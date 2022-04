On sait presque tout du Poco M4 5G, très attendu sur l’entrée de gamme

Quelques mois après le Poco M4 Pro 5G, la sous-marque de Xiaomi s'apprête à lancer une version plus accessible de son produit : le Poco M4 5G « tout court », dont nous la fiche technique est apparue en ligne cette semaine.

Smartphone entrée de gamme qui n’en avait pas l’air, le Poco M4 Pro 5G va bientôt avoir un petit frère en la personne du Poco M4 5G. Ce nouveau smartphone entrée de gamme doit arriver très prochainement sur le marché, comme en attestait sa récente certification auprès de la FCC.

Certifié par l’agence américaine en même temps que le Redmi 10 5G, le Poco M4 5G voit cette semaine l’essentiel de ses spécifications fuiter en ligne. On sait donc déjà (presque) tout de ce nouveau modèle abordable.

Un bon équilibre à moins de 200 euros ?

On apprend en premier lieu que le M4 5G serait motorisé par un processeur MediaTek Dimensity (potentiellement le Dimensity 700, qui comprend justement un modem 5G), couplé à 6 Go de RAM (LPDDR4x). On y trouverait aussi une dalle Full HD+ LCD IPS de 6,58 pouces, dont la fréquence de rafraîchissement pourra atteindre les 90 Hz selon Xiaomiui. La capacité de stockage de l’appareil montrait pour sa part à 128 Go (en UFS 2.2) et l’ensemble serait animé par Android 12 et la surcouche MIUI 13.

La partie photo du Poco M4 5G semble par contre allégée, avec seulement deux capteurs arrières : un module principal de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. En façade, il faudrait par ailleurs se contenter d’un capteur selfie de 5 Mpx seulement. Côté alimentation enfin, l’engin serait équipé d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide en 18 W.

Ces spécifications, si elles se confirment, reprennent les grandes lignes de ce que propose le Redmi 10 5G. Évoqué plus haut, ce modèle a déjà été lancé en Chine à un prix de départ de 199 dollars. Nous devrions retrouver le M4 5G plus ou moins sur le même créneau tarifaire, mais vraisemblablement avec un design légèrement différent.

