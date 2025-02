Avec jusqu’à 300 euros de réduction, ces TV LG OLED de référence n’ont jamais été aussi abordables

En matière de TV, et particulièrement sur le segment Oled, la réputation de LG n’est plus à faire. Et les derniers modèles en date, encensés par la presse, en sont la parfaite illustration. À tel point que le constructeur a décidé de célébrer ce succès en réduisant le prix de ses modèles phares pour une durée limitée.

65QNED80 // Source : LG

Si vous cherchez un téléviseur avec la meilleure qualité d’image possible, il y a de fortes chances pour que vous vous tourniez vers un appareil équipé d’une dalle Oled. Il faut dire que cette technologie d’affichage reste encore inégalée à l’heure actuelle grâce notamment à une gestion des noirs, du contraste et de luminosité plus poussée que chez leurs homologues LCD, fussent-ils équipés d’un système de rétroéclairage de pointe.

Constructeur pionnier et leader dans le domaine des TV OLED avec près de 11 années d’expérience au compteur, LG se positionne aujourd’hui comme l’une des références du TV Oled. Une fierté pour la marque qui a décidé, jusqu’au 6 mars prochain, de rembourser jusqu’à 400 euros sur l’achat d’un téléviseur issu de sa gamme LG OLED EVO.

Découvrir les téléviseurs LG :

LG OLED65G4 : une image lumineuse impeccable en toutes circonstances

Avec sa série G4, LG propose l’une des meilleures gammes de TV Oled actuellement disponible sur le marché. Ces téléviseurs ont été couronnés d’un très beau 9/10 lors de leur test sur Frandroid.

Leur principal argument reste sans doute la qualité d’image qui se démarque grâce à une excellente luminosité qui permet d’obtenir une image détaillée, criante de réalisme. La dalle Oled conçue par LG, couplée ici au processeur IA alpha 11 fait des merveilles tant au niveau des performances (rapidité d’affichage, vitesse de traitement) que de qualité d’affichage.



L’image est lumineuse, contrastée et fluide. Les couleurs, fidèles et vives. Les noirs, absolus. Grâce à son processeur ultra-puissant et l’assistance de l’IA, ce TV OLED haut de gamme est capable de personnaliser l’expérience de l’utilisateur. Comment ? En s’adaptant non seulement à son environnement (ajustement de la luminosité en fonction de l’heure de la journée, du son en fonction de l’espace), mais aussi aux préférences de l’utilisateur.

OLED65G4 // Source : LG

Les amateurs de jeu vidéo seront aussi ravis d’apprendre que LG a pensé à eux. Avec pas moins de quatre ports HDMI 2.1, la compatibilité avec les technologies G-Sync et FreeSync, un temps de réponse de 0,1 ms et un taux de rafraîchissement à 144 Hz, l’affichage est fluide à chaque instant, y compris en 4K.

Haut de gamme oblige, le LG OLED65G4 se démarque aussi grâce à son design simple, épuré et élégant. Accroché au mur, ce TV se fond dans son environnement, à la manière d’un tableau grâce à un support qui fait disparaître tout espace entre lui et le mur.

Disponible depuis l’année dernière, ce TV est en ce moment proposé à 2 499 euros via une ODR de 300 euros. Les clients Darty Max seront aussi ravis d’apprendre qu’une réduction immédiate de 200 euros supplémentaires leur sera accordée s’ils décident d’acheter ce modèle.

LG OLED55C4 : une dalle Oled qui brille par son rapport performance prix

Dans le catalogue LG, la gamme C4 est un incontournable. Également équipé d’un écran Oled, ce TV peut compter sur le processeur alpha 9 Gen7, créé pour les téléviseurs LG OLED, et qui gère tout ce qui touche au traitement de l’image et du son.

La plupart des fonctionnalités IA présentes sur les modèles G4 sont aussi de la partie (adaptation de la luminosité, du son, personnalisation de l’image), et ce TV peut compter sur diverses fonctionnalités qui lui sont propres, comme l’amplification de la luminosité Brightness Booster. Comme c’est le cas pour la gamme OLED G4, les téléviseurs OLED C4 offrent des images très contrastées ainsi que des noirs absolus.

OLED55C4 // Source : LG

Grâce à l’interface webOS, vous pouvez profiter de tous vos contenus de divertissement (cinéma, jeux vidéo…) facilement, directement depuis votre téléviseur LG OLED C4. Quant au design ? Rien à redire non plus de ce point de vue, l’approche tout en finesse adoptée pour la gamme G4 étant ici reprise à l’identique.

Dernier argument en la faveur de ce OLED55C4 : son prix. Avec un tarif affiché de 1 599 euros grâce à une ODR de 200 €, Ce téléviseur LG OLED se positionne comme l’un des meilleurs rapports performance prix actuellement disponible sur le marché.

LG 65QNED80 : couleurs éclatantes, 4K et finesse dans un prix contenu

Si vous cherchez un téléviseur 65 pouces doté d’une belle qualité d’image à un prix raisonnable, le 65QNED80 a tout pour vous plaire. La technologie QNED développée par LG permet en effet à ce TV d’afficher des couleurs éclatantes avec une belle luminosité. Le processeur alpha5 AI 4K Gen7, de son côté, permet d’intégrer des fonctionnalités IA qui permettent d’optimiser la qualité de l’image et du son pour offrir une expérience immersive sur tous les types de contenus.

65QNED80 // Source : LG

Expérience connectée complète et personnalisable à l’envi, fonctionnalités de jeu évoluées, télécommande Magic Remote complète et intuitive : tout a été pensé pour offrir une expérience utilisateur aux petits oignons. Quant au design, LG a encore une fois frappé fort avec un TV extrêmement fin aux bordures presque invisibles. Le LG 65QNED80 est disponible pour 755 euros.

webOS 24 : une expérience connectée pour les 5 prochaines années

Pour piloter ses téléviseurs, et offrir aux utilisateurs une expérience impeccable en toutes circonstances, LG propose sur ses téléviseurs une interface maison intuitive et simple à utiliser. Nommée webOS 24, cette dernière permet d’accéder en quelques mouvements à pléthore d’applications, en particulier dans le domaine de la SVoD et de la vidéo, mais pas uniquement.



webOS propose aussi une vaste sélection d’utilitaires dans des domaines différents, comme le jeu ou la musique, qui font des téléviseurs LG de véritables centre névralgique pour la plupart des activités audiovisuelles. Le tableau de bord, qui permet de voir et monitorer les différents appareils connectés de la maison, est aussi de la partie.

Cette nouvelle itération s’enrichit grâce à l’arrivée d’un univers “Accessibilité” qui permet non seulement de peaufiner l’expérience du TV grâce à des réglages d’accessibilité (couleurs, taille des caractères, etc), mais aussi d’accéder à une aide fort pratique.

WebOS // Source : LG

Sachez enfin que LG a travaillé sur la longévité de ses appareils et propose désormais cinq ans de mise à jour de webOS pour ses téléviseurs. Un téléviseur acheté aujourd’hui recevra donc pas moins de quatre mises à jour majeures de son système, lui permettant, par exemple, d’accéder à de nouvelles fonctionnalités (pour peu qu’elles soient compatibles sur le plan matériel). Une bonne nouvelle pour les utilisateurs, et un joli geste en faveur de la lutte contre l’obsolescence programmée.