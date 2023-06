Les prochaines avancées du NFC vont vous surprendre

Le NFC Forum, regroupant des géants tels qu'Apple, Google et Sony, prévoit d'importantes évolutions pour la technologie NFC d'ici à 2028.

La technologie NFC (Near Field Communication, ou Communication en Champ Proche) a pris une place centrale dans nos interactions quotidiennes, du partage de fichiers aux paiements sans contact. Comme toute technologie en constante évolution, telles que le Wi-Fi, la charge sans fil Qi, le Bluetooth, l’USB-C… le NFC promet de nombreuses avancées significatives dans un avenir proche.

Le NFC Forum, un consortium d’entreprises technologiques dont Apple, Google et Sony, a récemment publié une feuille de route jusqu’en 2028, exposant de fascinantes perspectives d’amélioration.

Davantage de distance

L’une des améliorations les plus attendues concerne l’augmentation de la portée des communications NFC. Actuellement, la distance de communication entre deux puces NFC est limitée à environ cinq millimètres. Or, le NFC Forum envisage une multiplication par quatre à six de cette portée, permettant une interaction sur une distance allant jusqu’à 20 à 30 millimètres.

Cette extension de la portée aura des implications significatives pour le grand public. Imaginez, par exemple, être capable de scanner vos tickets de métro à partir de votre smartphone sans même avoir à le sortir de votre poche. Il suffirait simplement de déplacer la poche contenant le smartphone en direction du scanner pour effectuer la lecture.

Pour la charge sans fil

La technologie NFC n’est pas uniquement utilisée pour la communication de données. Elle a également des applications en matière de charge sans fil. Introduite seulement en 2020, cette fonctionnalité est prévue pour être étendue afin de charger des appareils avec une puissance de 3 watts, au lieu de 1 watt actuellement.

Bien que cela ne puisse rivaliser avec la norme Qi, qui permet de charger des appareils jusqu’à 15 watts, la technologie NFC présente un avantage considérable : elle n’a besoin que d’une petite puce NFC au lieu d’une grande bobine de charge. À terme, cela pourrait permettre de recharger des dispositifs tels que l’Apple AirTag sans fil.

Le smartphone comme terminal de paiement

Autre innovation prometteuse, le NFC Forum travaille à permettre aux smartphones équipés de puces NFC d’être utilisés comme terminaux de paiement. Cela signifie que vous pourriez non seulement payer avec votre téléphone, mais aussi accepter les paiements. En complément de cette amélioration, une fonctionnalité baptisée Multi Purpose Tap est également à l’étude. Elle permettrait d’effectuer plusieurs actions avec une seule activation, comme le transfert de plusieurs billets en une seule fois.

Cependant, il faudra patienter avant de pouvoir profiter de ces avancées technologiques. Si le NFC Forum a déjà tracé la feuille de route pour ces innovations, leur mise en œuvre effective nécessite encore du temps et des efforts de recherche et développement.

