RED a l’offre idéale pour acheter le Pixel 7a à prix réduit

Inutile d’attendre les soldes pour se faire plaisir avec un smartphone à la fois puissant et doué en photo. Dévoilé il y a tout juste un mois, le Pixel 7a voit son prix chuter à 469 euros chez RED en souscrivant à un forfait mobile à petit prix.

Vous rêvez de donner un coup de boost à votre compte Instagram et vous vous sentez trop limité par la mauvaise qualité photo de votre mobile. Et si vous optiez pour le tout nouveau Pixel 7a ?

Officialisé en mai dernier, ce puissant smartphone excelle en photo. Et grâce à l’offre actuelle de RED, ce nouveau smartphone se révèle très abordable. En souscrivant son forfait mobile 5G de 40 Go sans engagement, l’opérateur vous permet de l’obtenir pour 469 euros (après ODR de 40 euros) au lieu de 509 euros. Les clients RED peuvent, quant à eux, se l’offrir pour à peine 399 euros, soit le prix d’un modèle d’entrée de gamme.

Pixel 7a : des caractéristiques haut de gamme à prix doux

Depuis la sixième génération de Pixel lancée en 2021, les smartphones “made by” Google brillent à la fois par leur puissance et par la qualité de leur appareil photo. Bien qu’abordable, le nouveau Pixel 7a dévoilé en mai dernier ne fait pas figure d’exception.

Ce smartphone compact de 6,1 pouces abrite en son cœur l’une des puces les plus performantes du marché : la Google Tensor G2, elle-même épaulée par 8 Go de mémoire vive. Conçu par la firme de Mountain View, ce SoC équipe d’ailleurs les modèles les plus premium de la marque américaine, comme le Pixel 7 Pro.

Mais le Pixel 7a ne se contente pas d’être puissant, c’est aussi un très bon photophone. Son capteur principal de 64 mégapixels, son ultra grand-angle de 13 mégapixels et surtout son remarquable traitement de l’image lui ont valu d’obtenir la note de 8/10 lors des tests réalisés par Frandroid. Avec ce smartphone, inutile d’être un pro pour réaliser de beaux clichés et épater tous ses contacts Instagram.

Google a pensé à tout pour simplifier la tâche et a même prévu quelques fonctionnalités pratiques pour retoucher facilement et rapidement ses photos. Par exemple, la Gomme magique permet d’effacer en un simple clic une personne ou un objet, l’anti-flou améliore la netteté de l’image et le Real Tone offre plus de réalisme aux portraits. En plus, grâce à sa connectivité 5G et Wi-Fi 6E, alimenter ses Stories ne vous prendra que quelques secondes.

Plutôt spectateur que créateur de contenus ? Le Pixel 7a embarque un bel écran OLED FHD+ et 90 Hz de 6,1 pouces, idéal pour découvrir tous les nouveaux opus de Netflix ou d’Apple TV+.

Exceptionnellement, RED affiche ce puissant photophone à seulement 469 euros (après ODR de 40 euros) avec son forfait mobile 5G de 40 Go. Alors que les offres de réduction proposées par les opérateurs sont habituellement réservées aux nouveaux abonnés, RED fait exception à la règle et permet à ses clients d’obtenir le Pixel 7a pour à peine 399 euros, sans avoir à changer de forfait. Mais il faut faire vite, car l’opération ne dure que quelques jours.

Un forfait abordable pour ne pas alourdir la facture

Non, pour obtenir l’un des meilleurs smartphones du moment, il n’est pas nécessaire de se ruiner chaque mois. RED vous invite à souscrire à son forfait mobile 5G de 40 Go pour profiter du Pixel 7a à prix réduit.

C’est l’une des offres les plus accessibles actuellement proposées par le MVNO. Pour seulement 12,99 euros par mois, celle-ci comprend :

40 Go de données mobiles, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 5G de SFR ;

l’absence de durée d’engagement ;

un prix qui n’augmente pas au bout d’un an.

Et si vous prévoyez de partir à l’étranger cet été, RED dispose d’une option internationale à 5 euros par mois, elle aussi sans engagement. Vous pouvez alors porter à 30 Go votre enveloppe de données mobiles utilisables en Europe ainsi que dans les DOM. Celle-ci inclut également 20 Go utilisables depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse, ainsi que l’Andorre.