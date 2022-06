Jusqu’à 500 € de remise sur les Laser TV Hisense : que promettent ces vidéoprojecteurs 4K ultra-courte focale ?

Avec sa technologie Laser TV, le constructeur Hisense permet à tous les amoureux de cinéma, de jeux vidéo et de sport de profiter d’une diagonale d’image allant jusqu'à 3 mètres. Durant les soldes d'été, la dernière génération de ses vidéoprojecteurs est justement en promotion.

Et si les soldes d’été étaient déjà le bon moment pour se préparer au Mondial 2022 de football qui se tiendra au Qatar à partir de fin novembre ? Pour en profiter au maximum, rien de mieux qu’une grande diagonale d’image.

Et ça tombe bien, puisqu’à l’occasion des soldes d’été, Hisense, partenaire officiel de la compétition, lance une série de promotions. Elles concernent les gammes de Laser TV de l’année dernière ainsi que celles de cette année. Quelle que soit la gamme, les Laser TV consistent en des vidéoprojecteurs ultra-courte focale, qui bénéficient d’une qualité d’image 4K sur très grand écran, avec un recul de seulement 30 cm. Ils sont tous livrés avec leur écran technique et leurs fixations pour en profiter pleinement dans votre salon.

Parmi les promotions les plus intéressantes actuellement affichées par Hisense, on trouve :

Le Laser TV 100L5F-B12 (100 pouces de diagonale) à 2 490 euros seulement après une ODR de 300 euros.

Le Laser TV 120L9G-A12 (120 pouces de diagonale), la nouvelle génération de vidéoprojecteur de Hisense, est à 4 490 euros après une ODR de 500 euros

Hisense dispose d’une gamme complète de Laser TV pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

La gamme L5F est la gamme la plus accessible. Disponible en version 100 et 120 pouces, elle s’appuie sur une technologie dite « Laser Simple ».

La gamme L9G est la nouvelle génération de Laser TV, pour les fans de nouvelles technologies. Elle est aussi disponible en version 100 et 120 pouces et s’appuie sur une technologie « Trichroma », pour une meilleure colorimétrie et une luminosité maximale encore plus élevée.

Mais qu’est-ce que le Laser TV ?

Rien de mieux qu’une grande diagonale d’image pour profiter de la meilleure immersion possible. Néanmoins, les téléviseurs haut de gamme avec une diagonale supérieure à 75 pouces ont souvent des prix qui s’envolent. Les Laser TV Hisense ont l’avantage de proposer des tailles d’images plus grandes que celles des téléviseurs grand public, mais avec des prix plutôt attractifs.

Un Laser TV se compose d’un vidéoprojecteur à ultra-courte focale associé à un écran spécifiquement conçu pour lui. Il suffit de poser le premier sur un meuble et d’accrocher le second au mur qui lui fait face pour profiter d’une grande image de qualité. Hisense est d’ailleurs la seule marque à offrir un écran technique à son Laser TV pour un équipement prêt à l’emploi. À la différence d’un vidéoprojecteur classique, ici le recul nécessaire est ridiculement petit : moins de 30 cm pour le 100″.

De plus, les Laser TV intègrent les mêmes fonctionnalités connectées que les téléviseurs traditionnels. L’interface Vidaa d’Hisense supporte toutes les applications de divertissement du moment, comme Netflix, YouTube, Prime Video, etc. Ils profitent même d’un tuner triple (Cable-Satellite-TNT), la petite touche finale qui permet aux Laser TV de remplacer les téléviseurs.

Laser TV Hisense de 100″ et 120″ : le cinéma à la maison

Ces modèles (100L5F et 120L5F) représentent la quintessence de la technologie Laser TV avec un vidéoprojecteur à ultra-courte focale, architecturé autour de la dernière génération de technologie DLP Theater de Texas Instrument, elle-même associée à un laser X-Fusion. En combinant ces deux technologies, on obtient une image de définition 4K précise, naturelle et lumineuse mesurée à 2700 lumens.

Il supporte comme il se doit le HDR10 et le HLG, deux technologies qui optimisent la luminosité et le contraste en jouant sur la plage dynamique. Les noirs sont bien plus profonds et la palette de contraste beaucoup plus large et subtile. C’est extrêmement appréciable sur une diagonale d’image aussi grande. À cela s’ajoute le MEMC, un traitement vidéo qui fluidifie le mouvement des objets en intercalant des images supplémentaires. Un point que les cinéphiles et les amateurs de sports ne peuvent que savourer.

Le tout est projeté sur un écran géant de 100″ ou 120″ qui absorbe la lumière extérieure afin de retransmettre au mieux la projection du laser. C’est ce qui permet aux Laser TV Hisense d’être utilisés en plein jour. Enfin, le vidéoprojecteur intègre une barre de son Dolby Atmos pour une spatialisation du son digne d’une salle de cinéma. Que ce soit grâce à la taille de l’image ou la qualité du son, l’immersion procurée par le Laser TV Hisense L5F est au rendez-vous.

Hisense L9G : la puissance du triple laser

Pionnier du Laser TV, Hisense commercialise aussi une technologie encore plus avancée de projection avec ses appareils L9G. Il s’agit du Trichroma, qui se compose de trois lasers rouge, bleu et vert, au lieu d’un seul. L’avantage principal réside dans la luminosité que propose cette technique. Selon Hisense, cela permet d’obtenir un pic lumineux pouvant atteindre les 3000 lumens et une couverture du standard REC2020. L’image est ainsi encore plus lisible, avec des couleurs encore plus justes et uniformes.

Laser TV Hisense : du 100″ en 4K à partir de 2 490 euros

La gamme Laser TV Hisense est parfaitement adaptée aux personnes recherchant un produit alliant la technologie d’un téléviseur avec l’écran géant d’un vidéoprojecteur. Surtout que ces produits profitent de tarifs relativement attractifs si on les compare aux téléviseurs haut de gamme proposés dans des diagonales aussi grandes.

Grâce à une offre de remboursement de 300 euros valable jusqu’au 19 juillet, le Laser TV 100L5F-B12 passe ainsi au prix de 2490 euros. Vous pouvez le retrouver à l’achat chez Boulanger, Darty et Cobra.

La version 120 pouces (avec écran souple) est, elle aussi, en promotion. Initialement vendu à 3490 euros, le Laser TV 120L5F-A12 profite actuellement d’une ODR de 500 euros. Son prix passe alors à 2990 euros.

Enfin, les Hisense Laser TV qui profitent de la technologie triple laser Trichroma sont eux aussi à prix réduit. Le modèle 100L9G-B12 passe à 3990 euros grâce à une offre de remboursement de 500 euros. La version 120″ est également en promotion, au prix de 4490 euros, toujours grâce à une offre de remboursement de 500 euros.