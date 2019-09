Quels sont les smartphones qui intéressent le plus les lecteurs de FrAndroid ? Si vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec une arrivée remarquée du côté de chez Xiaomi.

Chaque semaine, nous prenons le pouls des tendances en vogue au sein de notre lectorat. Eh, oui, tous les lundis nous regardons quelles sont les fiches produit les plus consultées au cours des 7 derniers jours afin de voir quels sont les smartphones qui suscitent le plus votre intérêt.

Voici donc le Top 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid dans la semaine qui s’étend du 23 au 29 septembre 2019.

Xiaomi toujours plus fort

Xiaomi voit son Redmi Note 7 à l’excellent rapport qualité/prix conforter sa première place avec une large avance sur ses poursuivants. Mais la marque chinoise ne s’arrête pas là et peut aussi compter sur le Redmi Note 8 qui vient ici s’immiscer à la septième position.

Rappelons toutefois que c’est le Redmi Note 8 Pro — 23e du classement — qui a été récemment officialisé en France. Or, il est assez normal de voir les consommateurs tomber sur la version sans suffixe. Faites juste attention : le Redmi Note 8 classique existe pour l’instant uniquement en Asie.

À ce joli tableau s’ajoute l’increvable Xiaomi Mi 9 à la cinquième place. La marque chinoise compte ainsi trois représentants dans le Top 10, une première depuis bien longtemps.

Le Mate 30 séduit même sans Play Store

Du côté de Huawei, le smartphone le plus notable du Top 10 est sans doute le Mate 30 fraîchement présenté. Même si on ne connait pas encore sa date de sortie en France, on sait déjà que l’appareil ne profite pas nativement des services et applications Google tels que le Play Store. Qu’importe, ses prouesses photographiques et son alléchant design attirent suffisamment l’attention de notre lectorat pour le classer, cette semaine, au sixième rang.

Il est accompagné par ses frères plus anciens : le P30 Pro à la deuxième place — tout en profitant d’une belle promotion –, et le P30 qui se range à la huitième position.

Samsung un peu moins en grâce

Hormis cela, on ne voit que des smartphones Samsung, surtout issus de la gamme A. Les irréductibles Galaxy A50 (3e) et Galaxy A10 (4e) en font ainsi partie, sans surprise. Mais il faut porter le regard bien plus bas pour retrouver d’autres appareils du géant sud-coréen. En effet, le Galaxy A30 est neuvième, juste devant le Galaxy S10 qui clôture le Top 10.

Le leader du marché jouit toujours d’une présence très marquée dans cette liste des smartphones les plus populaires sur FrAndroid, mais son poids se fait moins ressentir ces derniers temps. Ne partons cela dit pas trop vite en besogne et n’allons pas parler d’essoufflement. Pas pour l’instant du moins.

