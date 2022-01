À quelle fréquence chargez-vous votre smartphone ? Êtes-vous parmi les petits privilégiés qui ne passent par là qu'une fois tous les deux jours, ou bien avez-vous l'impression de passer votre vie attaché à un câble USB ?

Charger son téléphone une fois par jour ça va… deux fois, ça commence à faire ! L’autonomie des smartphones peut, d’une personne à l’autre, revêtir la plus grande importance ou ne pas être un sujet central dans le choix de son appareil.

Cela dépendra grandement de votre travail, si vous êtes dans un bureau ou à l’extérieur toute la journée par exemple. Le temps de trajet pour se rendre au travail, s’il est passé dans les transports, peut évidemment grandement peser dans la balance.

La charge pèse de plus en plus

Depuis quelques années, il faut aussi prendre en compte le fait que de plus en plus de marques proposent une charge rapide, voire ultra rapide. Et il faut bien l’avouer, il y a peu d’expérience plus décoiffante que de voir une batterie de téléphone passer de 0 à 100 % en moins de 10 minutes.

D’ailleurs, nous le constatons de plus en plus au moment de noter l’autonomie des smartphones, la vitesse de la charge devient un critère que nous prenons en compte de manière croissante depuis quelques mois chez Frandroid.

Un élément plus difficile à noter pour nous est dans doute la durée de vie d’un accumulateur. En effet, nous avons en général les téléphones sous la main pendant une à trois semaines pour pouvoir nous faire un avis dessus. Difficile dès lors de savoir s’il faudra passer par la case recharge souvent au bout d’un ou deux ans d’utilisation. En effet, qui n’a jamais eu un smartphone un peu fatigué qu’il fallait charger plusieurs fois par jour faute de mieux ?

Combien de fois par jour chargez-vous votre smartphone ?

Pour toutes ces raisons, nous aimerions connaître votre expérience de la charge en ce début d’année 2022. Combien de fois êtes-vous obligé de brancher le câble USB ou le port Lightning sur votre téléphone par jour ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Combien de fois par jour chargez vous votre smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Une fois tous les deux jours

Une fois par jour

Deux fois par jour

Trois fois par jour

Comme d’habitude, si vous souhaitez préciser un élément ou apporter une réponse un peu plus fine que celles proposées dans le sondage, n’hésitez pas, la section commentaire vous tend les bras. En fin de semaine, nous intègrerons les déclarations que nous jugeons les plus intéressantes à cet article.

