Voici un PC portable avec deux écrans vendu à 550 euros : où est le piège ?

Ce PC portable équipé de Windows 11 Pro possède un double écran ! Cela n'a rien de nouveau... néanmoins à 550 euros, il y a de quoi être étonné.

Voici un PC qui décide de jouer la carte de l’originalité à fond. C’est le pari de N-ONE avec son NBook Air, qui n’a rien à voir avec son homonyme chez Apple.

Là où d’autres misent sur la puissance, N-ONE prend tout le monde à contrepied : deux écrans tactiles IPS LCD de 13,5 pouces (2256 x 1504 pixels), oui, mais avec une charnière classique. Oubliez le clavier physique, ici on tape direct sur un second écran. On est plus proche de la double tablette que du laptop traditionnel.

550 euros (sur Banggood), Windows 11 Pro inclus, ça fait rêver, non ? Mais avant de sortir la carte bleue, petit détour par les specs. Le processeur, un Intel Alder Lake-N N100 de 10e génération, ne va pas faire des étincelles.

C’est un quad-core qui fait le job, sans plus. Pourtant, N-ONE a mis le paquet ailleurs : 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD M.2 de 512 Go accessible, et donc un stockage extensible qui plus est.

Sur le papier, ça sonne bien, mais la réalité est que cet ordinateur portable n’a rien d’une machine durable. Faibles performances, marque inconnue en Europe, aucun support local… ce n’est pas un achat malin.

