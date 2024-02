Ces PC gamers embarquent des processeurs boostés à l’I.A. pour des performances hors norme

Avec les nouvelles puces Intel Core de 14ᵉ génération et Ultra, la dernière génération de PC gamer MSI s’appuie sur l’intelligence artificielle pour compléter des fiches techniques impressionnantes, que ce soit en jeu ou au travail.

Si Nvidia s’appuie sur l’intelligence artificielle pour améliorer les performances de ses cartes graphiques, comme c’est le cas avec le DLSS 3.5 capable de générer des images supplémentaires pour améliorer le framerate des jeux, pourquoi les fabricants de CPU ne feraient pas la même chose ? Intel vient de s’engager à son tour dans cette voie avec sa nouvelle gamme de processeurs Intel Core Ultra. Des puces dopées à l’I.A. qui, non contente de maximiser les capacités d’un PC portable, offrent une expérience utilisateur optimale.

Cette nouveauté technologique n’a pas échappé à MSI. Ainsi, pour sa nouvelle génération de laptops gamer et d’ultrabook, le constructeur muscle son jeu en intégrant les derniers processeurs d’Intel à des fiches techniques déjà impressionnantes. Un choix qui transforme les MSI Stealth 16 AI Studio A1V et MSI Raider GE68 HX 14V en ordinateurs incontournables pour les joueurs nomades.

Intelligence artificielle pour révolution réelle

Réussir à offrir la meilleure expérience utilisateur possible, aussi bien dans des tâches bureautiques qu’au cours de longues sessions de jeu, passe par une fiche technique léchée. Voilà pourquoi MSI collabore avec Intel pour profiter de la 14ᵉ génération de processeurs Intel Core, et surtout des nouveaux Intel Core Ultra.

Conçues grâce au nouveau procédé de gravure “Intel 4”, les puces Intel Core Ultra s’appuient sur une architecture hybride comprenant des cœurs dédiés aux performances pures, aux capacités graphiques et à l’intelligence artificielle. Un changement qui permet aux processeurs Ultra d’être plus performants que la génération précédente, tout en étant bien moins énergivores. Concrètement, une puce Intel Core Ultra 7 165H consomme 25 % d’énergie en moins qu’une puce Intel Core i7 de 13ᵉ gen sur des tâches identiques. Autant dire qu’il est possible de bénéficier de performances optimales sur les laptops MSI, aussi bien branché sur secteur que lors d’un déplacement.

Surtout, la présence d’un NPU (Neural Processing Unit) dans les processeurs Core Ultra permet une exploitation avantageuse de l’intelligence artificielle, notamment dans les applications. Le NPU soulage les unités de calculs CPU et GPU en s’occupant des tâches liées à l’I.A. Ainsi, les différents cœurs peuvent allouer toutes leurs ressources aux logiciels bureautiques ou ludiques, sans sacrifier une partie de leurs performances. Et si jamais une activité impliquant l’I.A. se révèle plus gourmande que prévu, le NPU réorganise l’allocation des ressources de façon à ce que l’utilisateur ne souffre d’aucun ralentissement.

Désireux de répondre efficacement aux attentes des joueurs, MSI s’est aussi appuyé sur les puces Intel Core Ultra pour leur gestion de la connectivité. Ces processeurs sont compatibles avec les dernières normes Wifi en date, à savoir le Wifi 6E et Wifi 7. Cette compatibilité permet notamment au PC de se connecter simultanément sur deux bandes Wi-Fi si le routeur est Wifi 6 ou 7. En cas de besoin, comme lors d’une partie en ligne, il est possible de donner la priorité à la plus rapide, et ainsi profiter du meilleur débit possible.

Les meilleurs PC de MSI sont là

Aussi puissants soient-ils, les processeurs ne suffisent pas à garantir une expérience utilisateur optimale sur un PC. Celle-ci ne peut voir le jour sans le savoir-faire d’un constructeur comme MSI. Acteur incontournable lorsqu’il s’agit de produire des machines puissantes dédiées aux jeux comme aux logiciels créatifs, MSI prouve une nouvelle fois l’étendue de son talent avec un trio de PC portables exploitant efficacement les dernières puces d’Intel.

Le MSI Prestige 16 AI studio

Seule machine plus bureautique que gamer de notre sélection, le MSI Prestige 16 AI studio exploite pleinement la puissance de l’intelligence artificielle pour garantir une expérience de travail parfaite. Un PC qui n’a pas manqué de séduire la rédaction de Frandroid lors de son test.

Comme tous les ordinateurs de notre sélection, le MSI Prestige 16 AI studio embarque les programmes MSI AI Engine et MSI AI Artist. Le premier analyse les habitudes d’utilisation pour ajuster automatiquement les performances, et ainsi assurer rapidité et fluidité dans toutes les tâches. MSI AI Artist permet quant à lui de générer des images via l’intelligence artificielle en local (sans connexion internet, donc), même avec des courtes phrases. Une solution parfaite pour illustrer rapidement une idée.

Afin de gérer efficacement l’intelligence artificielle, le MSI Prestige 16 AI studio peut compter sur un processeur Intel Core Ultra 9, couplé à 32 Go de RAM. Une carte RTX 4070 est aussi de la partie, avec tous les avantages associés, à savoir : le ray tracing, le DLSS3, les pilotes Nvidia Studio. Une configuration parfaite pour travailler, mais aussi pour jouer puisqu’il est possible de s’amuser avec tous les jeux récents en QHD à plus de 90 fps. D’autant qu’avec l’écran IPS QHD+ de 16 pouces, l’utilisateur ne manque aucun détail.

Sur ses tranches, le MSI Prestige 16 AI studio intègre une prise jack, un lecteur de carte microSD, un port USB 3.2 Gen2 Type-A, une prise HDMI 2.1 (4K à 120 Hz) et deux ports USB-Type C (un Thunderbolt 4). Sans oublier une compatibilité avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Le MSI Stealth 16 AI Studio

S’il ne fallait retenir qu’un seul PC gamer en ce début 2024, nul doute que le MSI Stealth 16 AI Studio a toutes ses chances. D’un point de vue ergonomique pour commencer puisque son poids de 1,99 kg et son épaisseur de 19 mm en font une machine facilement transportable. Une rareté sur ce type de produit. D’autant qu’une telle finesse ne se fait pas au détriment du reste de la fiche technique.

En plus d’un pavé tactile TouchPad particulièrement grand, il embarque un écran mini-LED UHD+ (3840 x 2400 pixels) de 16 pouces. Une dalle magnifique, restituant les couleurs et les contrastes avec une grande justesse, tout en assurant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autant dire que les joueurs ne manquent aucun détail, même dans les jeux gourmands graphiquement.

Des jeux qui sont mis à l’honneur grâce à la fiche technique du MSI Stealth 16 AI Studio. En plus d’une excellente puce Intel Core Ultra 9, et de tous ses avantages liés à l’I.A., ce PC MSI intègre une carte Nvidia RTX 4090. Tout simplement la meilleure carte grand public disponible sur le marché. Les jeux AAA récents, comme les titres à venir dans les 5 prochaines années, peuvent être joués dans les conditions graphiques les plus élevées qui soient, et ce, sans que le MSI ralentisse d’un iota.

En plus du système de refroidissement Cooler Booster 5, qui permet de maintenir le PC à une température décente via ses deux ventilateurs et 7 caloducs, le MSI Stealth 16 AI Studio peut compter sur une connectique riche. Compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, il dispose de 2 ports USB Type-C (dont un Thunderbolt 4), d’un port USB-A, d’une prise jack, d’un port Ethernet, d’une prise HDMI 2.1 et d’un lecteur carte micro SD.

Le MSI Raider GE68HX 14V

Bien qu’il s’agisse de l’unique ordinateur de notre sélection à ne pas miser sur une puce Intel Core Ultra, le MSI Raider GE68HX 14V n’en est pas moins un PC capable de combler tous les besoins des joueurs nomades.

Sous son design futuriste et anguleux, on déniche une fiche technique musclée : puce Intel Core i9-14900 HX, carte Nvidia RTX 4090, 32 Go de RAM, SSD de 2 To. Que du beau monde qui fait de cet ordinateur un monstre de puissance. Envie de jouer à Alan Wake 2 avec les paramètres graphiques à fond ? C’est possible, et sans le moindre ralentissement. Envie d’une machine capable de faire tourner tous les jeux AAA à venir dans les meilleures conditions ? Le MSI Raider GE68HX 14V relève le défi haut la main.

L’absence de puce Intel Core Ultra n’est pas synonyme d’absence d’intelligence artificielle. Ici aussi, on retrouve les mêmes services MSI AI Engine et MSI AI Artist que dans les deux PC cités précédemment.

De même, les joueurs et les créatifs tirent pleinement profit de l’écran QHD de 16 pouces et de son colossal taux de rafraîchissement de 240 Hz. Quant à la connectique, elle permet d’associer de nombreux périphériques externes grâce à ses 3 ports USB Type-C (un Thunderbolt 4 et deux DP), ses 2 ports USB Type-A, son port Ethernet, sa prise HDMI 2.1, son lecteur de carte SD et son port jack.