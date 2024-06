iPhone 15, OnePlus 12, Miyoo Mini Plus : AliExpress destocke avant la fin de son Choice Day

Le Festival d’été d’AliExpress s’apprête à fermer ses portes. Si vous rêvez de passer à l’iPhone 15 ou de vous offrir une Nintendo Switch OLED, c’est le moment ou jamais, puisque le 7 juin, les promotions s’arrêtent !

En matière de shopping en ligne, certains moments forts sont incontournables pour faire le plein de bonnes affaires. Le Festival d’été d’AliExpress, qui a débuté le 1er juin dernier, en fait partie.

Pendant encore deux jours, soit jusqu’au 7 juin 2024, la plateforme fait radicalement chuter les prix des produits tech les plus en vogue du moment. De nombreuses références étant déjà en rupture de stock, nous avons déniché pour vous les dernières pépites encore accessibles :

iPhone 15 : un prix en baisse de 33 %, une offre rare

Opter pour un iPhone 15, c’est la garantie d’obtenir un smartphone beau, performant et qui peut durer longtemps. Mais voilà : généralement, il faut y mettre le prix, car les promotions sur les produits de la marque à la pomme sont rares.

Si vous avez envie de vous l’offrir depuis sa sortie en septembre dernier, c’est le bon moment pour craquer. Jusqu’au 7 juin, AliExpress l’affiche à seulement 649,88 euros au lieu de 969 euros avec le code promo FRSC80, soit une belle remise de 33 %.

Parfait pour découvrir toutes les nouveautés embarquées dans l’iPhone 15, comme l’encoche Dynamic Island en haut de l’écran. Une fois testé, difficile de se passer de ce mini-panneau de notifications et de contrôle nouvellement intégré autour du poinçon. D’autant qu’il s’intègre ingénieusement au sein de son lumineux écran OLED de 6,1 pouces (2 556 x 1 179 pixels).

Sans surprise, l’iPhone 15 se défend spécialement en photo avec ses trois capteurs de 48, 12 et 12 mégapixels, sa stabilisation optique, ainsi que son traitement de l’image exemplaire. Une telle qualité photo serait impossible sans la puissante puce A16 Bionic, également présente sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Enfin, l’iPhone 15 est un appareil endurant et peut aisément tenir une journée et demie avec une charge complète, comme le rapporte le test de Frandroid. Au besoin, il sera facile d’emprunter un chargeur, car contrairement à ses prédécesseurs, cet iPhone est (enfin) compatible avec l’USB-C.

OnePlus 12 : du premium à tous les étages, mais à prix doux

Tout juste officialisé, le OnePlus 12 profite déjà d’une belle réduction de 40 % sur AliExpress, ramenant son prix de 969 à 584,93 euros avec le code promo FRSC80. Cet excellent smartphone noté 8/10 par Frandroid est l’un des meilleurs rapports équipements-prix de ce Festival d’été AliExpress.

Aucun critère ne lui fait défaut. Robuste et élégant, le OnePlus 12 est aussi très performant puisqu’il embarque la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 3, renforcée sur ce modèle par 12 Go de mémoire vive.

Les plus gamers d’entre vous peuvent donc se faire plaisir durant leur temps libre, surtout que la qualité d’affichage ne manque pas à l’appel. La marque a opté pour un confortable panneau OLED LTPO 2K de 6,82 pouces.

La partie photo n’est pas non plus en reste. OnePlus s’est une nouvelle fois associée au spécialiste de l’optique Hasselblad pour offrir des clichés de qualité, avec de « jolies couleurs », comme on peut le lire dans la partie photo du test de Frandroid. Pour parvenir à un tel résultat, la marque l’a doté d’un triple capteurs de 50, 48 et 64 mégapixels avec stabilisation optique. Le tout peut aussi filmer jusqu’en 8K.

Dernier atout et pas des moindres, le OnePlus 12 embarque une batterie XXL de 5400 mAh et peut se recharger à une puissance de 100 W. Aucun risque, donc, de manquer de jus en cours de journée.

Retrouver le OnePlus 12 à prix réduit sur AliExpress FRSC80

Poco X6 Pro : de la puissance sous le capot à moins de 300 euros

Voilà un autre smartphone très récent disponible à prix mini sur AliExpress. Officialisé en janvier dernier au prix de 419 euros dans sa variante 12/512 Go, le Poco X6 Pro tombe à seulement 282,17 euros avec le code promo FRSC20.

Propulsé par le puissant SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra et pourvu d’un lumineux écran AMOLED 1,5K 120 Hz de 6,67 pouces, le Poco X6 Pro est avant tout optimisé pour le gaming. Le fabricant l’a d’ailleurs équipé de sa technologie WildBoost 2.0 pour limiter la consommation d’énergie durant les sessions de jeu, ainsi que d’une large batterie de 5000 mAh supportant la charge rapide 67 W.

Même si vous n’êtes pas un gamer dans l’âme, une telle configuration vous permet de regarder vos séries SVOD préférées avec une grande fluidité. Et si Poco a mis l’accent sur la performance, la marque n’en a pas pour autant oublié l’essentiel : la partie photo. Le Poco X6 Pro est à ce titre équipé d’un triple capteurs de 64, 8, 2 mégapixels stabilisé optiquement et capable de filmer jusqu’en 4K.

Tous ces atouts lui ont valu d’obtenir la note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Retrouver le Poco X6 Pro à prix réduit sur AliExpress FRSC20

Tineco ​​FLOOR ONE S5 Combo : une belle combinaison aspirateur-balai lavant et aspirateur à main

La praticité des aspirateurs-balai lavants n’est plus à prouver. Exit le seau, la serpillère et l’encombrant modèle traineau, au profit d’un appareil tout-en-un qui aspire et lave le sol. Mais voilà, lorsqu’il s’agit de nettoyer un meuble, un canapé ou simplement un tapis, l’aspirateur traditionnel vient à manquer.

Sauf si vous optez pour le Tineco Floor One S5 Combo. Ce modèle balai présente la particularité de se transformer en aspirateur à main. Sachant qu’en prime il ne pèse que 4,5 kg, vous pouvez facilement accéder à tous les recoins de la maison et laisser derrière vous un intérieur totalement propre.

Pour n’omettre aucune poussière, Tineco l’a également doté d’une série de capteurs et de sa technologie iLoop, chargée de détecter le type et la quantité de saletés jonchées sur le sol. L’appareil ajuste ensuite automatiquement la puissance d’aspiration, la vitesse du rouleau, ainsi que le débit d’eau. Autant dire qu’aucune tâche ne lui résiste, même les plus tenaces.

Une fois déposé sur sa base, vous n’avez plus rien à faire, car il s’auto-nettoie intégralement et sèche le rouleau pour éviter le développement de bactéries et de mauvaises odeurs.

Jusqu’au 7 juin, le Tineco One S5 Combo est accessible à 241,13 euros au lieu de 459 euros avec le code promo FRSC20, soit une belle remise de 47 %.

Retrouver le Tineco One S5 Combo à prix réduit sur AliExpress FRSC20

Switch OLED : pendant encore 48h, la console de jeux phares de Nintendo est plus qu’abordable

Si vous profitiez du Festival de l’été d’AliExpress pour vous faire plaisir avec une console de jeu hybride ? Disponible à tout juste 239,98 euros au lieu de 310 euros avec le code promo FRSC20, la Nintendo Switch OLED animera vos soirées en famille et entre amis, et vous occupera durant vos déplacements.

Car c’est là son principal atout : non seulement ce modèle fait office de console de salon puisqu’il peut être raccordé à votre téléviseur et à votre box en Ethernet, mais vous pouvez aussi le détacher pour jouer directement sur son bel écran OLED de 7 pouces.

Voilà de quoi agrémenter votre été, surtout que côté catalogue, il y a de quoi faire pour une vie entière.

Retrouver la Nintendo Switch OLED à prix réduit sur AliExpress FRSC20

Toujours plus de remises grâce aux codes promo

Une large sélection de produits tech profitent de remises provenant directement des marchands. Mais AliExpress vous permet d’en obtenir davantage grâce à cette série de codes promo (non cumulatifs) valables jusqu’au 7 juin à 23h59 sur l’ensemble de votre panier :

le code promo FRSC04 offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ;

offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ; le code promo FRSC08 offre 8 euros de remise dès 59 euros d’achat ;

offre 8 euros de remise dès 59 euros d’achat ; le code promo FRSC12 offre 12 euros de remise dès 89 euros d’achat ;

offre 12 euros de remise dès 89 euros d’achat ; le code promo FRSC20 offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ;

offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ; le code promo FRSC50 offre 50 euros de remise dès 299 euros d’achat ;

offre 50 euros de remise dès 299 euros d’achat ; le code promo FRSC80 offre 80 euros de remise dès 499 euros d’achat.

Pour être sûr de choisir les meilleures offres du moment, AliExpress a prévu le label Choice. Tous les produits concernés sont vendus par des marchands reconnus, à des prix très compétitifs, et profitent en prime de la livraison rapide, en quelques jours à peine. Voilà un bon indicateur pour réellement faire de bonnes affaires.