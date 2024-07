Avis aux amateurs de cloud gaming : les abonnements GeForce Now sont à -50 %

Le service GeForce Now de Nvidia est sans conteste l'une des meilleures plateformes de cloud gaming que l'on peut actuellement trouver sur le marché. Et si les prix des deux abonnements premium proposés (Prioritaire et Ultime) vous paraissaient trop élevés, sachez que cet été, des réductions de 50 % viennent heureusement alléger la facture. Mais attention, cela ne va pas durer.

Lancé en février 2020, le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia donne accès à une foule de jeux compatibles venant des boutiques de jeux Steam, Epic Games, GoG ou encore Uplay, auxquels on peut jouer sur de nombreux supports. Et ce, tout en profitant de l’expertise de la marque, qui propose notamment aux gamers des features graphiques tels que le ray-tracing et le DLSS. Aujourd’hui, Nvidia met à disposition des joueurs trois abonnements : un gratuit, un Prioritaire et un Ultime. Et ce sont ces deux derniers qui sont encore plus intéressants en ce moment puisqu’ils sont à -50 %.

Les avantages des abonnements premium GeForce Now

Des sessions de jeu de plusieurs heures

Les jeux en Full HD 60 FPS (Prioritaire) ou en 4K 240 FPS (Ultime)

Un accès rapide aux serveurs

Au lieu de 10,99 euros par mois, l’abonnement GeForce Now Prioritaire d’un mois est affiché à moitié prix, soit 5,49 euros par mois. Pour six mois, cela correspond à 27,49 euros au lieu de 54,99 euros. L’abonnement vous reviendrait donc à 4,58 euros par mois. Et ce, jusqu’au 18 août 2024.

Pour ce qui est de l’abonnement GeForce Now Ultime, le mois est proposé à 10,99 euros au lieu de 21,99 euros, tandis qu’un abonnement de six mois coûte désormais 54,50 euros au lieu de 109 euros, là aussi jusqu’au 18 août 2024.

L’abonnement Prioritaire : les derniers jeux AAA avec RTX ON

Jouer aux derniers jeux vidéo sur un smartphone, une tablette ou un PC comme si notre appareil était équipé au moins d’une carte graphique GeForce RTX 2080. Voici ce que permet de faire la plateforme GeForce Now. Parlons tout d’abord de l’abonnement Prioritaire : celui-ci fait tout d’abord profiter d’un accès prioritaire aux serveurs premium de Nvidia (vous ne ferez donc jamais la queue) et de sessions de jeu pouvant durer jusqu’à six heures. Notez qu’avec l’abonnement gratuit, les sessions ne peuvent excéder une heure. De plus, les jeux peuvent tourner à 60 images par seconde en Full HD (1080p). On peut par ailleurs activer le ray-tracing, qui permet d’émuler le parcours de la lumière et ses interactions avec l’environnement, et le DLSS, qui améliore la définition d’une image par IA.

Le catalogue de jeux mis à disposition par GeForce Now, très complet, est composé de titres provenant des boutiques de jeux Steam, Epic Games, GoG ou encore Uplay. Et toutes les semaines, Nvidia rajoute une poignée de jeux à son catalogue. Mais si vous souhaitez jouer aux titres proposés en 1080p, retenez qu’une connexion d’au moins 25 Mb/s est requise. Et comme tout l’intérêt du cloud gaming est de pouvoir jouer à ses titres préférés n’importe où, vous pourrez y accéder depuis un ordinateur (Windows ou Mac) ou encore sur un smartphone. D’ailleurs, Nvidia a ajouté sur sa plateforme le support des interfaces tactiles sur certains jeux : plus besoin de manette dans ces cas-là, donc.

L’abonnement Ultime : des performances à couper le souffle

Avec l’abonnement Ultime, on monte clairement en gamme. Ici, Nvidia propose tout simplement une plateforme basée sur la GeForce RTX 4080. Comme nous l’avons noté lors de notre test, l’expérience est franchement bluffante : un jeu open world de dernière génération comme Watch Dogs Legion peut ainsi tourner à 69 images par seconde en moyenne en 3440 x 1440 pixels avec tous.

La marque souligne par ailleurs que les sessions de jeu sur les serveurs les plus rapides peuvent durer huit heures au lieu de six, et que les graphismes affichés iront jusqu’en 4K à 120 fps. Certains jeux compétitifs, comme Rocket League et Fortnite peuvent même profiter de 240 images par seconde dans une définition 1080p. Autant dire que la fluidité est exemplaire dans les deux cas. Évidemment, le ray-tracing et le DLSS pourront là aussi être activés pour améliorer le réalisme et la fluidité de chaque image.

Assurez-vous toutefois de posséder une connexion d’au moins 45 Mb/s pour profiter pleinement d’une définition 3840 x 2160 à 120 images par seconde. Et si vous décidez de jouer sur un PC ou sur un téléviseur, on vous conseille fortement de brancher un câble Ethernet pour bénéficier d’une connexion bien stable. Si vous souhaitez passer par un réseau Wi-Fi, il vaut mieux privilégier la fréquence 5 GHz, voire le Wi-Fi 6 si vos appareils sont compatibles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet abonnement, n’hésitez pas à lire notre test complet de GeForce Now Ultimate.

