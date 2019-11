Article sponsorisé par Gearbest

Version améliorée du Mi 9T classique, la mouture Pro du smartphone de Xiaomi déploie toujours une excellente autonomie malgré l’arrivée d’un puissant Snapdragon 855. Un très bon téléphone milieu de gamme dont le tarif vient de dégringoler chez Gearbest.

Là où le Xiaomi Mi 9T se plaçait comme un smartphone milieu de gamme tout à fait honorable, son petit frère, le Mi 9T Pro est parvenu à réitérer sa prouesse… En un peu mieux et pour un tarif à peine plus élevé. Un prix que Gearbest s’est affairé à réduire significativement.

Dès aujourd’hui, le Xiaomi Mi 9T Pro (6 + 64 Go, dans sa version bleue) est vendu 311,10 euros sur Gearbest en entrant le code GBM9TPRO1 lors du paiement.

Le Xiaomi Mi 9T Pro 64 Go à 311 euros

GBM9TPRO1

La puissance du S855 qui ne fait pas souffrir l’autonomie

Les ressemblances entre le Mi 9T et le Mi 9T Pro sont frappantes. Les deux smartphones partagent le même design, avec l’absence d’encoche et la présence d’une prise jack 3,5 mm. L’écran AMOLED de 6,39 pouces à la résolution 2340 x 1080 pixels ne change pas non plus d’un téléphone à l’autre. Finalement, c’est sous le capot que les différences apparaissent.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Le Xiaomi Mi 9T Pro s’appuie sur un SoC Snapdragon 855, en lieu et place du 730 de son grand frère. Ce qui permet de jouir de meilleures performances aussi bien en jeu qu’en usage normal. Le tout sans réduire l’autonomie à peau de chagrin puisqu’avec sa batterie de 4 000 mAh, le Mi 9T Pro dispose d’une autonomie « monstrueuse ».

Dans la foulée, Gearbest propose d’autres bonnes affaires :

Les Redmi AirDots à 14 euros

Si les Redmi AirDots misent sur un bouton cliquable et non une surface tactile comme les AirDots de Xiaomi, ils n’en restent pas moins des écouteurs sans-fil true wireless faciles à prendre en main et complets. Grâce à leur boîte de rechargement, les Redmi AirDots bénéficient d’une autonomie totale d’environ 12 heures. Ils sont également compatibles avec Google Assistant.

Les écouteurs Redmi AirDots noirs affichent un tarif de 14,64 euros sur Gearbest.

Les Redmi AirDots à 14 euros

La MicroSD SanDisk 128 Go à 13 euros

Des points forts, la carte mémoire MicroSD SanDisk n’en manque pas. Avec sa certification A1, elle assure un débit minimum de 10 Mo/s, aussi bien en lecture qu’en écriture. Une vitesse de transfert dans les deux sens qui peut atteindre les 100 Mo/s. Concrètement, les applications exécutées et fichiers lus depuis la carte n’auront aucun problème de performances que ce soit sur smartphone, tablette ou Nintendo Switch. Qui plus est, cette MicroSD SanDisk est particulièrement résistante, aussi bien aux fortes températures qu’à l’eau, aux chocs et aux rayons X. Sans oublier qu’elle est garantie 10 années par le constructeur.

Sur Gearbest, la carte mémoire MicroSD SanDisk 128 Go est vendue au prix de 13,72 euros.

La carte MicroSD SanDisk 128 Go à 13 euros

Le Roborock S5 Max à 408 euros avec le code GBROBOROCKMAX

Non content de reprendre les points forts de ses prédécesseurs, à savoir une excellente aspiration, une bonne autonomie et un système de cartographie virtuelle particulièrement poussé, le tout jeune Roborock S5 Max débarque avec de nouvelles améliorations. Son réservoir d’eau de 280 ml lui permet de passer la serpillière sur une surface particulièrement grande. Pour ne pas abîmer un tapis par exemple, vous pouvez délimiter la zone de nettoyage du Roborock S5 Max depuis l’application dédiée, et ainsi lui interdire certains secteurs. Vous avez même la possibilité de contrôler la quantité d’eau à utiliser selon les surfaces.

Le Roborock S5 Max est vendu 546 euros sur Gearbest. Dès aujourd’hui et jusqu’au 21 novembre prochain, l’application du code promo GBROBOROCKMAX au moment de payer fait passer le tarif à 408,42 euros.

Le Roborock S5 Max à 408 euros

GBROBOROCKMAX