Le Redmi Note 9S et le casque Sony WH-1000XM3 à prix bas grâce à un code promo

Déjà habitué à proposer des tarifs compétitifs, Rakuten enfonce le clou grâce à deux codes promo. Les prix du Redmi Note 9S, du casque Sony WH-1000XM3 et du Roborock S5 Max deviennent ainsi presque imbattables.

Pour le début des soldes, Rakuten fait baisser significativement les prix affichés sur son site. En effet, le site marchand propose deux codes promo très intéressants, valables uniquement aujourd’hui :

RAKUTEN10 : 10 euros offerts dès 59 euros d’achat (limité à 2000 utilisations)

: 10 euros offerts dès 59 euros d’achat (limité à 2000 utilisations) RAKUTEN20 : 20 euros offerts dès 149 euros d’achat (limité à 2000 utilisations)

Et comme d’habitude, vous retrouvez également les habituels remboursements en Super Points. Pour en profiter, il suffit de s’inscrire gratuitement au Club R. Découvrez-en plus sur le fonctionnement des Super Points dans notre article dédié.

Retrouvez ci-dessous les meilleures offres de Rakuten cumulables avec les codes promo et les Super Points, comprenant un smartphone, un casque audio et un aspirateur-robot.

Le Xiaomi Redmi Note 9S 128 Go à 192 euros

Une fois encore, Xiaomi s’impose dans le secteur de l’entrée de gamme avec son Redmi Note 9S. Pour un prix très attractif, ce smartphone est d’une polyvalence redoutable. L’écran IPS LCD de 6,67 pouces est très bien maîtrisé, et le processeur Snapdragon 720G fait tourner les jeux gourmands de manière fluide et avec de beaux graphismes. Enfin, et comme c’est souvent le cas sur les smartphones Redmi, l’autonomie est colossale puisque le téléphone peut tenir journées d’utilisation normale.

Généralement proposé à 279 euros dans sa version 128 Go, le Xiaomi Redmi Note 9S voit son prix descendre à 192 euros grâce au code RAKUTEN20. Comptez également sur un remboursement de 9 euros en Super Points.

Découvrez le Xiaomi Redmi Note 9S à 192 euros RAKUTEN20

Le casque Sony WH-1000XM3 à 202 euros

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 est l’une des meilleures références du marché. D’abord parce qu’il propose une très bonne restitution sonore, entièrement paramétrable depuis l’application compagnon. Ensuite, car il dispose d’une réduction de bruit active terriblement efficace, avec plusieurs modes selon l’environnement : open space, transports, milieu urbain, etc. Enfin, c’est un casque très endurant, avec une autonomie de 30 heures environ, rechargeable rapidement en USB-C.

Lancé au prix de 380 euros, le prix du casque Sony WH-1000XM3 a déjà bien fondu. Pour les soldes d’été, son prix passe à 202 euros grâce au code RAKUTEN20, avec 10 euros de remboursés en Super Point.

L’aspirateur-robot Roborock S5 Max à 349 euros

Le Roborock S5 Max est une évolution du très bon Roborock S5. Avec ce nouveau modèle, l’aspirateur-robot gagne un réservoir d’eau plus grand pour passer la serpillière, ainsi qu’une meilleure gestion de son autonomie. Mais ce Roborock S5 Max conserve toutefois les forces de la gamme, à savoir une aspiration très efficace et intelligente grâce à une bardée de capteurs. Le tout se contrôle depuis l’application compagnon, pour lancer des cycles d’aspirations localisés et à distance.

Actuellement vendu autour de 450 euros, le Roborock S5 Max voit son prix descendre à 349 euros sur Rakuten grâce au code RAKUTEN20. Ici, le remboursement en Super Points s’élève à 17 euros.