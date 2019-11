Article sponsorisé par Cdiscount

À quelques jours du Black Friday, Cdiscount déploie plusieurs bons plans sur ses smartphones reconditionnés. L’occasion de mettre la main sur des smartphones haut de gamme en excellent état, comme l’iPhone X vendu à un prix plus qu’avantageux.

À la différence du marché d’occasion qui englobe tous les produits ayant servi, quelle que soit leur condition, le secteur du reconditionné s’évertue à remettre en bon état les appareils de seconde main. Qui plus est choisir un produit “reconditionné” permet d’avoir des produits high-tech haut de gamme à un prix plus que réduit.

On en veut pour preuve Cdiscount qui joint les actes aux paroles puisque lui et ses vendeurs tiers proposent les iPhone 7, 8 et X à des tarifs intéressants.

L’iPhone X au prix du milieu de gamme

Sorti en novembre 2017, l’iPhone X ne souffrait d’aucun défaut si ce n’est son prix particulièrement excessif de 1 159 euros. Le fleuron d’Apple, fort d’un superbe écran OLED de 5,8 pouces à la résolution de 2 436 × 1 125 pixels, délivre des performances globales excellentes qui encore aujourd’hui font de l’iPhone X l’un des téléphones les plus puissants du marché. Une prouesse permise par la puce Apple A11 Bionic, déjà présente sur l’iPhone 8. Sans oublier ses capteurs photo qui tenaient la dragée haute à ses principaux concurrents de l’époque.

Comme pour corriger son principal mauvais point, Cdiscount propose l’iPhone X 64 Go (gris sidéral) reconditionné « comme neuf » au prix de 539,99 euros. C’est 150 euros moins cher que son prix en neuf, sur la plupart des autres sites marchands.

L'iPhone X 64 Go à 539 euros

Dans le même temps, l’iPhone 8 64 Go (gris sidéral), toujours reconditionné « comme neuf » voit son tarif descendre à 309,99 euros sur Cdiscount.

L'iPhone 8 64 Go à 309 euros

Enfin, l’iPhone 7 32 Go (noir), reconditionné « comme neuf » affiche, lui, un prix de 199 euros sur Cdiscount.

L'iPhone 7 32 Go à 199 euros

Des téléphones dans tous leurs états

Mais concrètement, c’est quoi un produit reconditionné ? Par exemple, Un smartphone dit reconditionné est un téléphone qui est passé entre les mains d’un professionnel pour subir, dans un premier temps, un diagnostic produit.

S’ensuit alors, pour toute la partie logicielle, une épuration des données personnelles de l’ancien propriétaire voire une réinitialisation complète du téléphone.Mais le plus intéressant survient du côté du hardware. Outre un nettoyage de l’appareil, les réparateurs remplacent certains composants par des pièces neuves, comme la batterie ou l’écran, avant d’emballer le smartphone dans le paquet d’origine ou dans une boîte neutre.

Certains sites marchands en ligne s’en sont même fait une spécialité, à l’instar de Cdiscount. Le célèbre marchand déploie de nombreux à-côtés pour les produits vendus sur son Pro Marketplace. À commencer par un système de d’évaluation pour les appareils reconditionnés afin d’informer le client sur son état.

En savoir plus sur le recontidionné

Des notes qui vont du « Reconditionné » à “État correct” en passant par « Très bon état », avec diverses garanties sur la santé de l’appareil, comme le montre le tableau ci-dessous.

Dans les faits, un smartphone marqué « reconditionné » est parfaitement fonctionnel et ne présente aucune trace d’usage. Sans oublier qu’il est livré dans un emballage neutre ou d’origine. Si le téléphone est noté comme étant dans un « état correct », il est lui aussi complètement fonctionnel, mais il présente des rayures visibles aussi bien sur l’écran que sur le reste de sa coque.

De nombreux avantages à choisir le reconditionnement

Sur Cdiscount, les produits reconditionnés bénéficient d’une garantie de 2 ans, conformément aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du code de la consommation. À cela peut s’ajouter une extension de garantie de une à deux années proposée par Cdiscount. En cas de souci ou de panne, vous avez bien évidemment la possibilité de contacter le vendeur directement depuis le site de Cdiscount.

Évidemment, Cdiscount s’appuie sur des revendeurs qui ont fait leurs preuves. Des marchands tiers qui cumulent plusieurs milliers de ventes, une certaine ancienneté sur le Pro Marketplace une note globale dépassant les 3 étoiles sur 5, ainsi que le label « excellence » de Cdiscount.

Qui plus est, les membres de Cdiscount à volonté peuvent bénéficier de tous les avantages de l’offre comme la livraison express en un jour ouvré, le jour même ou le dimanche, et ce, sans frais supplémentaires. Sachez également que la totalité ou presque des produits vendus par Cdiscount peuvent être livrés dès le lendemain.

Enfin, au moment de passer commande, Cdiscount propose une facilité de paiement en 4 fois. Ainsi l’iPhone X vendu 539 euros sur le site de l’e-commerçant passe à 134,75 euros pendant 4 mois.