Ce pays est le premier à totalement fermer son réseau ADSL

Avec 5 ans d’avance sur le planning français en la matière, l’opérateur espagnol Telefónica a officiellement fermé ses dernières centrales ADSL et mis fin à son réseau cuivre. Cette avancée symbolique parachève le passage de l’Espagne à la fibre optique.

La fin du réseau cuivre en Espagne marque un tournant symbolique pour le pays sur le plan des télécoms // Source : Mika Baumeister/Unsplash

Clap de fin pour l’ADSL et le réseau cuivre en Espagne. Ce lundi 27 mai, l’opérateur espagnol Telefónica a définitivement tourné cette page en fermant les 661 centrales ADSL qu’il exploitait encore. En tout, ce sont 8 532 centrales ADSL qui ont donc été démantelées en Espagne depuis 2014, date à laquelle la lente transition du pays ibérique vers la fibre avait été entamée, souligne le site spécialisé Allo Forfait.

Telefónica explique pour sa part être désormais en mesure de fournir un accès à la fibre à plus de 31 millions de foyers en Espagne (qui dénombre 48,3 millions d’habitants au total). La couverture offerte par cet opérateur historique est donc particulièrement étendue, ce qui explique la bascule totale effectuée cette semaine.

En France, la transition se veut plus progressive

En France, cette même transition devrait quant à elle s’achever à l’horizon 2030, avec 5 ans de décalage par rapport à l’Espagne, mais aussi avec une stratégie différente : plus progressive et moins centralisée. La fermeture des services ADSL et VDSL s’opère en effet par lot de communes, selon un calendrier graduel.

Le 31 janvier dernier, une première grappe de 162 communes a ainsi franchi le pas. D’autres devraient suivre, à raison de 800 supplémentaire en 2026 et plus de 2 100 en 2027.

Certaines grandes métropoles françaises ont d’ailleurs déjà commencé à débrancher leur réseau cuivre… leur passage à la fibre ayant été achevé. C’est notamment le cas de Rennes, depuis avril dernier.

On notera par ailleurs que l’approche française en la matière semble aussi plus diversifiée et plus étatique. L’État accompagne ce démantèlement, et les utilisateurs qui ne sont pas encore éligibles à la fibre sont de plus en plus encouragés à adopter des modes de connexion sans-fil (box 4G ou 5G, voire connexion satellitaire de type Starlink).