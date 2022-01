Xiaomi, Samsung, Oppo : découvrez les promotions d’hiver sur la boutique RED

À l’occasion des réductions promotions débutées il y a quelques jours, RED propose des réductions sur une sélection de smartphones récents. L’occasion de réaliser jusqu’à 400 euros d’économie et de changer de mobile sans vous ruiner.

Pour accompagner les promotions sur les forfaits BIG RED disponibles actuellement, RED vous propose en ce moment de découvrir de nombreuses ristournes sur de nombreux modèles de smartphones récents. Samsung, Oppo, Honor et autres Xiaomi sont à l’honneur de cette sélection qui vous permettra sans doute de trouver le téléphone de vos rêves sans y laisser un rein.

Proposés sur la boutique RED, ces téléphones neufs sont vendus nus et desimlockés. Comprenez par là que vous n’avez pas besoin de souscrire à un forfait et que vous pourrez l’utiliser quelque soit votre opérateur. Sachez toutefois que RED propose en ce moment des forfaits sans engagement aux tarifs avantageux qui conviennent peut-être à vos besoins. Petit tour d’horizon des meilleures offres proposées en ce moment par RED.

Le Samsung Galaxy S21 5G à 559 euros (au lieu de 859 euros)

Sorti courant 2021, le Samsung Galaxy S21 se positionne comme le modèle “basique”, de la gamme S21. Cela ne l’empêche toutefois pas d’être un excellent terminal possédant de sérieux atouts dans son escarcelle, comme en témoigne le 9/10 dont il a hérité dans nos colonnes. Sobre et doté de jolies finitions, le Galaxy S21 possède une bonne prise en main malgré un écran Super AMOLED de 6,2 pouces. Doté d’une définition de 2400 par 1080 pixels, c’est surtout son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui lui permet de briller en offrant une fluidité de tous les instants.

Dans ses entrailles, c’est un Exynos 2100 suppléé par 8 Go de RAM qui vous attend, soit une configuration alliant puissance et polyvalence. Idéale pour les activités du quotidien, elle brillera aussi en jeu, y compris sur des titres 3D un brin gourmands. On appréciera aussi grandement la simplicité et la fluidité de l’interface portée par One UI, et le fait que Samsung compte bien supporter les mises à jour de ce modèle durant de longues années.

Sachez enfin que le Galaxy S21 offre de jolies prestations photo et vidéo grâce à une triple caméra arrière et de nombreux modes de prise de vue parfaitement optimisés. Vendu en temps normal à 859 euros, le Samsung Galaxy S21 5G est disponible en ce moment pour 559 euros grâce à 300 euros de remise immédiate.

Le Oppo Find X3 Pro à 749 euros (au lieu de 1149 euros)

Oppo continue de prendre de l’importance sur le marché extrêmement concurrentiel des smartphones, et ce n’est pas Find X3 Pro qui va venir nous contredire. Arrivé sur les linéaires l’année passée, ce terminal se démarque sur quasiment tous les plans. À commencer par la partie photo qui livre une prestation quasi sans faute grâce à son quadruple capteur arrière. Les clichés obtenus sont très plaisants, avec des couleurs qui ressortent bien, y compris la nuit. Très complet, le Oppo Find X3 propose aussi un mode nuit très satisfaisant, un ultra grand angle, un mode 50 mégapixels permettant d’obtenir des clichés très détaillés ainsi qu’une fonction microscope particulièrement étonnante.

Au-delà de la photo, le Find X3 Pro s’avère extrêmement solide. Porté par un Snapdragon 888 et 12 Go de RAM, il fait des merveilles quelle que soit la tâche qu’on lui confie. L’écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces (en 3216 par 1440 pixels) fait aussi des merveilles pour proposer une image aussi belle que fluide. Pour ne rien gâcher, l’interface maison, ColorOS est un plaisir à utiliser au quotidien grâce à son haut niveau de personnalisation.

Dernier point à ne pas négliger lorsque l’on parle de ce smartphone : l’autonomie. Doté d’une batterie 4500 mAh qui lui assure déjà un bonne durée de fonctionnement, il brille par sa charge rapide 65W qui lui permet de se recharger en un clin d’œil. Autant d’arguments en faveur de ce téléphone qui a hérité d’un joli 9/10 à l’occasion de notre test.

Avec une réduction de 400 euros sur son prix habituel, qui le fait passer à 749 euros au lieu de 1149 euros, le Oppo Find X3 Pro est la meilleure affaire proposée par RED durant ces promotions d’hiver.

Le Xiaomi Mi 11i 5G à 499 euros (au lieu de 679 euros)

La valse des smartphones sortis en 2021 continue avec le Xiaomi Mi 11i 5G. Le constructeur chinois continue d’impressionner avec des terminaux qui allient puissance et polyvalence, avec un tarif on ne peut plus abordable. Propulsé par un Snapdragon 888 et 8 Go de RAM, ce smartphone fait des merveilles peu importe la tâche qu’on lui confie, jeux compris. Ces performances sont d’ailleurs soutenues par un écran AMOLED 120 Hz qui assure une fluidité de tous les instants.

Débarrassée de nombreux bugs, MIUI 12 s’avère très agréable à utiliser au quotidien grâce à une expérience utilisateur simple et intuitive. Le Xiaomi Mi 11i 5G fait aussi des merveilles en matière de photo grâce à un bloc doté de trois capteurs complémentaires qui permettent de réaliser un large panel de clichés. En un mot comme en cent, ce smartphone se positionne très clairement dans le haut du panier, comme en témoigne le 8/10 attribué par la rédaction.

Proposé habituellement à 679 euros, le Xiaomi Mi 11i 5G est actuellement soldé 499 euros, ce qui vous permettra d’économiser 180 euros.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 499 euros (au lieu de 659 euros)

Avec ses versions FE (pour Fan Edition), Samsung entend proposer des terminaux haut de gamme à des tarifs plus abordables. Un pari parfaitement réussi avec le Galaxy S20 FE 5G qui a obtenu un superbe 9/10 après son passage entre les mains de nos journalistes. Et c’est loin d’être étonnant car ce modèle positionné à l’entrée de la gamme S20 propose tout de même des prestations impressionnantes. Équipé d’un Snapdragon 865 et d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces 120 Hz, il est tout à fait capable de relever tous les challenges que vous lui proposerez.

Si quelques concessions ont été faites côté design (abandon du dos en verre, écran plat, etc…), le S20 FE reste extrêmement agréable à prendre en main, grâce à notamment à un poids inférieur au reste de la gamme S20. De manière assez classique chez Samsung, la partie photo est de bonne facture, tout comme la partie logicielle portée par One UI. L’autonomie enfin est très satisfaisante, et l’on apprécie grandement la compatibilité avec la charge rapide 30W qui permet de regagner de la batterie en un tournemain.

En ce moment, le Galaxy S20 FE 5G bénéficie d’une réduction de 160 euros qui le fait tomber à 499 euros.

Le Xiaomi 11T 5G à 499 euros (au lieu de 569 euros)

Attention à ne pas confondre ce Xiaomi 11T 5G avec le Xiaomi Mi 11i que nous avons évoqué plus haut. Ces deux terminaux sont en effet assez différents et le 11T a pour vocation de s’imposer comme le roi des terminaux milieu de gamme. Une ambition qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on voit la fiche technique de l’appareil. Son processeur Dimensity 1200-Ultra et ses 8 Go de RAM lui permettent de briller sur la plupart des applications.

Bien que se positionnant sur le segment milieu de gamme, ce Xiaomi 11T se paie tout de même le luxe d’embarquer un très bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 par 1080 pixels, et surtout, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est loin d’être anodin. Son autre point fort réside dans sa batterie 5000 mAh dotée d’une charge rapide 67W qui lui permet de récupérer 100% de batterie en environ 36 minutes.

Pour les promotions d’hiver de RED, le Xiaomi 11T 5G voit son prix passer de 569 euros à 499 euros, soit une réduction immédiate de 70 euros.