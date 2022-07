TikTok Music existe : l’application qui pourrait (vraiment) concurrencer Spotify, Apple Music et Deezer

ByteDance, maison mère de TikTok, a déposé la marque « TikTok Music » aux États-Unis. Il s'agirait d'une application de streaming musical qui serait bientôt lancée et qui pourrait concurrencer les services que l'on connaît.

Une application de streaming musical à la sauce TikTok, on en parle depuis 2019. Mais au-delà des rumeurs, on a là de vraies informations qui font penser que ByteDance pourrait bientôt lancer un service de streaming.

TikTok Music existe, il s’agit d’une marque

Attention : on ne parle pas ici d’une application de musique, mais bien d’une marque. C’est Business Insider qui a repéré la demande de dépôt de marque de ByteDance aux États-Unis pour « TikTok Music ». Déposée en mai, la marque devrait être utilisée pour « une variété de produits et services, y compris une application mobile qui permettrait aux utilisateurs d’acheter, de jouer, de partager, de télécharger de la musique, des chansons, des albums, des paroles ». Une demande de marque pour le même nom avait été déposée en Australie en novembre dernier, laissant penser que l’idée suit son chemin en interne et évolue.

Dans le dépôt, on apprend aussi que l’application permettrait de « diffuser de l’audio et de la vidéo en direct », « d’éditer et de télécharger des photographies comme couverture de listes de lecture » ou encore « de commencer de la musique, des chansons et des albums ».

Le concurrent de Spotify, d’Apple Music, de Deezer, etc. est là

Comme le fait remarquer 9to5Mac, TikTok est la seule application à avoir dépassé les trois milliards de téléchargements dans le monde à part Facebook. Un succès si grand que Facebook et Instagram vont ressembler de plus en plus à l’application de ByteDance. D’ailleurs, le nom de domaine le plus consulté en 2021 dans le monde n’était pas google.com, mais bien tiktok.com.

On pourrait se dire qu’il ne s’agit que d’un dépôt de marque et non d’une marque d’engagement de la part de TikTok dans le marché des applications de streaming musical. Pour Josh Gerben, avocat du cabinet Gerben Law Firm, spécialisé dans le droit des marques, « une entreprise de la taille de TikTok ou de ByteDance ne dépose des demandes d’enregistrement de marques que pour les éléments qu’elle envisage sérieusement », a-t-il déclaré à Business Insider. ByteDance pourrait être obligée de montrer qu’elle utilise la marque déposée, selon les experts interrogés par le journal.

Il ne serait pas étonnant que TikTok se lance sur le marché. D’un point de vue sociétal et industriel, l’application a modifié beaucoup de choses dans la musique. Les nouvelles tendances émergent de plus en plus souvent sur le réseau social et les morceaux qui y sont les plus populaires ne le sont pas que sur l’application. Concernant l’expertise de ByteDance, société qui édite TikTok, elle n’est pas inexistante sur les services musicaux. Elle exploite l’application Resso en Inde, au Brésil et en Indonésie.

TikTok Music pourrait être accessible directement depuis TikTok à l’aide d’un bouton. Imaginons que l’on regarde une vidéo sur le réseau social avec de la musique. Un clic sur la piste lancerait le morceau dans TikTok Music. C’est ce qui est fait actuellement avec Resso.

