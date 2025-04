Google Pixel 9a : pourquoi c’est toujours l’un des smartphones Google les plus attendus de l’année ?

Le Google Pixel 9a est enfin disponible en France. Ce « petit » smartphone de milieu de gamme de Google est disponible dès aujourd’hui chez Boulanger. On vous explique pourquoi c’est l’un des meilleurs appareils disponibles en 2025.

Après un léger retard au démarrage, le Google Pixel 9a est enfin disponible chez nous. Cette année, il s’agit d’un exemplaire particulièrement réussi. Il a été gratifié d’un très beau 8/10 lors de son test, avec une mention spéciale pour son design réussi et son autonomie impressionnante.

Mieux encore, le prix du Google Pixel 9a n’a pas augmenté par rapport au Google Pixel 8a de l’année dernière : soit 551,99 euros dans sa version 128 Go. Quatre coloris sont disponibles : Noir, Porcelaine, Framboise et Iris (violet).

Pour le lancement du Google Pixel 9a en France, Boulanger offre 150 euros bonus rachat sur votre ancien smartphone. Il suffit de cliquer sur « Estimer votre produit » pour savoir le montant de total de la remise si vous faites reprendre votre ancien smartphone.

Pourquoi le Google Pixel 9a est toujours un smartphone attendu ?

L’agenda de sortie des smartphones chez Google est toujours le même : à la fin de l’été, le constructeur annonce ses flagships, les Google Pixel, avec des fiches techniques très haut de gamme et les dernières innovations en termes d’IA. Puis, au printemps suivant, il sort son pendant abordable, la version « a ».

Si les Google « Pixel a » ont aujourd’hui une excellente réputation, c’est parce que Google fait très peu concession sur la fiche technique de ces smartphones par rapport aux flagships : ils embarquent peu ou prou les mêmes composants, la même interface et conservent la qualité photo qui fait la renommée de ces appareils.

Une fiche technique très proche des Google Pixel classiques

Et c’est bien le cas du Google Pixel 9a. Des Google Pixel 9 de l’année dernière, il reprend notamment la puce Tensor G4, accompagnée par un processeur dédié à la sécurité, le Titan M2 et de 8 Go de RAM avec un stockage oscillant de 125 à 256 Go. La puce a pour l’occasion été légèrement modifiée pour faire baisser le prix du smartphone.

Côté batterie, le test de Frandroid relève une très bonne surprise : le Google Pixel 9a est de loin le smartphone le plus endurant de tous les Pixel sortis ces dernières années. Avec sa batterie de 5 100 mAh, il est capable de tenir presque deux jours sans avoir besoin d’être rechargé.

Un nouveau design très réussi

L’autre bonne surprise de ce Google Pixel 9a, c’est son tout nouveau design, très réussi. Exit le ​​module photo horizontal et protubérant que l’on retrouve sur la gamme Pixel depuis quelques années. Pour le Pixel 9a, Google a joué la carte de la finesse et de la compacité. Le capteur photo se montre donc particulièrement discret cette année et dépasse à peine de la coque.

Le capteur photo est donc rentré, mais pour autant le Pixel 9a ne gagne pas en embonpoint : son épaisseur est de 8,9 mm et il conserve ​​un cadre en aluminium du plus bel effet.

Côté affichage, Google propose une dalle Aura display pOled de 6,3 pouces dotée d’une définition de 1080 par 2424 pixels et d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 60 à 120 Hz. Le HDR est au rendez-vous, et la luminosité maximale est capable d’atteindre 2700 nits en pic. Une rareté pour un appareil vendu moins de 600 euros.

Enfin, malgré son tarif léger, le Google Pixel 9a est un smartphone entièrement étanche. Muni de sa certification IP68, il ne craint pas un accident de toilette ou une baignade de quelques minutes.

Deux capteurs photo là où il faut

Pour la photo, Google a conservé la recette gagnante du Google Pixel 8a avec un classique module photo à double capteur. Le premier est un grand-angle de 48 mégapixels et le second un ultra grand-angle de 13 mégapixels.

Le capteur grand-angle est la star de ce smartphone. De jour, il produit des clichés particulièrement fidèles avec des contrastes élevés et une colorimétrie très naturelle. Que ce soit pour des portraits ou des natures mortes, les clichés possèdent tous cette fameuse « touche Pixel » toujours aussi flatteuse.

Les dernières innovations en termes d’IA

Sur le marché des smartphones Android, Google est sans conteste le constructeur qui propose aujourd’hui le plus de fonctionnalités IA sur ses appareils. À ce titre, le Google Pixel 9a hérite de toutes les avancées déjà présentes sur les Google Pixel 9. À commencer par l’intégration de Gemini, l’assistant IA de Google.

Celui-ci prend la forme d’un chatbot à qui il est possible de poser n’importe quelle question, que ce soit par écrit, à l’oral, mais aussi à l’aide de la caméra du smartphone. En pointant la caméra sur un monument, un tableau, un objet, Gemini est capable de le reconnaître et de donner des informations contextuelles.

Plus fort encore, Gemini est capable de reconnaître ce qui est affiché à l’écran et de vous faire gagner du temps. Pratique pour demander le résumé d’une vidéo YouTube ou un article trop long que vous avez affiché sur Chrome.

L’IA est également présente au sein de l’appareil photo du Google Pixel 9a. Google propose de nombreuses fonctionnalités pratiques comme :

« M’ajouter » pour ajouter une personne sur une photo.

Meilleure prise pour avoir des photos où tout le monde sourit avec les yeux ouverts.

La gomme magique pour effacer des éléments d’une photo

La fonction réimagine qui permet de modifier une image à partir d’un prompt

Un prix qui n’a pas bougé

Le Google Pixel 9a est disponible dès aujourd’hui chez Boulanger au prix de 551,90 euros dans sa version 128 Go et 651,90 euros dans sa version 256 Go. Dans les deux cas, les frais de livraison sont gratuits. Quatre coloris sont disponibles : Noir, Porcelaine, Framboise et Iris (violet).