Sondage de la semaine : utilisez-vous l’éclairage nocturne sur votre smartphone ?

Depuis plusieurs années, les constructeurs de smartphones proposent un mode repos de yeux, afin de réduire la lumière bleue de votre smartphone avant d'aller dormir. L'utilisez-vous régulièrement ? C'est ce qu'on cherche à savoir dans notre sondage de la semaine.

Depuis plusieurs années, on lit régulièrement à quel point la lumière bleue émise par nos écrans serait nocive non seulement pour les yeux, mais également pour le cerveau qui aurait du mal à se préparer aux différentes phases de sommeil. Raison pour laquelle les constructeurs proposent désormais un mode d’éclairage nocturne sur les smartphones, permettant de réduire la quantité de lumière bleue émise par l’écran.

Cette semaine, une nouvelle étude de l’Université de Manchester est venue remettre en cause cette idée. Au contraire, selon les chercheurs, la lumière bleue pourrait bien faciliter le cycle nocturne, à condition qu’elle soit plus faible que la lumière chaude. Or, actuellement, les modes d’affichage nocturne sur les smartphones ont bel et bien tendance à réduire la luminosité de l’écran.

Reste à connaître vos habitudes en la matière. Est-ce que vous avez pris le pli, depuis plusieurs années, de basculer en mode nuit une fois le soleil couché, ou conservez-vous toujours le mode par défaut de l’écran ? C’est ce qu’on vous demande dans notre sondage de la semaine.

Chargement Utilisez-vous l'éclairage nocturne sur votre smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, il est programmé pour s'activer tous les soirs

Oui, je l'active quand j'y pense

Non, je reste en mode classique

Le design de la Xbox Series X semble vous plaire

La semaine dernière, nous vous interrogions à propos du design de la Xbox Series X, la prochaine console de Microsoft qui a été en partie dévoilée lors des Game Awards 2019. Un design pour le moins original en forme de monolithe avec une base carrée que nous avons estimé à 15 cm de côté pour une hauteur de 30 cm. Un format que l’on ne retrouve habituellement pas sur les consoles de salon et qui pourtant, semble vous avoir séduit.

Vous avez en effet été plus de 4200 à répondre à notre question et une large majorité de 55% trouve ce design « sublime ». C’est le cas par exemple de AD MIN dans les commentaires qui trouve que « ça change des consoles plates ressemblant à une box. Là ça fait PC haut de gamme super puissant ». Derrière, 22% des personnes ayant répondu trouvent le design original, mais pas forcément pratique, suivis par 14% des répondants pour lesquels « c’est quoi ce rectangle ». En cause pour Wilcox de potentiels soucis de commodité : « J’ai voté non car pas pratique pour deux choses : le transport (souvent dans un sac à dos) et le rangement (trop imposante) ». Enfin, 9% semblent se moquer du design, « tant que ça joue » et c’est bien là ce qu’on demande d’abord à une console.