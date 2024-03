Cet indice prouve que le Google Pixel 8a est quasi prêt à être commercialisé

La commercialisation du Google Pixel 8a ne devrait plus tarder. Le nouveau smartphone milieu de gamme du géant californien vient en effet d'être enregistré auprès de la FCC. Une étape obligatoire, souvent annonciatrice d'un lancement proche.

C’est fait. Le Google Pixel 8a a été enregistré auprès de la FCC, et apparaît donc désormais sur la base de données en ligne de la Commission fédérale des communications américaine. Cette information est importante, car l’enregistrement d’un smartphone auprès de la FCC est souvent signe d’un lancement imminent. Dans ce contexte, on peut raisonnablement dire que Google est maintenant sur le point de commercialiser son nouveau smartphone milieu de gamme, et que sa sortie pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines.

Une bonne nouvelle donc, même s’il faudra peut-être se montrer vigilant avant de craquer : ce produit risque en effet d’être trop proche du Pixel 8 « classique » pour son propre bien. Nous en parlons en détail à cette adresse.

Vers un lancement lors de la conférence Google I/O 2024 ?

Comme le souligne PhoneArena, le Pixel 7a avait l’an dernier été présenté durant la conférence I/O. Il n’est donc pas exclu que le Pixel 8a profite de la prochaine édition de l’évènement de Google voué aux développeurs pour se dévoiler. Pour rappel, la Google I/O 2024 se tiendra le 14 mai prochain.

Quoi qu’il en soit, l’appareil a été enregistré auprès de la FCC au travers de quatre variantes : G8HNN, GKV4X, G6GPR et G576D. Il ne faut pas y voir le signe d’une commercialisation de quatre Pixel 8a différents, mais plutôt quatre configurations d’un même produit, avec vraisemblablement de légères variations d’un modèle à l’autre (comme la présence d’une connectivité 5G mmWave ou non).

Le listing de la FCC nous apprend enfin que l’appareil supportera bien la recharge par induction, les paiements sans contact et le Wi-Fi 6E. On découvre par ailleurs que le Pixel 8a sera un peu plus grand que son prédécesseur, plus étroit et plus fin.

Pour rappel, le smartphone devrait s’équiper peu ou prou du même écran Oled Full HD+ et 120 Hz que celui du Pixel 8. On y trouverait par ailleurs une puce Tensor G3 et potentiellement une option pour obtenir 256 Go de stockage interne.