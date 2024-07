Max et Paramount+ voudraient fusionner pour concurrencer Netflix, Disney+ et Prime Video

S'unir ou mourir. C'est le cruel dilemme qui touche la plupart des plateformes de streaming dont le marché croule sous les offres. Afin de survivre, certaines font le choix de fusionner et c'est une alternative envisagée par Max et Paramount+ pour endiguer les pertes financières de ce dernier.

Un nouveau super-catalogue pour bientôt ?

À peine débarquée en France, Max envisagerait déjà de fusionner avec un autre service, Paramount+ qui semble souffrir de la concurrence sur le marché très fermé des SVOD. En 2023, la plateforme détenue par Paramount Global accusait une perte financière de 1,67 milliard de dollars. Pour colmater les fuites, plusieurs solutions sont envisagées et la fusion en fait partie d’après la CNBC. Toutefois, même si le groupe détenteur de Paramount+ enregistrait des résultats encourageants en début d’année, la fusion aboutirait non pas sur une structure équitable entre les deux entités, mais où Max prendrait la tête.

Au cas où les discussions entre Paramount Global et la Warner Bros. Discovery, détentrice de Max, aboutiraient sur une fusion. Une nouvelle super-offre en aboutirait avec plus de contenus et plus de variétés et moins de raisons de se désabonner au gré de la concurrence, des évolutions de prix et des nouveautés.

Une offre de taille pour concurrencer Netflix et Disney+

L’autre raison de cette fusion, c’est aussi pour Max de se donner les moyens de faire face aux cadors du marché de la SVOD tels que Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video. Max compte aujourd’hui 100 millions d’abonnés tandis que Paramount+ en a 71 millions. Une fusion des services permettrait de dépasser en nombre d’abonnés Disney+ qui s’approche des 120 millions et de talonner Amazon Prime Video et ses 200 millions de « téléspectateurs mensuels ». Netflix, de son côté, domine de loin le marché avec près de 270 millions d’abonnés. À moins qu’une troisième partie se joigne à cet accord et la CNBC indique d’ailleurs que NBC Universal (Peacock, SyFy…) serait aussi d’accord avec l’idée de fusion.

La fusion est une stratégie de survie comme une autre à l’heure où les plateformes de streaming ont le choix de s’unir pour continuer à prospérer ou de mourir en silence face à une multiplication des offres qui devient étouffante. La question du prix de l’abonnement reste pour le moment en suspens, on ne sait toujours pas si cette éventuelle fusion amènerait une baisse des tarifs.