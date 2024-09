Les personnes sourdes et malentendantes peuvent enfin profiter de la musique sur iPhone : voici comment faire

Comme prévu lors de l’annonce des nouvelles fonctionnalités pour iOS 18, l’application de streaming musical d’Apple vient de rendre disponible avec une fonctionnalité tactile synchronisée au rythme des morceaux permettant aux personnes sourdes et malentendantes de profiter de la musique.

En mai dernier, Apple avait promis l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité au sein de son application de streaming audio Apple Music. C’est désormais chose faite avec la fonction Music Haptics. Cette dernière permet de transformer l’expérience d’écoute en ajoutant une dimension tactile à la musique. Ainsi, les vibrations générées par l’appareil se synchronisent avec le rythme et les éléments sonores des morceaux, offrant ainsi une immersion sensorielle plus complète aux auditeurs.

Quelle technologie au cœur de l’expérience musicale ?

La fonction Music Haptics s’appuie sur le moteur haptique intégré aux appareils Apple compatibles : iPhone 12 ou modèle ultérieur à l’exception de l’iPhone SE (3e génération) en utilisant iOS 18 ou une version ultérieure. Ce composant, initialement conçu pour des notifications discrètes ou le retour tactile lors de l’utilisation de l’écran, se voit donc attribuer un nouveau rôle. Les ingénieurs d’Apple ont développé des algorithmes sophistiqués capables d’analyser en temps réel la structure rythmique et les nuances sonores des morceaux pour les traduire en impulsions vibratoires.

Cette technologie ne se contente pas de reproduire simplement les battements, elle s’adapte à la complexité de chaque composition. Les vibrations varient en intensité et en fréquence pour refléter les différents instruments, les changements de tempo et les moments forts de la musique. Par exemple, un solo de batterie pourrait se traduire par des vibrations plus intenses, tandis qu’un passage de cordes douces générerait des sensations plus subtiles. La firme de Cupertino précise que Music Haptics est compatible avec Apple Music, Apple Music Classical, Shazam et certaines applications tierces.

Pour profiter de la fonction Music Haptics, accédez aux Réglages de votre iPhone puis sélectionnez Accessibilité et assurez-vous que la fonction Music Haptics est activée. Les abonnés Apple Music du monde entier peuvent dès maintenant commencer à ressentir la musique grâce à cette sélection de morceaux compatibles avec Music Haptics, en se rendant dans le nouvel espace dédié.

Apple prévoit d’étendre la compatibilité de Music Haptics à d’autres appareils de sa gamme, notamment les iPad et potentiellement les futurs modèles d’AirPods. On peut imaginer des versions « haptiques » exclusives de certains albums ou la création de playlists optimisées pour cette expérience sensorielle enrichie.

