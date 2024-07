Xbox : une nouvelle preuve que Microsoft aurait jeté l’éponge en Europe

Le responsable marketing de Xbox pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique s'est confié lors d'une interview sur le budget marketing d'Xbox, estimant que celui-ci ne leur permettait pas de rivaliser avec le leader sur la zone Sony et sa PlayStation.

C’est dans une newsletter de The Verge que l’on apprenait que Microsoft pourrait envisager d’abandonner les efforts marketings en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) au profit des États-Unis et d’autres territoires où la console est plus implantée. Cette information pourrait être corroborée avec une récente interview qu’a donné Michael Flatt, responsable marketing Xbox EMEA à Marketing Week.

La PlayStation en pole-position

La PlayStation de Sony est le plus grand concurrent de la console de Microsoft sur les régions EMEA. Un constat qui s’estime avec des chiffres de vente, la Xbox s’écoulerait environ cinq fois moins que la PlayStation. Un constat qui se confirme avec les dire de Michael Flatt, le responsable marketing Xbox EMEA. « Ils ont la chance de bénéficier de fonds marketing dont nous ne pouvons pas disposer » explique Flatt. Il poursuit : « Nous adoptons ce que j’appellerai une approche financière plus responsable dans nos investissements médias ».

Dans son interview, Michael Flatt indique se battre pour obtenir ce budget qui selon ses dires pourrait être dépensé « ailleurs ». Ces propos font échos à un discours rapporté par The Verge qualifiant aujourd’hui plus Xbox comme un écosystème plus qu’une console à proprement parlé et qui aurait vocation à vendre moins de consoles dans les territoires sur lesquels elle est moins implantée comme l’Europe.

Une implantation qui stagne

Le manque de budget marketing est-il le seul élément manquant pour l’implantation de la console de Microsoft sur notre territoire ? Lors de cette même interview, Michael Flatt déplore les efforts que fournit son équipe sur le sujet, qualifiant ces efforts de « médiocres ». Des propos que l’on pourrait davantage attribuer à une ambition marketing pas à la hauteur de la zone. À savoir que Sony pour rayonner s’est implanté avec de nombreuses équipes locales quand Xbox a choisi de tout centraliser avec un pôle européen avec des employés implantés dans chaque pays.

Même si la bataille des consoles semble perdue pour Xbox dans la région Europe, le constructeur continue de vanter les mérites de son Game Pass, son service de jeu par abonnement. La nouvelle stratégie du tout « dématérialisé »pour Xbox parait se confirmer malgré de récentes déconvenues.

