Bonne année 2025 ! Nos 7 produits et événements les plus attendus

L’équipe Frandroid vous souhaite une superbe année 2025, avec santé et bonheur. Côté tech, plusieurs choses nous attendent au tournant. Tentons de nous projeter un peu.

Bonne année 2025 ! // Source : Frandroid

Santé, bonheur, succès, amour… Prenez ce que vous voulez dans nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 qui commence à peine. C’est notamment l’occasion de nous projeter sur quelques événements attendus côté tech.

Une fois n’est pas coutume, l’année va commencer très fort et très rapidement avec le CES 2025 à Las Vegas où de nombreuses annonces sont prévues. Frandroid sera présent sur place pour couvrir le plus grand salon tech au monde.

Nintendo Switch 2

2025 devrait notamment être l’année de la Nintendo Switch 2 ! La future console portable est devenue une arlésienne, mais les indices pointant vers une annonce et une sortie cette année se sont multipliés. On a même encore tout récemment eu droit à un visuel crédible de l’appareil.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

A priori, il faudrait s’attendre à une sortie en mai ou en juin. Bonne nouvelle, la Switch 2 devrait être compatible avec tout l’écosystème déjà existant.

iPhone SE 4

Comme toujours, préparez-vous à une flopée d’annonces sur le marché des smartphones. Toutefois, il y a un modèle qui risque de faire beaucoup parler de lui, c’est l’iPhone SE 4. Le prochain modèle « abordable » d’Apple est attendu dans la première moitié de l’année et adopterait enfin un design plus moderne, plus proche des versions haut de gamme de la marque à la pomme.

Un concept d’artiste de ce que pourrait proposer l’iPhone SE 2025 // Source : Concept Central

Cet appareil marquera aussi un petit tournant puisqu’il s’agira du premier iPhone SE doté d’un port USB-C. Il se murmure aussi qu’il s’agirait du premier smartphone doté de la puce modem 5G conçu en interne par Apple pour gagner en indépendance vis-à-vis de Qualcomm. Une puissance similaire aux iPhone 15, un seul et unique capteur photo à l’arrière et une autonomie en hausse font aussi partie des éléments souvent évoqués.

Google obligé de lâcher Android ?

Va-t-on assister à la fin d’une ère en voyant Google forcé de se séparer d’Android ? Dans le cadre d’un procès aux États-Unis, la justice américaine envisage de nombreuses solutions pour couper court à la position dominante de la firme de Mountain View dans divers secteurs. Or, l’une des pistes est un démantèlement en bonne et due forme qui forcerait le géant à lâcher Android ou Chrome.

Google s’est évidemment empressé de réagir en présentant d’autres solutions moins radicales. La justice américaine proposera de nouveaux scénarios le 7 mars 2025, mais gageons que le feuilleton risque de durer un certain temps.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Enfin de (bonnes) voitures électriques à 20 000 euros

Le domaine de la voiture électrique s’annonce très intéressant en 2025, avec de nombreux nouveaux modèles, et surtout, des versions enfin abordables. C’est notamment le cas de la Renault 5 E-Tech dont la version à moins de 25 000 euros (hors bonus) arrivera d’ici cet été. Même son de cloche chez Citroën avec la ë-C3 à 19 990 euros qui sera commercialisé au premier semestre 2025.

On peut également citer la future Tesla Model Y restylée, mais aussi et surtout la future Tesla Model Q, qui devrait être la Model 2 abordable que beaucoup attendent. Mais attention, elle devrait finalement coûter plus cher que les 25 000 dollars initialement annoncés par Elon Musk.

La liste des voitures électriques qui sortiront en 2025 est longue, et on vous laisse jeter un coup d’œil à notre dossier complet sur le sujet.

Samsung et Google contre l’Apple Vision Pro

En décembre 2024, tombait une grosse annonce : l’alliance de Google et Samsung pour lancer un casque de réalité mixte. Nous avons alors découvert le Project Moohan de Samsung équipé du système Android XR de Google.

Samsung Project Moohan // Source : Google / Samsung

On y voit donc forcément un futur adversaire de l’Apple Vision Pro, mais l’appareil et son interface restent encore quelque peu mystérieux malgré des vidéos officielles de démo. En 2025, on attend donc un meilleur aperçu du projet, voire une prise en main pour s’en faire une première idée.

Les GeForce RTX 5000

Nvidia est devenu en quelques années l’un des rois de l’informatique, notamment grâce à ses puces spécialisées dans l’IA. Nous parlions du CES un peu plus haut dans cet article. Or, c’est un secret de polichinelle, la marque y présentera sa nouvelle génération de cartes graphiques GeForce RTX 5000, basée sur l’architecture Blackwell.

La marque devrait une nouvelle fois repousser les records de performances en jeu vidéo, mais aussi présenter de nouvelles technologies exploitant ses puces. On attend notamment une nouvelle version du DLSS, sa technologie de reconstruction d’image basée sur l’IA.

La carte vitale sur smartphone

L’un des chantiers de longue date de la dématérialisation de nos papiers va aboutir en 2025. Le gouvernement l’a annoncé, l’application Carte Vitale pour smartphone sera déployé à l’ensemble du territoire en 2025.

Carte Vitale Télécharger gratuitement

Cette application devrait permettre de totalement remplacer une carte vitale pour prouver vos droits à l’Assurance Maladie que ce soit en pharmacie ou chez un professionnel de santé. Un complément à l’application France Identité lancée en 2024.