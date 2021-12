Lydia ce n’est plus uniquement du paiement entre amis : voici les nouvelles fonctionnalités de cette « super app »

Lydia ne se contente plus d'avoir chamboulé les remboursements entre proches. Désormais, on retrouve au sein de l'app un grand nombre de services utiles au quotidien, vous évitant d'avoir à multiplier les différentes applications de fintech sur votre smartphone.

Valorisée à plus d’un milliard d’euros, Lydia est l’une des dernières licornes françaises en date. D’abord connue pour les échanges d’argent entre proches, la société s’est largement diversifiée en quelques années seulement. Le service permet désormais de souscrire à un compte courant avec carte Visa et IBAN français, de contracter des microcrédits voire d’investir en bourse ou dans les cryptomonnaies.

Lydia est ce que l’on appelle une « super app », une application tout-en-un. Elle multiplie les services disponibles au sein de son application, de façon à ce que vous n’ayez que celle-ci à utiliser pour piloter votre argent au quotidien.

Cagnotte, remboursement : les fonctionnalités historiques

« Je te fais un Lydia ? » Vous avez forcément déjà entendu cette expression en soirée. Lydia a d’abord gagné en popularité grâce à sa fameuse fonction de remboursement entre amis, très populaire autour des tables de bar et de restaurant. Par exemple lorsqu’une personne règle toute l’addition avec son propre moyen de paiement, les autres convives désirant participer peuvent ensuite lui virer l’argent en quelques secondes simplement via l’application Lydia.

Pour effectuer un virement d’argent, il suffit d’entrer le numéro de téléphone ou l’adresse email du destinataire pour le retrouver. L’application va ensuite débiter votre solde Lydia ou la carte bancaire liée à votre compte (c’est vous qui choisissez), puis transmettre instantanément l’argent à la personne désirée. « J’ai plus de monnaie, je te paye un verre la prochaine fois ? » n’est plus une excuse valable pour les utilisateurs de Lydia.

Lydia permet également de générer des cagnottes en ligne, très pratique lorsque vous désirez faire un cadeau commun. Il suffit de cliquer sur un lien généré par Lydia pour pouvoir y participer avec un virement depuis son compte Lydia ou l’un de ses comptes bancaires. La plateforme ne prélève d’ailleurs aucune commission. Vous faites ensuite ce que vous voulez de l’argent récolté : virement, retrait, paiement en ligne ou en magasin, carte cadeau.

Piochez plus facilement dans vos comptes Lydia avec Lydia Bleu et Lydia Noir

Et si vous utilisez Lydia pour tous vos paiements du quotidien ? Lydia a beaucoup diversifié ses services et propose désormais deux cartes bancaires personnalisables : Lydia Bleu et Lydia Noir. Car oui, vous pouvez choisir ce qui est écrit sur votre carte.

Il s’agit des deux abonnements payants de Lydia qui donnent accès à des cartes bancaires Visa Débit, compatibles Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. Leur point fort, c’est qu’il n’y a aucuns frais lors de vos achats et retraits en France (uniquement si vous utilisez l’une des deux cartes), mais aussi à l’étranger en devises étrangères lorsque vous utilisez ces cartes bancaires. Elles permettent de voyager l’esprit léger, puisque vous savez que toutes vos opérations ne seront pas accompagnées de frais importants.

Au sein de son application, Lydia permet également d’ouvrir une multitude de comptes. Cela peut être un compte courant traditionnel, mais aussi un compte partagé entre plusieurs personnes, ou encore une tirelire destinée à financer un projet (comme des vacances). Dans tous les cas, ces comptes peuvent être débités à partir d’une seule et même carte bancaire Lydia. Votre porte-cartes vous remerciera.

Lydia permet également de générer gratuitement des cartes Internet virtuelles lors de vos emplettes en ligne. L’intérêt ? Elles disposent d’un numéro différent de celui de votre carte principale. Ainsi, si le site n’est pas sécurisé, vous ne risquez pas de voir votre compte siphonné.

Trading, épargne et crédit : le meilleur de la fintech

Enfin, l’application Lydia dispose également d’un bon nombre de fonctionnalités avancées. Toutefois, celles-ci restent accessibles et les utilisateurs peuvent en profiter en quelques minutes seulement. C’est d’ailleurs dans l’ADN de Lydia : proposer des services modernes le plus simplement possible. En voici quelques-uns :

avance d’argent, microcrédit, étaler un paiement passé : Lydia offre plusieurs possibilités pour emprunter de l’argent, de 100 euros jusqu’à 3000 euros

une épargne rémunérée à 0,6 % (soit plus que le livret A), dans un compte disponible à tout moment et sans risque de perdre de l’argent

des comptes partagés, pour les couples, la collocation ou des vacances entre amis

investir son argent dans des entreprises, des crypto ou des métaux précieux à partir d’un euro seulement

De 0 à 7,90 euros par mois : découvrez les offres Lydia

L’application Lydia propose trois offres différentes. L’une d’elles est entièrement gratuite. Les deux autres, Lydia Bleu et Lydia Noir sont respectivement proposées à 4,90 et 7,90 euros par mois.

Pour simplifier, l’offre gratuite de Lydia vous permet d’effectuer jusqu’à 20 transactions par mois (paiement en ligne, remboursement entre amis). Il est également possible d’y ajouter une carte physique au prix de 5 euros.

Avec Lydia Bleu à 4,90 euros par mois, le nombre de transactions est illimité. La carte bancaire devient gratuite. Cette dernière est personnalisable et permet d’effectuer jusqu’à 250 euros de retraits par mois (en trois fois), et 5000 euros de paiement.

Lydia Noir, à 7,90 euros, est l’offre la plus premium. Ici, vous pouvez prétendre à 1000 euros de retraits (en cinq fois) et à un montant illimité de paiements. Il est aussi possible de cumuler deux cartes physiques, et toujours de les personnaliser. Surtout, on retrouve une panoplie d’assurances : protection des achats sur internet et contre la fraude, et aussi toutes celles liées aux voyages (annulation, rapatriement, accident, etc.). Comble du luxe, un service de conciergerie via SMS est aussi accessible aux clients Lydia Noir.