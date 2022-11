Bravia XR : le secret de la qualité des nouveaux TV Sony se situe dans le processeur

On a tendance à l’oublier, mais Sony reste un acteur important du marché des téléviseurs, avec des appareils qui allient qualité d’images et fonctionnalités innovantes. Illustration avec ses derniers-nés, les téléviseurs Bravia équipés du Cognitive Processor XR.

Avec ses téléviseurs Bravia XR cuvée 2022, Sony livre une gamme de téléviseurs complète et moderne, notamment grâce à un tout nouveau processeur maison capable de réaliser des merveilles. Le constructeur japonais a aussi la particularité d’exploiter de nombreuses technologies d’écrans différentes pour sa gamme de TV, avec l’OLED et le le Full Array LED en figure de proue.

Les téléviseurs Sony Bravia XR en bref :

Pendant le Black Friday, une partie des téléviseurs Sony Bravia XR sont en promotions chez de nombreux marchands. C’est le cas par exemple de la gamme OLED (ou A83K) :

Enfin, la gamme X94K des Bravia XR, la gamme la plus accessible de Sony est toujours disponible aux meilleurs prix chez les principaux marchands en ligne :

Quels sont les atouts de la gamme Sony XR 2022 ?

Avec sa gamme Bravia XR, Sony propose des téléviseurs extrêmement performants qui reposent sur un processeur maison : le Cognitive Processor XR. Ce dernier tire pleinement parti de l’intelligence artificielle pour proposer une image impeccable en toute circonstance.

Comment ? Tout simplement parce qu’il est capable d’analyser le contenu diffusé pour l’adapter au mieux à la perception humaine. Dans les faits, il est capable de savoir où va se porter le regard pour améliorer l’image au point de convergence afin d’apporter de la profondeur à l’image. Un traitement similaire est apporté au son pour une immersion poussée.

D’autres technologies, comme le XR Triluminos Pro, permettent de pousser encore plus la qualité de l’image, en travaillant notamment sur les teintes, la saturation ou l’espace colorimétrique. De quoi obtenir une image réaliste, nuancée, et extrêmement précise.

Au-delà de cet aspect purement technique, les téléviseurs Bravia XR version 2022 font aussi des merveilles pour tout ce qui touche au divertissement grâce au savoir-faire de Sony en la matière. Peu importe le modèle choisi, vous pouvez bénéficier :

de l’accès à Bravia Core pendant 12 à 24 mois. Ce service de streaming made in Sony propose des films en qualité cinéma gratuitement, au format IMAX Enhanced par exemple ;

d’une expérience gaming de qualité grâce à la présence de plusieurs ports HDMI 2.1. De quoi profiter de vos jeux en 4K, du Variable Refresh Rate (VRR) ou de l’Auto Low Latency Mode (ALLM). Un mode HDR automatique attend les possesseurs de PS5, pour une qualité d’image optimale en jeu ;

d’une expérience connectée complète grâce à Google TV. Vous pourrez très simplement accéder à vos services de streaming préférés (Netflix, Disney+ ou Apple TV…), ainsi qu’à votre assistant connecté favori (Google Assistant ou Alexa).

Sony Bravia XR X94K : un modèle abordable qui ne lésine pas sur la qualité

Avec la gamme de TV X94K, Sony propose le plus abordable de ses téléviseurs Bravia XR. Sa particularité ? Une dalle LCD Full Array LED. Contrairement à un écran LED classique, dont le rétroéclairage est assuré par des LED disposées sur son pourtour, un écran Full Array possède des LED sur toute sa surface. De quoi obtenir une luminosité plus importante, un meilleur contraste, et une gestion plus fine des zones sombres et des zones lumineuses.

À l’instar des autres téléviseurs de la gamme, il possède un design tout en finesse aux bordures presque invisibles, qui renforcent l’immersion. Côté connectivité enfin, cet écran peut compter sur 2 ports HDMI classiques, 2 ports HDMI 2.1, 2 ports USB, des ports Ethernet et une sortie audio optique ainsi que sur la compatibilité avec le Bluetooth et le Wifi.

Ce téléviseur est disponible dans plusieurs diagonales d’écran : 65, 75 ou 85 pouces. Le tarif d’entrée de ces téléviseurs 4K est d’ailleurs abordable : comptez 1299 euros pour la version 65 pouces et jusqu’à 2499 euros pour la version 85 pouces.

Sony Bravia XR A83K : noir profond et image lumineuse

De son côté, le Bravia XR A83K propose une expérience visuelle plus profonde grâce à sa dalle OLED. Ici, point de rétroéclairage. Chaque pixel de l’écran émet sa propre lumière lorsque le besoin s’en fait sentir. En résulte une meilleure gestion de la luminosité et des noirs profonds, qui ne souffrent pas de fuites lumineuses.

Pour le reste, ce modèle reprend dans les grandes largeurs les qualités de son homologue Full Array Led présenté plus haut, que ce soit au niveau de la connectique ou bien du design. Il partage aussi avec lui de nombreux autres atouts, comme la compatibilité avec le format Dolby Atmos ou DTS Digital Surround, ainsi que le Dolby Vision ou la gestion du format IMAX.

Ce Bravia XR A83K est disponible dans deux diagonales d’écran : 65 ou 77 pouces. Pour le Black Friday, ils bénéficient de 100 euros (sur la version 65 pouces) ou 200 euros de réduction (sur la version 75 pouces).