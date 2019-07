Le secteur de la téléphonie mobile est en constante ébullition et surtout en constant renouveau. Les nouveaux smartphones se succèdent et se ressemblent souvent beaucoup, mais cela ne nous empêche pas d’attendre certains modèles avec impatience. Si vous n’avez pas suivi toute l’actualité, voici un résumé des attentes sur les nouveautés 2019.

Dernière mise à jour en juillet 2019

Les années se succèdent et se ressemblent plus ou moins. Entre calendrier agencé comme du papier à musique et rumeurs qui annoncent la couleur des futurs smartphones avec plusieurs mois d’avance, il n’est pas très compliqué de dresser un agenda des principales sorties. Nous avons donc dressé un portrait des prochains mois afin de faire le point sur les smartphones à venir que l’on attend le plus.

Les gros lancements des mois à venir

Toutes ces dates sont à prendre avec des pincettes. Comment les avons-nous déterminées ? En prenant en compte les rumeurs ainsi que les dates des sorties des précédents modèles. Il y a également des événements confirmés.

Samsung Galaxy Note 10 : présentation le 7 août

Apple iPhone XI : septembre 2019

Huawei Mate 30 : octobre 2019

Google Pixel 4 et 4 XL : octobre 2019

OnePlus 7T / 7T Pro : second semestre

Huawei Mate X : second semestre 2019

Samsung Galaxy Fold : second semestre 2019

Nous n’avons pas le même degré d’information sur les différents appareils, nous n’avons donc regroupé dans ce dossier qu’une partie des smartphones attendus.

Samsung Galaxy Note 10

Les Galaxy S10 étant derrière lui, il est temps pour Samsung de se concentrer sur sa future phablette : la Galaxy Note 10. Le téléphone a fait déjà l’objet de plusieurs fuites. Sa présentation est prévue pour le 7 août 2019.

La rumeur la plus insistante veut que le smartphone soit disponible en deux modèles cette année : le classique, et le Pro. Le modèle Pro disposerait d’une large batterie et d’un écran plus grand.

Les deux pourraient profiter d’une configuration à quatre capteurs photo avec une disposition similaire à ce que propose Huawei avec le P30 Pro. Il semble également que le S Pen aura droit à de grandes améliorations.

Google Pixel 4

Après les Pixel 3 et Pixel 3a, Google prépare une nouvelle génération de fleuron ont la sortie est prévue pour la fin de l’année. L’annonce du Pixel 4 devrait avoir lieu au début du mois d’octobre, comme les précédentes années. Le design du dos du téléphone est connu. En effet après une première série de fuites, Google a tout simplement décidé de confirmer le design de son téléphone en partageant une image sur les réseaux sociaux. Cela permet aussi de confirmer que le téléphone intégrera, pour la première fois sur un Pixel, deux appareils photo au dos.

Apple iPhone XI

Comme chaque année, Apple prépare un nouvel iPhone. En 2019, on attend une nouvelle génération et un nouveau design avec l’iPhone XI. D’après les rumeurs, ce téléphone aurait le droit à trois appareils photo, à la place de deux précédemment, et un nouveau module carré rappelant le design des Huawei Mate. Ce smartphone devrait à nouveau être décliné en trois modèles : l’iPhone XI, l’iPhone XI Max et un nouvel iPhone XR.

Huawei Mate 30

Maintenant que Huawei est en bon chemin pour résoudre ses problèmes avec les États-Unis, la firme peut préparer sa nouvelle gamme de fleurons : les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. D’après les premières rumeurs, le Mate 30 intégrerait une puce Kirin 985 pour rehausser les performances et le Mate 30 Pro aurait droit à un écran très incurvé.

La présentation est attendue pour le mois d’octobre, si le fabricant poursuit le même calendrier que pour les précédentes générations.

OnePlus 7T et 7 T Pro

Les OnePlus 7 et 7Pro ont été officialisés. Désormais, on attend les déclinaisons OnePlus 7T et 7 T Pro sur lesquelles nous ne savons absolument rien si ce n’est que ces deux modèles sont bel et bien prévus par la marque. Les deux smartphones pourraient profiter du nouveau Snapdragon 855+.

Huawei Mate X

Au MWC 2019, le constructeur chinois Huawei a présenté son propre smartphone pliable : le Huawei Mate X. Pendant que le Galaxy Fold subit ses premiers déboires, mais devrait être fin prêt très rapidement, la vision du constructeur chinois n’est pas encore disponible.

Nous avons pu prendre en main le téléphone et jouer quelque peu avec lui, mais l’expérience finale n’est pas encore tout à fait concrète. Au moins pouvons-nous constater que son écran pliable est à l’extérieur de son corps et non à l’intérieur comme sur le Galaxy Fold. On manque encore un peu de vision sur la manière dont l’expérience logicielle s’y adaptera.

Le smartphone pliable a déjà été annoncé pour une sortie au second semestre 2019, à 2200 euros environ. Il nous tarde donc de pouvoir en voir une version plus aboutie désormais.

Samsung Galaxy Fold

Samsung aurait déjà dû commercialiser son Galaxy Fold, mais le fabricant a fait face à un faux départ quand les premiers testeurs de l’appareil ont remarqué des problèmes de conception.

Le smartphone pliable, que nous avons déjà pris en main, a ainsi été repoussé à une date inconnue. La marque promet régulièrement que la nouvelle version est bientôt prête. La sortie est toujours espérée pour l’année 2019.

Smartphone pliable de Xiaomi

Il n’est pas dit que celui-ci soit de la partie en 2019, mais la fin d’année est toujours l’occasion pour Xiaomi de dévoiler un nouveau smartphone au design innovant. La gamme Mi Mix en est preuve.

Le constructeur chinois a déjà montré plus d’une fois un prototype de smartphone pliable, qui se replie sur lui-même sur trois points. Nous n’en savons pas plus le concernant, mais espérons toujours qu’il soit présenté cette année. Après tout, il serait dommage de ne pas faire partie des pionniers dès 2019, quitte à améliorer la formule par la suite.