Revolut veut faciliter le shopping en ligne avec cette nouvelle fonctionnalité

La banque en ligne Revolut, qui est loin d'être la dernière pour lancer des produits bancaires innovants, vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité pour son application. Ça s'appelle "Magasin" et cela permet aux clients de gagner des remises en cash directement auprès de leurs enseignes préférées.

Avec plus de 27 millions de clients dans le monde, et près de 2 millions en France, la banque en ligne Revolut continue sa stratégie d’acquisition en misant sur l’innovation. Déjà en 2023, on a déjà eu droit à la prochaine arrivée d’une nouvelle offre dite « de luxe », et à la possibilité de faire du trading de nouvelles matières premières pour les clients qui s’engagent dans l’investissement. Revolut ne compte pas s’arrêter là et compte prendre de l’avance sur les néobanques concurrentes comme N26, Bunq ou Vivid et vient d’annoncer d’une nouvelle fonctionnalité dans son écosystème applicatif.

Cela s’appelle Magasin. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rechercher et d’acheter des produits de grandes marques directement depuis l’application. Le catalogue est déjà bien fourni avec notamment des marques françaises comme Printemps, Citadium, Marionnaud, RéJeanne, Balibaris, Europcar, Le Coq Sportif ou bien sûr des détaillants internationaux comme Amazon, Aliexpress ou Wish ainsi que des boutiques en ligne de grandes marques telles que Ray Ban, The North Face, Nike, Ralph Lauren et bien d’autres. En tout ce sont 90 marques qui ont été intégrées au catalogue et la banque promet que d’autres sont amenées à être ajoutées.

Du cashback instantané

Le principe même de Magasin repose sur de la vente directe avec une remise à la clé selon le concept de Cashback. La banque annonce, par ce biais, récompenser les utilisateurs avec jusqu’à 3 % de cashback instantané pour chaque achat effectué chez les commerçants éligibles. Le tout, à condition qu’ils commencent leur parcours d’achat depuis l’application Revolut et qu’ils paient l’intégralité de la somme avec leur carte.

Une manière intelligente de capter encore plus sa clientèle au sein d’un seul et même écosystème. Une stratégie qui avait commencé l’année dernière avec l’introduction de fonctions comme le chat direct entre clients façon Messenger ou la possibilité de louer un logement de vacances sans changer d’applications.

Pour être un peu plus précis, Revolut précise que le cashback est automatiquement appliqué au moment du paiement, pour faire en sorte que les clients ne manquent jamais une occasion d’économiser de l’argent. Aussi, tous les produits des marques et des détaillants sont éligibles au cashback. Aucune restriction n’est signalée pour l’obtention de cashback pour l’achat de produits en solde.

Pour en savoir plus sur cette néobanque, vous pouvez retrouver notre avis complet sur Revolut.

