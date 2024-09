Ce nouveau téléviseur TCL se fond dans le décor de la plus belle manière qui soit

Réputé pour la qualité de ses téléviseurs, TCL a profité de l’IFA pour présenter un tout nouvel ajout à son catalogue. Un téléviseur qui tranche avec ses modèles habituels en raison d’un design singulier, destiné à le rendre invisible (ou presque) une fois installé. Son nom ? Le TCL NXTFRAME TV.

NXTFRAME TV Pro // Source : TCL

Si le téléviseur a longtemps occupé une place centrale au sein des foyers, la tendance actuelle est plutôt à la discrétion. Les habitudes de consommation audiovisuelles ont évolué, et la TV est désormais un objet utilitaire comme les autres, qui doit savoir se faire oublier lorsque l’on ne s’en sert pas. Une tendance que TCL a décidé d’embrasser pleinement avec son dernier téléviseur en date, le NXTFRAME TV.

Présenté à l’occasion de l’IFA, ce nouveau téléviseur se démarque assez radicalement des modèles habituels du constructeur. Un modèle fin, pensé pour être accroché au mur, et qui possède la faculté de se métamorphoser en tableau lorsqu’il n’est pas utilisé. De quoi disparaître complètement et égayer n’importe quel salon grâce à une large palette d’œuvres d’art à afficher. Disponible en deux versions (Pro et classique) entre 55 et 75 pouces, le NXTFRAME TV est disponible à partir de 1 299 euros.

Un design tout en finesse destiné à se fondre dans le décor

La première chose que l’on remarque lorsque l’on découvre le TCL NXTFRAME TV, c’est sa finesse. Avec une épaisseur maximale de 2,7 cm grâce à un dos au design aplati, et un support mural tout en finesse, ce téléviseur adopte un profil tout en discrétion une fois installé. TCL a aussi travaillé la dalle installée sur ce téléviseur en lui conférant un revêtement mat quasi sans reflet, pour ne pas briser le côté œuvre d’art.

NXTFRAME 75A300W // Source : TCL

Cette discrétion, le NXTFRAME TV la doit aussi à ses bordures d’une grande finesse et son cadre en aluminium. Un cadre blanc tout simple, qui peut accueillir différents jeux de baguettes aimantés, imitations bois ou colorée. De quoi renforcer l’aspect tableau du téléviseur, et le faire disparaître dans votre salon en un claquement de doigt.

Un travail sur la connectivité de ce téléviseur a aussi été effectué pour limiter au maximum les câbles. La barre de son et le caisson de basse fournis avec le NXTFRAME TV Pro sont ainsi connectés au téléviseur grâce au Wi-Fi pour une installation complète, mais discrète.

Métamorphosez votre TV en tableau en un tournemain

Pour compléter ce design tout en finesse, et véritablement créer l’illusion d’un tableau, TCL a doté son NXTFRAME TV d’un ensemble de contenus à afficher lorsqu’il est « au repos ». Le constructeur s’est associé avec le London National Museum afin de proposer une galerie d’images dans laquelle piocher. Elles sont plus de 400, entre photographies, tableaux et autres œuvres d’art du même acabit. Mieux, la plupart d’entre elles peuvent être affichées de manière fixe ou animée si l’on souhaite apporter un peu plus de dynamisme à l’ensemble.

NXTFRAME 65A300W // Source : TCL

Mais TCL ne s’est pas contenté uniquement de cette vaste galerie d’image. Outre le fait qu’il est possible d’importer jusqu’à 50 œuvres supplémentaires, le constructeur propose aussi la possibilité de générer de nouvelles œuvres grâce à l’IA. Choix du style de l’œuvre, du thème, de l’humeur : c’est vous qui définissez les paramètres en fonction de votre envie du moment. Le téléviseur vous livrera alors diverses propositions, animées ou non, dans lesquelles il ne vous restera plus qu’à piocher.

Des prestations audio et vidéo à la hauteur de l’enjeu

Ce n’est pas parce que le NXTFRAME TV a bénéficié d’un soin tout particulier au niveau du design que TCL a négligé la qualité d’image de son téléviseur. Comme toujours chez le constructeur, la fiche technique a ici été particulièrement léchée. Le NXTFrame propose ainsi un affichage tout à fait convaincant grâce à la technologie QLED Pro. L’écran LCD mat utilisé peut compter sur un filtre Quantum Dots et sur une définition 4K UHD. La compatibilité HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos est bien évidemment de la partie.

La fluidité est aussi de mise puisque cette gamme de téléviseurs profite d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz et d’un retard à l’affichage de 13,9 ms. Ajoutez à cela la compatibilité avec le VRR et le ALLM, et vous obtenez un téléviseur taillé pour le divertissement, en particulier le jeu vidéo.

NXTFRAME TV // Source : TCL

Les différents modèles de la gamme TCL NXTFRAME proposent enfin une expérience connectée extrêmement complète, puisqu’ils sont alimentés par Google TV et son écosystème aussi riche que varié. Le TCL NXTFRAME TV est proposé au format 55, 65 et 75 pouces à partir de 1 299 euros.

Si la version Pro du TCL NXTFRAME TV reprend trait pour trait la fiche technique du modèle « standard », elle bénéficie en revanche d’un petit plus loin d’être négligeable. En l’occurrence, il s’agit d’un système de son Bang & Olufsen constitué d’une barre de son et d’un caisson de basse, tous deux sans fils. De quoi atteindre une puissance totale de 290 W et un rendu sonore impeccable en toute circonstance.

NXTFRAME 65A300 Pro // Source : TCL

Le TCL NXTFRAME Pro est disponible avec des diagonales de 55, 65 et 75 pouces à partir de 1 599 euros.