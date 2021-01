Galaxy Tab S7 : une belle promo pour la tablette très haut de gamme de Samsung

Entre sa configuration premium et son écran 120 Hz magnifique, la Samsung Galaxy Tab S7 a su définir un nouveau cap en termes de tablette haut de gamme. Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung lui adjoint en plus une promotion très intéressante en ce début d’année.

Arrivée en fin d’année dernière, la Samsung Galaxy Tab S7 n’a pas mis longtemps à s’imposer comme l’une des références en matière de tablette Android haut de gamme. Samsung est parvenu à améliorer la formule des Galaxy Tab S6 en ajoutant notamment un écran 120 Hz sur les deux versions, la Samsung Galaxy Tab S7 et S7+, ainsi qu’une autonomie plus confortable et un support des normes réseau actuelles. C’est actuellement ce qu’il se fait de mieux et de plus complet en termes de tablettes Android haut de gamme.

Un écran de compétition pour une tablette Android

Lorsque l’on regarde l’écran de la Samsung Galaxy Tab S7, on comprend qu’elle n’a pas volé ses lettres de noblesse. Il faut dire que la tablette haut de gamme de Samsung embarque une dalle tactile LTPS de 11 pouces forte d’une définition 2 560 x 1 600 pixels et surtout d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autant dire que vous ne souffrirez d’aucun ralentissement lors du visionnage de films et séries en streaming, comme lors de vos sessions de jeu. Surtout que l’écran est parfaitement calibré, tant sur la luminosité que sur la colorimétrie.

Le design global n’est pas en reste. Samsung opte en effet pour une esthétique pleine de sobriété, avec des bordures plutôt fines et une coque en aluminium avec une finition microsablée, légèrement granuleuse et très agréable en main. Qui plus est, la Galaxy Tab S7 est plutôt légère, avec ses 500 grammes, ce qui lui permet d’être moins fatigante quand on la porte à bout de bras.

Des performances sans limites

Que ce soit dans sa version classique comme dans sa version S7+, la Samsung Galaxy Tab S7 fait montre d’excellentes performances, aussi bien dans les tâches quotidiennes que dans les jeux 3D ultra gourmands grâce à une fiche technique solide. Elle embarque ainsi une puce Snapdragon 865+ couplée à 6 ou 8 Go de RAM.

Une batterie de 8 000 mAh est également de la partie. Elle offre une journée et demie d’endurance à usage normal et se recharge très rapidement grâce à la compatibilité avec la charge rapide 45 W.

Samsung a apporté de sérieuses améliorations au niveau de la connectivité. En effet, les tablettes de la gamme Samsung Galaxy Tab S7 sont désormais compatibles avec le Bluetooth 5.0, ainsi que la norme Wi-Fi 6. La Samsung Galaxy Tab S7+ va même plus loin puisqu’elle se décline dans une version 5G.

Un S-Pen amélioré et fourni d’office

Cette nouvelle génération de tablettes Samsung possède un autre atout dans sa manche. Contrairement aux Samsung Galaxy Tab S6, elles embarquent désormais le stylet connecté S-Pen. Mieux, celui-ci s’est grandement amélioré, avec notamment un temps de latence réduit à 9 ms.

Autre changement, son autonomie qui atteint la dizaine d’heures, pour seulement 10 minutes de charge. Le Samsung S-Pen est également très précis, avec pas moins de 4 096 niveaux de pression.

Une belle promotion avec un accessoire offert

Malgré leur dimension premium, les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ conservent un prix accessible pour ce type de produit. Ainsi, la Samsung Galaxy Tab S7 est proposée à 699 euros sur le site de Samsung, tandis que la version S7+ est vendue 949 euros.

Cependant, Samsung propose de réduire la facture avec une promotion intéressante. Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 mars prochain, Samsung offre un bonus de 100 euros sur la reprise d’un ancien appareil (en plus de la valeur de celui-ci) pour tout achat d’une des deux tablettes.

Mais ce n’est pas tout, puisque le constructeur coréen offre également 2 ans d’abonnement à la garantie Samsung Care+ grâce au code promo SCTABS7A (SCTABS7B pour la version 4G ainsi que la Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi/5G). Un code qu’il faut appliquer lorsque vous choisissez l’option “Paiement unique”.

Proposée normalement à 89 euros, cette assurance garantit 2 demandes de réparation sur deux ans, et l’accès à un service de réparation par des techniciens agréés par Samsung. Enfin, toutes les réparations se font avec des pièces Samsung d’origine.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung offre en plus une manette sans-fil Moga XP5-X Plus ou un Book Cover Galaxy Tab S7 pour toute commande d’une tablette. Une bonne affaire, qui ne dure cependant que jusqu’au 2 février prochain.