Plex modernise son application mobile : voici ce qui change

Plex repense son application mobile pour la rendre plus fluide, et garantir une meilleure expérience utilisateur.

Plex est une solution multimédia permettant à ses utilisateurs d’accéder à des milliers de films et séries regroupées sur différentes plateformes SVoD et gérer ainsi plus facilement ses contenus. Récemment, si la plateforme a procédé à une augmentation historique de ses tarifs, elle en a également profité pour améliorer son application mobile pour créer une expérience utilisateur plus fluide.

Une navigation améliorée

En test depuis l’automne dernier, les équipes de Plex annoncent que la nouvelle application mobile est désormais accessible aux utilisateurs, qu’ils soient sur Android ou iOS.

Nouvelle version de l’application mobile Plex // Source : Plex

Au programme, on retrouve une meilleure lisibilité pour dissocier les contenus provenant de films ou de séries. La watchlist devient facilement identifiable et permettra de marquer plus simplement les épisodes vus. Les utilisateurs vont aussi pouvoir bénéficier de temps de chargement plus rapides, la mise en place d’une minuterie (parfait pour les séries visionnées trop tard le soir) ou encore la prise en charge d’une fonctionnalité d’image dans l’image. Les plus pointilleux pourront également retrouver plus de détails sur les séries et les films avec l’affichage des acteurs de la série et des équipes techniques.

Plex précise que cette mise à jour est en cours de déploiement et devrait être disponible pour tous les utilisateurs dans le courant de la semaine.

