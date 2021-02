Smartphones : pour vous, l’avenir est plutôt au pliable ou à l’enroulable ?

Alors qu'Oppo a présenté cette semaine son concept de smartphone à écran déroulant, l'Oppo X 2021, nous souhaitions savoir si, selon vous, l'avenir est plutôt aux smartphones à écran pliable ou enroulable.

Depuis quelques années, les constructeurs de smartphones se démènent pour proposer des formats de plus en plus originaux. Après les smartphones coulissants, on a vu apparaître il y a deux ans les premiers modèles à écrans pliables.

Cette semaine, c’est le constructeur chinois Oppo qui a fait la démonstration de son smartphone à écran déroulant, l’Oppo X 2021, un smartphone que nous avons pu prendre en main.

Néanmoins, les smartphones à écran déroulant ne sont pour l’heure que des prototypes, loin encore de l’état d’avancée des modèles pliables. Il faut dire qu’en deux ans, Samsung a pu se faire la main sur ce format, avec son Galaxy Fold, son Galaxy Z Flip et son Galaxy Z Fold 2. En face, Motorola ou Huawei ne sont pas en reste et ont déjà lancé plusieurs produits.

Reste que le format pliable propose encore quelques inconvénients pour les utilisateurs, avec des smartphones plus épais une fois refermés, mais également une souplesse — et donc une fragilité — accrue de la dalle. Autant de défis auxquels les modèles à écran déroulant, comme l’Oppo X 2021, pourraient répondre. L’idée est ainsi de proposer un écran de 6,7 pouces qui peut s’allonger pour se transformer en une tablette de 7,4 pouces.

Plutôt écran pliable ou écran déroulable ?

C’est dans ce cadre que nous souhaitions justement avoir votre avis sur le format de smartphone du futur. Êtes-vous plutôt partisans des smartphones pliables ou des smartphones déroulables ? Pensez-vous que les deux formats pourront coexister à terme dans le haut de gamme ou s’agit-il, selon vous, de gadgets qui ne seront jamais capables de remplacer des smartphones classiques ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Pour vous, l'avenir des smartphones est plutôt au pliable ou à l'enroulable ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Les smartphones pliables, clairement

Les smartphones enroulables, clairement

Aucun des deux

Les deux formats peuvent coexister

Comme toujours, n’hésitez pas à développer votre réponse dans les commentaires. Nous mettrons cet article à jour avec les réponses les plus pertinentes en fin de semaine prochaine.

