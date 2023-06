L’Asus Zenfone 10 conserverait un bel atout pour les audiophiles

Comme son prédécesseur, le nouveau Zenfone 10 d'Asus conserverait une prise casque. Une particularité bienvenue qui va à l'encontre des standards du marché.

Globalement délaissée sur mobiles, la prise casque Jack 3,5 mm fait de la résistance sur certains smartphones. Parmi eux, le prochain flagship compact d’Asus, attendu dans les prochains jours. Remplaçant du très bon Zenfone 9 lancé l’an dernier, le Zenfone 10 conserverait en effet l’une des belles particularités de son prédécesseur : la prise casque installée au-dessus de l’écran, sur la tranche supérieure du châssis.

Une bonne nouvelle confirmée par une série de visuels diffusée par le site spécialisé allemand WinFuture. On y découvre une prise casque logée peu ou prou au même endroit que sur le Zenfone 9, mais avec des spécifications techniques proches de celles proposées par le port Jack 3,5 mm du Sony Xperia 1 V, explique pour sa part Nextpit.

Le Zenfone 10, un smartphone qui a tout bon ?

S’il jouira vraisemblablement de la bonne réputation de son prédécesseur, le Zenfone 10 devrait aussi apporter plusieurs nouveautés bienvenues. Outre le maintient d’un format compact, confirmé par Asus itself, le Zenfone 10 pourrait en effet compter sur des bordures plus fines pour son écran, mais aussi sur de nouveaux coloris et sur un capteur photo principal de 200 Mpx stabilisé.

On devrait également y trouver un système de recharge sans-fil, ainsi qu’une plus grosse batterie (pour une meilleure autonomie, potentiellement). Le Zenfone 10 profiterait en outre d’un SoC de toute dernière génération : le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, couplé à Android 13 au sortir du carton.

Autre avantage non négligeable de ce nouveau produit : son prix. Il y a quelques semaines Asus a en effet laisser fuiter un indice laissant entendre que ce nouveau Zenfone 10 serait lancé à un prix de départ de 749 dollars. En d’autres termes, le mobile proposerait de nombreuses améliorations face au Zenfone 9, mais en restant vendu à peu près au même prix, et donc bien en-dessous de la barre des 1000 euros. Un flagship killer compact dont nous devrions avoir des nouvelles dès ce 29 juin.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !