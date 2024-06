Le Realme GT 7 Pro sera l’un des premiers mobiles « IP69 » : voici ce que ça veut dire

Attendu en fin d'année, le Realme GT 7 Pro sera l'un des premiers mobiles grand public à afficher une certification « IP69 ». Cette spécification est plus efficace encore que la notation « IP68 », devenue très courante sur smartphones, mais pas pour tout.

C’est désormais officiel, le Realme GT 7 Pro arrivera sur le marché indien en fin d’année 2024, et serait concerné, peu ou prou sur la même période, par un lancement global. L’appareil, qui devrait donc bien se concrétiser en France d’ici quelques mois, serait notamment l’un des tout premiers modèles Realme à embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

On apprend toutefois cette semaine qu’il profiterait d’une autre spécification lui permettant de se démarquer légèrement face à certains concurrents. Selon des informations relayées par 91Mobiles, le smartphone serait en effet le premier modèle de Realme à arborer une certification IP69, encore rare sur le marché.

IP69, c’est pour quoi déjà ?

Surtout présente sur les smartphones renforcés, voués avant tout aux professionnels, cette certification est pour l’instant introduite au compte goutte sur les appareils grand public. Ces derniers mois, on l’a néanmoins aperçue sur quelques modèles éparses, comme le très solide Nokia XR21, lancé l’année dernière, ou le prometteur Vivo X100 Pro.

La certification IP69 se démarque pour rappel de l’IP68 par sa résistance accrue, non pas à l’immersion ou à la poussière, mais à l’eau sous pression. Cette certification protège en effet contre les nettoyages à haute pression, en plus de la protection intégrale qu’elle offre contre les poussières et contre l’immersion (au-delà de 1 mètre pendant 30 minutes). Un petit « truc » en plus qui pourrait intéresser certains utilisateurs.

Pour le reste, le Realme GT 7 Pro devrait embarquer un écran (vraisemblablement AMOLED) incurvé 1.5K et un triple module photo arrière, comprenant un capteur Sony IMX882 doté d’un zoom optique x3. L’appareil embarquerait enfin une grande batterie, un capteur d’empreintes digitales ultrasonique à point unique (pour plus de précision que les capteurs capacitifs) et disposerait enfin de 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage dans sa meilleure configuration.