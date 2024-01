On a vu un TV Micro-LED se déployer en accordéon, c’est bluffant

Au CES 2024, nous avons vu un téléviseur Micro-LED de 137 pouces capable de se rétracter et de se déployer comme un accordéon.

On peut faire beaucoup de choses avec le Micro-LED et les écrans peuvent donc prendre une multitude de formes. Au CES 2024, on se retrouve ainsi face à un téléviseur 4K immense de 137 pouces capable de se déployer et de se rétracter en accordéon.

Et c’est tout simplement bluffant.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ce mastodonte est exposé au salon de Las Vegas par l’entreprise C Seed. À moins que vous n’ayez quelques centaines de milliers d’euros à dépenser, vous n’aurez sans doute jamais ce produit chez vous, à la maison.

Un gros travail sur les charnières

Malgré cela, il y a quelques détails techniques intéressants à souligner. Un porte-parole de C Seed nous explique ainsi que la firme a elle-même conçu les charnières à l’arrière de ce téléviseur qui permettent de faire pivoter les différents blocs.

C Seed N1 // Source : Frandroid C Seed N1 // Source : Frandroid C Seed N1 // Source : Frandroid

Les charnières en question doivent être précises au millimètre près pour s’assurer que, lorsque le téléviseur Micro-LED est pleinement déployé, il n’y ait pas de décalage entre les différents pans de l’écran. Il faut dire que, même sur une surface de 137 pouces, une légère imperfection de la sorte pourrait se voir.

C’est pourquoi, sur chaque charnière, un capteur de luminosité vérifie l’espacement entre les différents blocs du TV Micro-LED pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’interstice. À noter que, selon C Seed, ce téléviseur a un pitch (l’espacement entre les LED) de 0,7 mm.

C’est donc tout un travail d’orfèvre qui se met en œuvre chaque fois que le téléviseur se déploie.

Ajoutez à cela l’absence de bordures rendue possible grâce au Micro-LED et qui vient renforcer la prestance de l’appareil dont la luminosité monte à 1000 cd/m².

De la place et de la masse

Ce téléviseur Micro-LED pas commun prend beaucoup de place. 5,22 m² au total sur ce modèle qui pèse, au passage, 680 kg. Rien que ça. Or, il ne s’agit même pas de la plus grande version. C Seed nous affirme en effet proposer un modèle de 165 pouces — avec un pitch de 0,9 mm.

Une troisième déclinaison, plus petite, propose une diagonale de 103 pouces. Pour cette version, la marque évoque carrément un espacement entre les LED de 0,4 mm (donc presque imperceptible) !

Hélas, seul le modèle de 137 pouces est présent sur le stand au CES 2024. Enfin, notez qu’une barre de son est intégrée dans le produit.

C Seed affirme que des livraisons commenceront déjà à être effectuées en février 2024. On imagine que la liste des clients contient essentiellement des professionnels au vu du budget et de l’usage.