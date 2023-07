Quitter Orange Bank pour Fortuneo ? Un choix sûr et économique

Contraint de quitter Orange Bank, vous recherchez un établissement bancaire fiable et solide. Et si vous optiez pour Fortuneo, cette banque en ligne adossée à un gros groupe bancaire et classée comme la moins chère de son secteur ?

Orange Bank s’apprête à fermer ses portes. Ses clients doivent désormais trouver un nouvel établissement bancaire, mais face à la diversité des offres, difficile de s’y retrouver. Fortuneo se place alors comme l’une des meilleures alternatives du moment et constitue un choix sûr. Créée en 2000, cette banque en ligne appartient en effet à un groupe bancaire historique et majeur en France.

Mais Fortuneo, c’est aussi la « banque en ligne la moins chère de 2023 » selon PriceBank. Et à ses tarifs compétitifs s’ajoute un beau bonus de bienvenue. Vous pouvez l’obtenir en sollicitant entre le 6 et le 19 juillet 2023 une première ouverture d’un compte bancaire Fortuneo avec une carte éligible à l’offre, et en réalisant avec celle-ci cinq paiements dans les 90 jours qui suivent sa souscription effective. Voici comment obtenir jusqu’à 150 euros de prime avec le code opération FTOB0723.

Avantage n° 1 : des tarifs contenus

L’un des principaux atouts des banques en ligne, c’est leur tarification compétitive. Sur ce point, Fortuneo a des arguments de taille et a d’ailleurs obtenu, cette année encore, le trophée PriceBank de la « banque la moins chère ».

À titre d’exemple, la banque en ligne n’applique aucuns frais pour la tenue de compte et pour certaines opérations comme l’émission de virements SEPA occasionnels et de prélèvements SEPA. En complément, Fortuneo vous permet d’obtenir gratuitement (sous conditions**) une carte bancaire, qu’il s’agisse de la Fosfo, de la Gold ou de la World Elite Mastercard.

Mais les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là. En complément, tous les règlements et retraits*** réalisés en France comme à l’international avec l’une de ces cartes bancaires sont exonérés de frais.

Opter pour Fortuneo permet donc de réaliser de belles économies sur ses frais bancaires, un atout appréciable dans le contexte inflationniste actuel.

Avantage n° 2 : une généreuse prime de bienvenue à la clé

Si Fortuneo applique parmi les meilleurs tarifs du marché, la banque en ligne est aussi reconnue pour ses beaux bonus de bienvenue. Jusqu’au 19 juillet, l’établissement récompense sous conditions* ses nouveaux clients sollicitant avant cette date une première ouverture d’un compte bancaire avec une carte éligible à l’offre. Pour obtenir une prime de bienvenue, qui s’élève à 70 euros si la carte souscrite est une Fosfo et à 150 euros s’il s’agit d’une Gold Mastercard, il faut toutefois respecter quelques règles simples.

Tout d’abord, dans la demande d’ouverture de compte et de souscription à l’une de ces deux cartes bancaires, vous devez indiquer le code opération FTOB0723*. Ensuite, vous devez transmettre toutes les pièces justificatives requises, et ce, avant le 2 août. À réception, Fortuneo étudie votre demande, et si la banque valide le dossier et la souscription de la carte, vous avez alors 90 jours pour réaliser au moins cinq paiements avec cette carte.

Si vous respectez bien cette procédure, vous êtes ensuite crédité automatiquement sur votre compte courant de votre prime de bienvenue, à savoir 70 euros si vous avez opté pour une Fosfo Mastercard et 150 euros pour une Gold Mastercard.

Avantage n° 3 : une palette de services large

Fortuneo ne se contente pas de proposer uniquement des comptes courants, mais dispose aussi de services bancaires variés. La banque en ligne vous permet ainsi de placer vos économies, que ce soit sur un Livret réglementé avec un capital garanti (Livret A, Livret+, LDDS), ou bien sur des supports d’investissements plus diversifiés comme des contrats d’assurance-vie, des PEA ou des titres financiers.

Fortuneo vous permet également de solliciter des emprunts, qu’il s’agisse de prêts personnels (par l’intermédiaire de son partenaire Younited Credit) ou de crédits immobiliers.

En prime, Fortuneo dispose d’une application mobile pratique et très complète. Disponible sur Android et iOS, celle-ci vous permet notamment de :

connaître le solde de chacun de vos comptes et de vos éventuels Livrets bancaires ;

réaliser des virements SEPA occasionnels et programmer des virements SEPA permanents ;

envoyer instantanément et sans frais des fonds à une autre personne via Paylib ;

gérer les paramètres de votre carte bancaire : consulter le code PIN, procéder au blocage ou au déblocage temporaire de la carte, la mettre en opposition, en modifier les plafonds (dans les limites autorisées par Fortuneo) ;

obtenir un numéro de carte bancaire virtuelle pour acheter en ligne de façon plus sécurisée ;

réaliser des versements sur son contrat d’assurance-vie, passer ou annuler des ordres sur son portefeuille boursier.

Et dans tous les cas, des conseillers sont disponibles par email et par téléphone si vous avez besoin d’une information précise ou d’un conseil.

* Mentions légales de l’opération Fortuneo.

** La délivrance d’une carte bancaire Fosfo Mastercard, Gold CB Mastercard et World Elite CB Mastercard est soumise à l’acceptation de la demande par Fortuneo, sous réserve de remplir les conditions d’octroi en vigueur. Gratuité sous réserve de remplir les conditions tarifaires en vigueur (voir Fiche tarifaire).

*** Hors frais éventuels prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur.

Voir les conditions tarifaires de Fortuneo.