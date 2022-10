GeForce Now devient encore plus simple à jouer sur smartphones et tablettes

GeForce Now ajoute le support des interfaces tactiles sur certains jeux. De quoi rendre encore plus accessibles certains titres sur nos smartphones et tablettes.

Tout l’intérêt du cloud gaming est de pouvoir jouer n’importe où, sur n’importe quel appareil. Le problème, c’est que l’on a rarement envie de sortir une manette pour jouer sur le pouce sur son smartphone ou sa tablette. Résultat : on finit par aligner des bonbons mécaniquement tel un zombie pour tuer le temps.

Le cloud gaming pensé pour le mobile

En réponse à cela, GeForce Now apporte une nouveauté fort à propos : le contrôle tactile sur smartphones et tablettes. Il devient ainsi possible de jouer à certains jeux sans manette. Les boutons sont ainsi remplacés par des gestes ou des touches à l’écran, comme c’est déjà le cas sur les jeux que l’on trouve sur le Play Store ou l’App Store. Notons que ce n’est pas une nouveauté dans le monde du cloud gaming puisque Microsoft le propose déjà dans son cloud Xbox inclus au Game Pass Ultimate.

On peut ainsi jouer à Fortnite sur n’importe quel téléphone à 120 FPS constant, sans avoir le tout dernier modèle ultra puissant. Mais attention : cette option n’est pas encore disponible pour tous les jeux. Voici la liste des titres compatibles :

Smartphone et tablette

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

Trine 2 : Complete Story (Steam)

Slay the Spire (Steam)

Dota Underlords (Steam)

Into the Breach (Steam et Epic Games)

Papers, Please (Steam)

Tabletop Simulator (Steam)

Tablette seulement

March of Empires (Steam)

Door Kickers (Steam)

Bridge Constructor Portal (Steam)

Shadowrun Returns (Steam et Epic Games)

Monster Train (Steam)

Talisman : Digital Edition (Steam)

Magic: The Gathering Arena (Wizards.com et Epic Games)

Pour rappel, GeForce Now fonctionne avec une liste de jeux ajoutés sur liste blanche. Ainsi, il n’est pas nécessaire de racheter son jeu pour le retrouver sur le service de cloud gaming de Nvidia, mais la liste de compatibilité reste encore relativement restreinte. On compte environ une demi-douzaine de nouveautés rajoutées tous les jeudis.

