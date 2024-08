Nvidia GeForce Now en août 2024 : Star Wars Outlaws et le dernier Avatar, l’été se passe dans l’espace

Chaque premier du mois, Nvidia dévoile la liste des jeux qui rejoindront petit à petit le catalogue de son service de cloud gaming. Ce sont cette fois 18 jeux qui seront ajoutés à GeForce Now, dont le très attendu Star Wars Outlaws.

Après avoir étoffé son catalogue d’une vingtaine de titres en juillet, la plateforme de cloud gaming GeForce Now rempile avec une quantité équivalente pour ce mois d’août. Non seulement la moitié de cette liste est constituée de jeux qui sortent dans le mois, donc disponibles Day One, mais elle comprend également un titre particulièrement attendu : Star Wars Outlaws.

La sortie du mois : Star Wars Outlaws

On ne compte plus les jeux Star Wars mais celui-ci semble prometteur. Star Wars Outlaws est un jeu à la troisième personne en monde ouvert à l’instar des deux Star Wars Jedi sortis en 2019 et en 2023. Dans ce volet qui se situe chronologiquement entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, on incarne Kay Vess, une hors-la-loi qui a tout d’une Han Solo au féminin. Avec son alien de compagnie Nix, elle tente de recruter une fine équipe afin de réaliser le plus grand braquage de la galaxie.

Les jeux disponibles maintenant sur GeForce Now

Stormgate – accès anticipé (30 juillet, Steam)

Space for Sale (30 juillet, Steam)

Cyber Knights: Flashpoint (Steam)

Dark and Darker (Steam)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Xbox, PC Game Pass)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – démo (Steam, Xbox)

Les jeux à venir en août sur GeForce Now

Warhammer 40,000 : Speed Freeks (6 août, Steam)

Ratten Reich (9 août, Steam)

Level Zero Extraction (13 août, Steam)

shapez 2 (15 août, Steam)

Akimbot (29 août, Steam)

Gori : Cuddly Carnage (29 août, Steam)

MEMORIAPOLIS (29 août, Steam)

Visions of Mana (29 août, Steam)

Breachway (30 août, Steam)

Star Wars Outlaws (30 août, Ubisoft)

Avatar: Frontiers of Pandora (Steam)

Heading Out (Steam)

Nine Sols (Steam)

Saturnalia (Steam)

We Were Here Too (Steam)

