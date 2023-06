Le Zenfone 10 d’Asus se dévoile avant l’heure : il suscite une grande attente

Le Zenfone 10 sera dévoilé dans quelques jours, Evleaks vient de mettre en ligne des visuels officiels du produit. On est rassurés : ce smartphone s'annonce très prometteur.

Après des semaines de spéculation, l’Asus Zenfone 10 n’est plus un secret. La marque taïwanaise a confirmé l’annonce officielle de ce smartphone tant attendu pour le 29 juin à 15 heures, via son site web. Successeur du très apprécié Zenfone 9, le Zenfone 10 promet d’être un condensé de technologies dans un format compact.

Un choix de taille cohérent

Les rumeurs concernant les spécifications du Zenfone 10

se sont multipliées ces dernières semaines. L’une des informations confirmées concerne la taille de l’écran, qui devrait rester à 5,9 pouces en diagonale, comme son prédécesseur. Ce choix montre une volonté d’Asus de garder une forme de continuité et de cohérence entre les deux générations. À une époque où les smartphones deviennent de plus en plus grands, l’Asus Zenfone 10 devrait se distinguer avec son format plus compact.

Autre confirmation attendue, la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 2. Ce processeur de pointe promet de faire du Zenfone 10 un véritable monstre de puissance. Par ailleurs, la marque taiwanaise semble vouloir innover avec l’introduction de la recharge sans fil, une fonctionnalité qui manquait jusqu’à présent dans la gamme Zenfone. Si cette rumeur se confirme, cela renforcerait l’attractivité de l’appareil.

Un design sobre et efficace

Evan Blass

, le célèbre leaker, vient de publier des images du Zenfone 10. Le design semble rester relativement similaire à celui du Zenfone 9, ce qui est une bonne nouvelle pour les amateurs du look unique de la série Zenfone. Le Zenfone 10 rappelle un peu le Google Pixel 4, avec ses bords arrondis, son format compact et ses couleurs atypiques.

Asus Zenfone 10 // Source : Evan Blass Asus Zenfone 10 // Source : Evan Blass Asus Zenfone 10 // Source : Evan Blass Asus Zenfone 10 // Source : Evan Blass

Malgré une certaine discrétion sur le marché par rapport à des géants comme Apple ou Samsung, le Zenfone 10 suscite une certaine excitation, notamment chez Frandroid. L’appareil a le potentiel de séduire les fans d’Android, surtout si Asus parvient à offrir toutes ces caractéristiques à un prix compétitif.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.