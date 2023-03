Tout juste officialisé, le Xiaomi 13 est déjà à moitié prix chez cet opérateur

Accéder aux smartphones premium Xiaomi 13 et 13 Pro au prix d’un smartphone de milieu de gamme, c’est possible en souscrivant le forfait 5G 150 Go de SFR. De plus, à l’occasion du lancement de ces fleurons, une smart TV 4K Xiaomi de 43 pouces est offerte aux premiers acheteurs.

Les Xiaomi 13 et 13 Pro ont été officialisés le 26 février dernier et témoignent une fois de plus de tout le savoir-faire de la marque. Design premium, performance, charge 120 W, appareil photo Leica de haute qualité, écran AMOLED 2K ultra-lumineux, ou encore son 3D Dolby Atmos : Xiaomi n’a rien laissé au hasard pour sa nouvelle série.

Si leur sortie est prévue pour le 8 mars, les Xiaomi 13 et 13 Pro sont d’ores et déjà disponibles en précommande chez SFR. Ils profitent à cette occasion de belles remises lorsqu’ils sont associés à son forfait 5G de 150 Go à 31,99 euros par mois la première année (44,99 euros par mois ensuite). Dans le détail :

le Xiaomi 13 est à 299 euros (après offre de remboursement de 80 euros) puis 8 euros pendant 24 mois, soit un prix total de 491 euros au lieu de 999 euros (- 51 %) ;

le Xiaomi 13 Pro est à 549 euros (après offre de remboursement de 80 euros) puis 8 euros pendant 24 mois, soit un prix total de 741 euros au lieu de 1299 euros (- 43 %).

Mais les surprises ne s’arrêtent pas là. Pour toute précommande d’un Xiaomi 13 ou 13 Pro, une TV Xiaomi P1E de 43 pouces d’une valeur de 449 euros est offerte. De quoi s’équiper du meilleur de Xiaomi à moindre prix.

Xiaomi 13 Pro : l’excellence à tous les niveaux

S’il propose l’une des fiches techniques les plus ambitieuses du marché, le Xiaomi 13 Pro est avant tout salué pour sa performance. Il a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9/10 sur ce critère lors des tests réalisés par Frandroid.

Ce smartphone est propulsé par l’emblématique Snapdragon 8 Gen 2, compatible avec la 5G et épaulée par 8 Go de mémoire vive. C’est la puce la plus récente et la plus puissante conçue par Qualcomm. Une telle configuration vous permet de retrouver tous les plaisirs du jeu sur mobile.

Et pour que l’expérience soit la plus immersive possible, Xiaomi a doté son dernier-né d’un bel écran AMOLED 2K et 120 Hz de 6,73 pouces, certifié à la fois HDR PRO, HDR10+ et Dolby Vision. Côté audio, la marque a opté pour deux haut-parleurs Dolby Atmos.

Avoir autant de puissance ne profite pas uniquement aux gamers. Le SoC est aussi au cœur du traitement photo et vidéo. D’ailleurs, sur ce point, Xiaomi a mis le paquet côté matériel avec un triple capteur de 50 mégapixels. Côté logiciel, la qualité du traitement de l’image a été assurée grâce au partenariat passé par Xiaomi avec le spécialiste de l’optique Leica.

Le Xiaomi 13 Pro embarque alors un impressionnant capteur de type 1 pouce, associé à un nouveau stabilisateur optique d’image, idéal pour réaliser de beaux clichés même avec une faible luminosité. Et pour le compléter, le constructeur a opté pour un téléobjectif et un ultra grand-angle faisant aussi office de macro.

Et si le Xiaomi 13 Pro est puissant, il est aussi très endurant avec plus d’une journée d’autonomie en utilisation normale. En prime, ce modèle profite de l’HyperCharge 120 W, qui permet de recharger intégralement son smartphone en seulement 19 minutes.

Cet excellent photophone est dès à présent disponible en précommande chez SFR au prix de 741 euros avec son forfait mobile 5G de 150 Go. L’opérateur vous permet aussi de vous l’offrir pour seulement 549 euros à la commande (après offre de remboursement de 80 euros), auxquels s’ajoutent 8 euros par mois pendant 24 mois.

Xiaomi 13 : petit, mais tout aussi puissant

Si le Xiaomi 13 se présente avec un format nettement plus compact que la version Pro, ce smartphone ne manque pas d’argument, à commencer par son design. Ses bords plats métallisés et sa coque légèrement incurvée lui donnent des allures premium. C’est sans compter sur sa conception totalement étanche à l’eau et à la poussière (IP68).

Et sous son écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,36 pouces, le Xiaomi 13 abrite des composants haut de gamme, dont certains sont d’ailleurs partagés avec le modèle Pro comme la puce Snapdragon 8 Gen 2 et ses 8 Go de mémoire vive. La connectivité 5G est donc toujours au programme et s’accompagne même du Wi-Fi 6E et du Wi-Fi 7, soit les dernières normes en vigueur.

L’autonomie est également confortable, puisqu’elle est estimée par Xiaomi à 14 heures pour une utilisation normale. En revanche, l’HyperCharge 120 W est remplacée sur le Xiaomi 13 par une charge rapide 67 W, soit une puissance qui demeure très correcte.

Les autres arbitrages opérés par la marque chinoise concernent surtout la partie photo. Si le Xiaomi 13 embarque le même capteur principal de 50 mégapixels que son grand-frère, le reste du module est légèrement modifié, mais n’en reste pas moins performant. En plus, les filtres Leica y sont au programme et permettent notamment de réaliser des clichés très réalistes, ou encore des portraits éclatants et “vibrants” selon les termes de la marque.

Finalement, les concessions réalisées sur le Xiaomi 13 sont relativement minces. Ce modèle rassemble tous les ingrédients d’un smartphone haut de gamme, à savoir la performance, la qualité photo et un bel écran.

À l’occasion de son lancement, SFR l’affiche en précommande à seulement 491 euros au lieu de 999 euros avec son forfait mobile 150 Go. L’opérateur permet aussi de régler 299 euros à la commande (après offre de remboursement de 80 euros), puis 8 euros par mois pendant 24 mois.

Un gros forfait SFR 5G de 150 Go pour ne pas se sentir limité

Pour accompagner les nouveaux Xiaomi 13 et en profiter au meilleur prix, SFR propose son forfait 5G de 150 Go à 31,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois), avec un engagement de 24 mois.

Complète, cette offre mobile comprend :

une large enveloppe de données mobiles de 150 Go, dont 100 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

la qualité du réseau 4G et 5G de SFR ;

les appels, SMS et MMS sont illimités en France et dans les DOM.

En complément, l’opérateur propose une série d’avantages avec ce forfait, dont le prêt d’un smartphone en cas de perte, de vol, de casse ou de panne. SFR s’engage aussi à reprendre votre Xiaomi 13 ou Xiaomi 13 Pro à un prix garanti si vous décidez de changer de mobile et de renouveler votre abonnement dans un délai de 12 à 21 mois.

Enfin, l’opérateur vous envoie gratuitement une seconde carte SIM comprenant 1 Go de data afin d’apporter une connectivité à vos autres équipements comme une tablette tactile.