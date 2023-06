Asus Zenfone 10, la bonne nouvelle qui fait plaisir

En avril, le site My Smart Price estimait que l’Asus Zenfone 10 abandonnerait son format ultra compact pour une diagonale d’écran plus conventionnelle. Il n’en serait finalement rien… si l’on en croit le constructeur taïwanais.

Que l’Asus Zenfone 10 soit officiellement révélé le 29 juin, ce n’est plus un secret pour personne. La marque nous a donné rendez-vous à cette date, à 15h, via son site. Il ne fait donc plus de doute : le successeur du très bon Zenfone 9 débarquera bel et bien cet été.

Sauf que jusque-là, des rumeurs laissaient penser à un changement de format fort. Pour rappel, l’une des forces du Zenfone 9 n’était autre que son ultra compacité, notamment permise par son petit écran de 5,9 pouces. Aujourd’hui, rares sont les smartphones à revendiquer une dalle aussi petite.

Pas plus de 6 pouces, finalement

De son côté, My Smart Price avait estimé en avril dernier qu’Asus opterait pour un format plus traditionnel de 6,3 pouces. Une nouvelle qui nous avait quelque peu laissés perplexes, tant le Zenfone 9 nous avait plu tel qu’il était.

Heureusement, Asus n’aurait absolument pas prévu ce type de mise à jour, comme nous le montre Android Authority qui s’appuie sur une capture d’écran du site officiel. La taille de 5,9 pouces serait ainsi renouvelée pour assurer une forme de continuité et de cohérence entre les deux générations.

Beaucoup de puissance à revendre

Il faudra également s’attendre à ce que le Zenfone 10 soit un petit monstre de puissance avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2. Il se murmure aussi que des capacités de recharge sans fil, jusque-là inexistantes sur la gamme, seraient de la partie.

Rendez-vous le 29 juin.

