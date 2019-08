Vous vous demandez quel est le meilleur smartphone du moment ? Pour vous aider, nous avons réalisé une vidéo avec notre sélection actuelle. Et bien évidemment, nous l’avons saupoudrée de notre humour douteux qui nous caractérise tant.

Chez FrAndroid, nous passons une très grande partie de notre temps à tester des smartphones. Des bons, des moins bons, des excellents, des moyens, des grands, des avec encoche, des motorisés, des ultra premium, de l’entrée de gamme… De quoi nous permettre de tous les connaître sur le bout des doigts et de pouvoir les comparer.

De toutes ces connaissances, nous avons tiré un TOP 10 des meilleurs smartphones du moment, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts. Ceux qui veulent du premium, ceux qui ont un budget serré, ceux qui veulent de l’autonomie ou la meilleure qualité photo. Et comme on ne sait pas faire de vidéo sans y mettre notre touche personnelle, on a enrobé ce TOP 10 sous forme d’une émission TV unique : PassTech !

Bien sûr, nous n’avions pas de place pour intégrer tous les meilleurs smartphones dans ce TOP 10, et même s’il porte la mention « 2019 », il ne concerne pour le moment que le premier semestre. N’hésitez donc pas à jeter un œil à notre guide d’achat complet des meilleurs smartphones ainsi que la liste des smartphones que l’on attend le plus.

