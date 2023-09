Premiere Pro va désormais réduire automatiquement les bruits dans vos vidéos

Adobe a dévoilé de nombreuses nouveautés pour ses logiciels dédiés à la vidéo. Premiere Pro profite désormais d'une meilleure gestion du montage basé sur le texte, ainsi qu'une réduction automatique des bruits captés.

À l’occasion du salon IBC qui se déroule cette semaine à Amsterdam, Adobe a dévoilé plusieurs nouveautés basées sur l’intelligence artificielle visant à améliorer l’expérience de ses différents logiciels vidéo. Au programme, des nouveautés pour Premiere Pro, mais également After Effects et Frame.io.

Aux côtés de DaVinci Resolve et Final Cut Pro, Premiere Pro est l’un des logiciels de montage vidéo les plus utilisés dans le monde, aussi bien par des amateurs que par des professionnels, y compris dans des studios de cinéma. Seulement, le logiciel pêchait encore, pour beaucoup d’utilisateurs, par son manque de stabilité et ses performances particulièrement exigeantes. Adobe a notamment profité du salon IBC pour annoncer une optimisation de la gestion de la timeline, avec des performances multipliées par cinq selon l’éditeur. Autre nouveauté confortable, le panneau de colorimétrie fait son apparition pour inciter les monteurs à faire leur étalonnage directement dans Premiere Pro, sans passer par DaVinci Resolve comme cela se faisait de plus en plus depuis quelques années.

Une réduction des bruits ambiants intégrée directement à Premiere Pro

Mais la principale nouveauté annoncée par Adobe pour Premiere Pro concerne la fonction de « montage basé sur le texte ». Pour rappel, cette fonction va permettre à Premiere Pro de transcrire automatiquement tous les dialogues d’une vidéo et de permettre au monteur de sélectionner, copier, supprimer des mots sur la transcription afin de faire leur montage directement. Annoncée en avril dernier, cette fonction s’enrichit désormais pour permettre, en plus de la suppression automatique de tous les silences — retranscrits dans le texte par […] — de supprimer également les mots de remplissage comme « euh ».

Adobe Premiere Pro vient par ailleurs améliorer la qualité sonore captée par certains microphones grâce à un algorithme dédié. De quoi profiter de voix plus profondes avec moins d’échos si vous avez dû vous rabattre vers le micro interne de votre caméra. Cette même fonction peut de plus supprimer les bruits en arrière-plan de la voix.

Des nouveautés pour After Effects et Frame.io

Du côté d’After Effects, Adobe a dévoilé un nouveau moteur 3D pour gérer directement ses objets 3D depuis son logiciel. Il sera aussi possible d’ajouter des lumières environnementales basées sur des environnements de studio. La rotoscopie, permettant de sélectionner en sujet en mouvement tout en le suivant, a pareillement été améliorée grâce à l’IA : désormais, il suffira de sélectionner les éléments en une fois, en en faisant le squelette global, pour qu’ils soient gardés en sélection pour toute la séquence.

De son côté, Frame.io aussi a droit à quelques nouveautés. La solution de sauvegarde des fichiers dans le cloud — et de transfert automatique des fichiers — va dorénavant permettre de comparer plusieurs versions d’un même fichier, aussi bien pour les photos que pour les PDF ou les PSD. Une offre dédiée aux entreprises disposant de leur propre solution de stockage via Amazon Web Services (AWS) va également être lancée, avec davantage de services de cloud proposés dès l’an prochain.

Toutes ces nouveautés concernant les solutions vidéo d’Adobe sont disponibles en bêta dès ce mercredi. Elles seront proposées en version définitive dans le courant de l’automne.

