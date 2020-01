Plus de 130 euros de remise sur les Xiaomi Mi Note 10 et Samsung Galaxy A70 pendant l’Happy Hour de Rakuten

Dès 18 heures, ce soir, Rakuten enclenche une Happy Hour sur son site. Le e-marchand multiplie les avantages qu'il est possible de cumuler pour toute commande passée entre 18 heures et minuit seulement. Smartphone, GoPro, trottinette... Voici les meilleures optimisations qu'il est possible de réaliser.

L’Happy Hour de Rakuten signe son grand retour. Aujourd’hui seulement, de 18 heures à minuit, le nombre de Super Points cumulé après chaque achat est multiplié par 15 dans les catégories High Tech et Maison. Pour rappel, vous cumulez des Super Points lors de chaque achat sur le site de Rakuten. Ces Super Points sont ensuite transformables en bons d’achat sur vos futures commandes. La seule condition pour en profiter est de s’inscrire gratuitement au Club R. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article dédié à ce sujet.

Cette Happy Hour de Rakuten est également cumulable avec certains codes promo, permettant ainsi de baisser encore plus les prix des produits. Pour chacun des appareils de cette sélection, nous avons indiqué des codes promo pour diminuer les prix officiels.

Le Xiaomi Mi Note 10 128 Go à 379 euros

Sorti au mois de décembre 2019, le Xiaomi Mi Note 10 avait fait sensation en proposant pas moins de cinq caméras dorsales, dont une avec un capteur principal de 108 mégapixels. En pratique, le Mi Note 10 ne déçoit pas sur la partie photo : les clichés sont bourrés de détails et très agréables à l’œil. Le mode portrait est également très réussi, et les objectifs ultra grand-angle et macro offrent beaucoup de polyvalence. Évidemment la photographie ne fait pas tout, et le Xiaomi Mi Note 10 possède d’autres atouts. À commencer par la batterie, puisqu’il est très facile d’obtenir une autonomie de deux jours entiers. Au niveau de l’affichage, Xiaomi a choisi d’équiper son Mi Note 10 d’un écran AMOLED de 6,47 pouces et c’est une très bonne nouvelle puisqu’il est très bien maîtrisé.

S’il fallait trouver un défaut au Xiaomi Note 10, on pourrait mentionner son prix de lancement un peu élevé de 549 euros. Mais pendant les soldes, le Xiaomi Mi Note 10 devient bien plus accessible puisqu’il affiche un prix de 379 euros sur Rakuten grâce au code CR20. Comptez également sur un remboursement de 57 euros en Super Points entre 18 heures et minuit uniquement.

Découvrir le Xiaomi Mi Note 10 à 379 euros sur Rakuten CR20

Le Samsung Galaxy A70 128 Go à 269 euros

Avec le Galaxy A70, Samsung a (presque) tout misé sur l’écran et l’autonomie. Et c’est une grande réussite puisque d’un côté on retrouve un grand écran de 6,7 pouces d’une qualité remarquable pour le prix. De l’autre côté, la batterie de 4 500 mAh peut tenir deux jours sans sourciller et se recharge rapidement grâce au bloc de 25 watts fourni. Deux atouts majeurs pour les personnes consommant beaucoup de vidéos sur leur smartphone. N’oublions pas qu’acheter un smartphone récent de chez Samsung, comme le Galaxy A70, c’est aussi profiter de l’une des meilleures interfaces disponibles actuellement sur Android, à savoir One UI 2.0.

Lancé durant l’été 2019 à 409 euros, le prix du Samsung Galaxy A70 a déjà fortement chuté. Vous pouvez le retrouver aujourd’hui à 269 euros grâce au code CR20, avec un remboursement de 42 euros en Super Points entre 18 heures et minuit uniquement.

Découvrir le Samsung Galaxy A70 à 269 euros sur Rakuten CR20

La GoPro Hero 8 Black à 289 euros

Il n’y a pas de révolution du côté de la GoPro Hero 8 Black, mais plutôt de petites améliorations pour aller plus loin dans l’excellence. La recette change donc très peu sur cette dernière itération de la caméra d’action, qui se concentre encore plus sur les améliorations logicielles. La stabilisation électronique HyperSmooth 2.0 offre des résultats impressionnants et l’ajout de modes tels que le TimeWarp (un timelapse en mouvement) laisse encore plus de choix à la créativité. Surtout, acheter une GoPro c’est aussi profiter d’un écosystème d’accessoires particulièrement complet : caisson d’étanchéité, harnais, perche, etc.

Pendant les soldes d’hiver de Rakuten, la GoPro Hero 8 Black est vendue au prix de 289 euros avec le code CR20. C’est 140 euros de moins que son prix de lancement, à savoir 429 euros en octobre 2019. Comptez également sur un remboursement de 43 euros en Super Points durant la Happy Hour, de quoi acheter deux batteries de rechange par exemple.

Découvrir la GoPro Hero 8 Black à 289 euros sur Rakuten CR20

La trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30 à 618 euros

La récente grève qui a paralysé l’Île-de-France nous l’a prouvé : la trottinette électrique n’est pas qu’un simple accessoire, elle peut devenir un moyen de locomotion principal. Et si c’est le cas, il vaut mieux s’équiper en conséquence et investir dans un modèle haut de gamme. Comme cette Ninebot Kickscooter Max G30, une référence endurante, solide et confortable. Elle est équipée d’une batterie lui offrant une excellente autonomie réelle de 50 kilomètres ainsi que de roues sans chambre à air, c’est-à-dire qu’elles amortissent mieux les chocs et risquent moins de crever. Les différentes parties du véhicule comme le garde-boue ou le plateau central sont également robustes, assurant ainsi une belle longévité à cette Nineboot Kickscooter Max G30.

Généralement proposée à un prix de 799 euros, cette trottinette Nineboot Kickscooter Max G30 est affichée à 618 euros sur Rakuten grâce au code CR30. Ajoutez à cela un remboursement en Super Points de 92 euros, de quoi acheter un bon casque de protection.