorsque l’on joue sur portable.

Il s’agit aussi de processeurs disposant d’une bonne puissance de traitement, en particulier pour tout ce qui touche au multitâche. Un point intéressant si vous décidez de streamer vos parties, ou si vous souhaitez aussi utiliser votre PC pour faire de la création graphique ou du montage vidéo.

Autre avantage des processeurs AMD : leur grande compatibilité. Leur architecture, moins compliquée que celle de leurs homologues de chez Intel, leur permet de fonctionner sur une plus grande variété de machines et de configurations sans que cela ne pose aucun souci. Un PC gamer AMD de dernière génération n’aura pas forcément besoin de tourner sous Windows 11, d’être compatible PCIe 5.0 ou de la RAM en DDR5 pour être performant.

Une dynamique que l’on retrouve au niveau des jeux. Certains titres peuvent éprouver des problèmes à se lancer sur une machine équipée d’un CPU Intel Alder Lake. Cela n’arrivera pas avec un CPU AMD, y compris de la dernière génération.

HP Omen 16 : une machine de jeu solide à tous les égards

Si vous cherchez un PC portable afin de vous essayer aux titres les plus récents dans les meilleures conditions, la gamme Omen est faite pour vous. De la fiche technique à l’écran en passant par le système de refroidissement, ces machines ont été pensées pour vous proposer une expérience fluide et sans anicroches en jeu. Parmi elles, le HP Omen 16 s’illustre particulièrement.

Doté d’un design tout en sobriété (ce qui est encore assez rare pour un PC portable gamer), ce HP Omen 16 se démarque grâce à un très bel écran IPS QHD (2560p) de 16 pouces. Avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz au compteur, il assure une jolie fluidité en jeu, un avantage lorsque l’on joue à des titres compétitifs par exemple.

La fiche technique de son côté repose sur un duo AMD qui fonctionne à plein. D’un côté, on trouve le Ryzen 7 6800H. De l’autre, une Radeon RX 6650M, qui tient la dragée haute à une RTX 3060 mobile. Ajoutez à cela 32 Go de RAM en DDR5 à 4800 MHz et un SSD de 1 To, et vous obtenez une configuration capable de faire tourner vos jeux en QHD sans souffler.

HP a pensé à tout et a doté son PC d’une belle panoplie de connectique pour parer à toutes les éventualités (3 ports USB Type-A SuperSpeed, un port Ethernet, un lecteur de carte). Habituellement proposé à 1 699 euros, le HP Omen 16 est actuellement proposé par Rue du Commerce avec une réduction de 24 % qui le fait dégringoler à 1 299 euros.

HP Victus 15 : une entrée de gamme tout à fait honnête

Le HP Victus 15 de son côté se positionne comme une machine plus modeste, mais aussi beaucoup plus abordable avec un tarif en promotion sous la barre des 800 euros. Côté configuration, on retrouve ici un Ryzen 7 5800 couplé à une GeForce RTX 3050. 16 Go de RAM et 512 Go de stockage viennent compléter l’ensemble, pour des performances tout à fait honnêtes, à condition de ne pas pousser les paramètres graphiques trop hauts.

Côté équipement, HP n’est pas allé à l’économie. On retrouve ici une webcam Widevision 720p à réduction de bruit et deux haut-parleurs Bang & Olufsen. Un port Ethernet, un lecteur de carte SD, un port HDMI 2.1, deux ports USB type-A SuperSpeed et un port SUB Type-C SuperSpeed garantissent une importante polyvalence à ce PC.

Pour finir, HP a opté ici pour un écran qui va à l’essentiel, sans pour autant rogner sur la qualité. On retrouve là une dalle IPS de 15 pouces, dotée d’une définition de 1920 par 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Un choix qui mise sur l’efficacité pour offrir une expérience fluide en jeu.

En ce moment, Rue du Commerce vous invite à découvrir le HP Victus 15 à 799 euros au lieu de 1 099 euros en temps normal, soit une réduction de 27 % par rapport à son tarif initial.