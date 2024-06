iPhone 16 : Apple préparerait une batterie qui s’enlève d’un simple choc électrique

Apple s'apprête à faire un grand pas vers la réparabilité. Selon des fuites, le géant de Cupertino développerait une nouvelle méthode pour faciliter le remplacement des batteries d'iPhone.

Fini le casse-tête pour changer la batterie de votre iPhone ? Apple préparerait une révolution silencieuse pour l’iPhone 16. Un simple choc électrique pourrait bientôt suffire à retirer la batterie.

La fin d’un calvaire pour les réparateurs ?

Vous avez sans doute déjà lu un article d’iFixit, regardez celui de l’iPhone 15. Changer la batterie d’un iPhone, c’est un peu comme résoudre un Rubik’s Cube les yeux fermés. Entre les bandes adhésives récalcitrantes, les outils spéciaux nécessaires et le risque constant de perforer la batterie, l’opération relève souvent du parcours du combattant. Mais Apple semble avoir entendu les plaintes des utilisateurs et des réparateurs.

Selon The Information, la firme de Cupertino développerait une nouvelle méthode baptisée « découplage induit électriquement ». En clair, il suffirait d’un petit choc électrique pour libérer la batterie de son logement. Exit les bandes adhésives. Un changement qui pourrait faire ses débuts dès l’iPhone 16.

Une innovation technique… ou une réponse à la pression réglementaire ?

Si cette avancée semble réjouissante pour les consommateurs, il faut se poser la question de ses motivations profondes. Apple, connu pour son approche fermée de la réparabilité, aurait-il soudainement eu une révélation écologique ?

La réalité est probablement plus prosaïque. À partir de 2025, une loi européenne obligera les fabricants de smartphones à permettre le remplacement facile des batteries. Apple semble donc prendre les devants, transformant une contrainte réglementaire en opportunité d’innovation.

Attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite. Si le retrait de la batterie sera facilité, le reste du processus de réparation resterait identique. Il faudra toujours démonter l’écran et d’autres composants pour accéder à la batterie. De plus, cette nouvelle méthode nécessitera probablement de nouveaux outils spécifiques, ce qui pourrait limiter les réparations « maison ». On ne parle pas ici de batterie amovible.

Par ailleurs, le remplacement du papier aluminium par un boîtier métallique pour la batterie soulève des questions. Quel sera l’impact sur le poids du téléphone ? Sur sa capacité de dissipation thermique ? Apple va, à coup sûr, tenter de trouver le juste équilibre entre facilité de réparation et performances.